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Batuhan Karacakaya'nın Olaylı Exi Ayşe Aslanpay Hakkında Dikkat Çeken Bir Dolandırıcılık İddiası Ortaya Atıldı

Batuhan Karacakaya'nın Olaylı Exi Ayşe Aslanpay Hakkında Dikkat Çeken Bir Dolandırıcılık İddiası Ortaya Atıldı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
04.01.2024 - 19:08

Aşk-ı Memnu dizisinin 'Bülent'i olarak hafızalarımıza kazınan Batuhan Karacakaya'nın eski sevgilisi Ayşe Fatma Aslanpay dolandırıcılık iddiasıyla suçlanıyor. Halk Tv'nin özel haberine göre, Aslanpay'ın bir iş insanını yaş pasta üzerinden binlerce lira dolandırdığı öne sürüldü.

Kaynak: https://halktv.com.tr/gundem/survivor...
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Magazin dünyasını yakından takip edenler Ayşe Fatma Aslanpay adını hatırlayacaktır. Eee, tabii bu ismi hatırlamayanlar, bilmeyenler de olacaktır.

Magazin dünyasını yakından takip edenler Ayşe Fatma Aslanpay adını hatırlayacaktır. Eee, tabii bu ismi hatırlamayanlar, bilmeyenler de olacaktır.

Kendisi, Türk dizi tarihinin en ikonik yapımlarından Aşk-ı Memnu'da hayat verdiği 'Bülent' karakteriyle hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya'nın eski kız arkadaşı.

Kendisi, Türk dizi tarihinin en ikonik yapımlarından Aşk-ı Memnu'da hayat verdiği 'Bülent' karakteriyle hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya'nın eski kız arkadaşı.

İkili arasında yaşananlar belki kulağınıza çalınmıştır: sosyal medya fenomeni ve oyuncu Ayşe Aslanpay geçtiğimiz yılın mart ayında Batuhan Karacakaya tarafından şiddet gördüğünü açıklayan bir paylaşım yapmıştı.

İkili arasında yaşananlar belki kulağınıza çalınmıştır: sosyal medya fenomeni ve oyuncu Ayşe Aslanpay geçtiğimiz yılın mart ayında Batuhan Karacakaya tarafından şiddet gördüğünü açıklayan bir paylaşım yapmıştı.

Karacakaya'nın kendini darp ettiğini açıklayan Aslanpay, ünlü isimden de şikayetçi olduğunu söylemişti. Magazin dünyasına bomba gibi düşen olay sonrası pek çok olay yaşandı.

Karacakaya'nın kendini darp ettiğini açıklayan Aslanpay, ünlü isimden de şikayetçi olduğunu söylemişti. Magazin dünyasına bomba gibi düşen olay sonrası pek çok olay yaşandı.

Karacakaya ile aralarındaki şiddet ve şantaj iddialarıyla adını sıkça duyduğumuz Ayşe Fatma Aslanpay hakkında bambaşka bir iddia ortaya atıldı.

Karacakaya ile aralarındaki şiddet ve şantaj iddialarıyla adını sıkça duyduğumuz Ayşe Fatma Aslanpay hakkında bambaşka bir iddia ortaya atıldı.
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Dolandırıcılık ile suçlanan Aslanpay hakkındaki soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Dolandırıcılık ile suçlanan Aslanpay hakkındaki soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Aslanpay, M. S. isimli bir iş insanın yanına giderek ortak bir arkadaşlarının doğum gününün olduğunu ve bu nedenle de organizasyon yapmak istediğini belirtmiş.

Halk Tv'nin Özel Haberi'ne göre, 11 Aralık günü yaşanan enteresan olay şu şekilde yaşanmış:

Halk Tv'nin Özel Haberi'ne göre, 11 Aralık günü yaşanan enteresan olay şu şekilde yaşanmış:

Aslanpay, M. S. isimli bir iş insanın yanına giderek ortak bir arkadaşlarının doğum gününün olduğunu ve bu nedenle de organizasyon yapmak istediğini belirtmiş.

M.S., kendisine gelen bu teklife sıcak bakmış. Aslanpay'ın bildiği iyi bir pastacının olduğunu belirtmesi üzerine M.S. de pastanın ücretini karşılamak istediğini söylemiş.

M.S., kendisine gelen bu teklife sıcak bakmış. Aslanpay'ın bildiği iyi bir pastacının olduğunu belirtmesi üzerine M.S. de pastanın ücretini karşılamak istediğini söylemiş.

İddialara göre; Ayşe Fatma Aslanpay, yaptırdığı doğum günü pastasının 27 bin 200 TL ücretiği olduğunu belirtmiş.

İddialara göre; Ayşe Fatma Aslanpay, yaptırdığı doğum günü pastasının 27 bin 200 TL ücretiği olduğunu belirtmiş.

Bir doğum günü pastası için abartılı bir rakam olduğunu düşünen iş insanı sorun yaratmamak adına ücreti, Aslanpay'ın yolladığı hesaba atmış.

Binlerce lirayı pastayı yapan Osman B. adlı kişiye gönderen M.S. bir süre sonra söz konusu pastayı görünce büyük şaşkınlık yaşamış.

Binlerce lirayı pastayı yapan Osman B. adlı kişiye gönderen M.S. bir süre sonra söz konusu pastayı görünce büyük şaşkınlık yaşamış.

Osman B. kendisiyle iletişime geçen M.S.'ye ücretini ödediği yaş pastanın ederinin 3 ile 4 bin TL olduğunu söyleyince işler karışmış.

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Pastacının “Bana gelen havaledeki para miktarı 27 bin 200 olduğu için Ayşe ile temasa geçtim. Ayşe de bana, yanlışlık olduğunu belirterek fazla gönderilen paranın kendisine gönderilmesini istedi. Ben de 22 bin TL’yi aynı gün Ayşe’ye gönderdim” sözleri, okların Aslanpay'a çevrilmesine neden olmuş.

Pastacının “Bana gelen havaledeki para miktarı 27 bin 200 olduğu için Ayşe ile temasa geçtim. Ayşe de bana, yanlışlık olduğunu belirterek fazla gönderilen paranın kendisine gönderilmesini istedi. Ben de 22 bin TL’yi aynı gün Ayşe’ye gönderdim” sözleri, okların Aslanpay'a çevrilmesine neden olmuş.

M.S. bu durumun dekontlarla kanıtlanmasından sonra Ayşe Aslanpay tarafından dolandırıldığını düşünerek harekete geçmiş.

“Hiç param kalmamıştı ihtiyacım vardı onun için yaptım" dediği öne sürülen Ayşe Aslanpay'ın özel konuşmasında da M.S'ye “Pastacının bir suçu yok. Dava açıyorsan bana aç” mesajı gönderdiği öne sürülmüş.

“Hiç param kalmamıştı ihtiyacım vardı onun için yaptım" dediği öne sürülen Ayşe Aslanpay'ın özel konuşmasında da M.S'ye “Pastacının bir suçu yok. Dava açıyorsan bana aç” mesajı gönderdiği öne sürülmüş.

Ayşe Aslanpay tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Yaşananlar gerçek mi yoksa bir iddiadan mı ibaret olduğunu yakında öğreneceğiz gibi...

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