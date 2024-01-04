Batuhan Karacakaya'nın Olaylı Exi Ayşe Aslanpay Hakkında Dikkat Çeken Bir Dolandırıcılık İddiası Ortaya Atıldı
Batuhan Karacakaya'nın Olaylı Exi Ayşe Aslanpay Hakkında Dikkat Çeken Bir Dolandırıcılık İddiası Ortaya Atıldı
Kaynak: https://halktv.com.tr/gundem/survivor...
Aşk-ı Memnu dizisinin 'Bülent'i olarak hafızalarımıza kazınan Batuhan Karacakaya'nın eski sevgilisi Ayşe Fatma Aslanpay dolandırıcılık iddiasıyla suçlanıyor. Halk Tv'nin özel haberine göre, Aslanpay'ın bir iş insanını yaş pasta üzerinden binlerce lira dolandırdığı öne sürüldü.
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Magazin dünyasını yakından takip edenler Ayşe Fatma Aslanpay adını hatırlayacaktır. Eee, tabii bu ismi hatırlamayanlar, bilmeyenler de olacaktır.
Kendisi, Türk dizi tarihinin en ikonik yapımlarından Aşk-ı Memnu'da hayat verdiği 'Bülent' karakteriyle hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya'nın eski kız arkadaşı.
İkili arasında yaşananlar belki kulağınıza çalınmıştır: sosyal medya fenomeni ve oyuncu Ayşe Aslanpay geçtiğimiz yılın mart ayında Batuhan Karacakaya tarafından şiddet gördüğünü açıklayan bir paylaşım yapmıştı.
Karacakaya'nın kendini darp ettiğini açıklayan Aslanpay, ünlü isimden de şikayetçi olduğunu söylemişti. Magazin dünyasına bomba gibi düşen olay sonrası pek çok olay yaşandı.
Karacakaya ile aralarındaki şiddet ve şantaj iddialarıyla adını sıkça duyduğumuz Ayşe Fatma Aslanpay hakkında bambaşka bir iddia ortaya atıldı.
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Dolandırıcılık ile suçlanan Aslanpay hakkındaki soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.
Halk Tv'nin Özel Haberi'ne göre, 11 Aralık günü yaşanan enteresan olay şu şekilde yaşanmış:
M.S., kendisine gelen bu teklife sıcak bakmış. Aslanpay'ın bildiği iyi bir pastacının olduğunu belirtmesi üzerine M.S. de pastanın ücretini karşılamak istediğini söylemiş.
İddialara göre; Ayşe Fatma Aslanpay, yaptırdığı doğum günü pastasının 27 bin 200 TL ücretiği olduğunu belirtmiş.
Binlerce lirayı pastayı yapan Osman B. adlı kişiye gönderen M.S. bir süre sonra söz konusu pastayı görünce büyük şaşkınlık yaşamış.
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Pastacının “Bana gelen havaledeki para miktarı 27 bin 200 olduğu için Ayşe ile temasa geçtim. Ayşe de bana, yanlışlık olduğunu belirterek fazla gönderilen paranın kendisine gönderilmesini istedi. Ben de 22 bin TL’yi aynı gün Ayşe’ye gönderdim” sözleri, okların Aslanpay'a çevrilmesine neden olmuş.
“Hiç param kalmamıştı ihtiyacım vardı onun için yaptım" dediği öne sürülen Ayşe Aslanpay'ın özel konuşmasında da M.S'ye “Pastacının bir suçu yok. Dava açıyorsan bana aç” mesajı gönderdiği öne sürülmüş.
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