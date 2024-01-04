Kendine Pembe Fiyonklu Prenses Ayakkabısı Alan İrem Derici S*kli Bayan Lakabına Artık Yeter Dedi
Kendine Pembe Fiyonklu Prenses Ayakkabısı Alan İrem Derici S*kli Bayan Lakabına Artık Yeter Dedi
Son dönemlerde yeni sevgiliyle gündeme gelen ünlü şarkıcı İrem Derici, Paris tatilinden anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Son olarak kendine pembe bir ayakkabı alan Derici'nin yorumu çok güldürdü.
Detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şarkıları bir yana her açıklaması olay olan İrem Derici'nin magazin dünyasındaki yeri bambaşka biliyorsunuz.
Samimi açıklamaları ve dobralığı ile tanınan ünlü sanatçı her daim gündemin zirvesinde desek yeri.
Derici, şimdilerde yeni sevgilisi Gökhan Fırat ile birlikte Paris'te tatil yapıyor.
Ünlü sanatçı romantizmin başkentine gitmişken sevgilisiyle aşk dolu pozlar vermeyi de ihmal etmiyor.
Takipçileriyle de arasında samimi bir ilişki bulunan Derici, Paris tatilinden detayları onlarla sık sık paylaşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü şarkıcı bugün de takipçilerine beğendiği bir ayakkabıyı alıp almaması gerektiğini sordu. Pembe fiyonklu bu ayakkabı Derici'nin takipçileri tarafından çok beğenildi.
Ayakkabıyı alan İrem Derici, "37. yaşıma iki ay kala kıçımdan prenses uydurdum kendime." dedi.
Ünlü sanatçı kendisine takılan lakaplardan sıkılmış olacak ki hikayesine "aldım aman, yeter s*kli bayan Derici" notunu düştü.
Zaten prenses gibi olan İrem Derici sizce bu lakaptan kurtulabilir mi? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın