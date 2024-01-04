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Ünlü Astrolog Hilal Saraç, Dilan Polat'ın Yıldız Haritasına Bakarak Tam Tahliye Gününü Açıkladı

Ünlü Astrolog Hilal Saraç, Dilan Polat'ın Yıldız Haritasına Bakarak Tam Tahliye Gününü Açıkladı

Dilan Polat
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
04.01.2024 - 17:44

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarından tutuklanan Dilan Polat hakkında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Cezaevine çağırdığı öne sürülen astroloğu Hilal Saraç bugün tv8 ekranlarında yayınlanan Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Ünlü astrolog, Dilan Polat'ın ne zaman tahliye olacağını açıkladı. Detaylar👇🏻

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Kısa bir zaman içerisinde inanılmaz hızlı bir yükseliş yaşayan Dilan ve Engin Polat çiftinin hayatı MASAK'ın radarına takılmasıyla altüst oldu.

Kısa bir zaman içerisinde inanılmaz hızlı bir yükseliş yaşayan Dilan ve Engin Polat çiftinin hayatı MASAK'ın radarına takılmasıyla altüst oldu.

Polat çiftinin de içinde bulunduğu birçok kişi şu an "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlamalarıyla cezaevinde.

Polat çiftinin de içinde bulunduğu birçok kişi şu an "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlamalarıyla cezaevinde.

Oldukça ciddi suçlamalar nedeniyle 4 Kasım'dan bu yana tutuklu bulunan Dilan Polat'tan her geçen gün yeni bir haber alıyoruz.

Oldukça ciddi suçlamalar nedeniyle 4 Kasım'dan bu yana tutuklu bulunan Dilan Polat'tan her geçen gün yeni bir haber alıyoruz.

Hatırlarsanız, davanın devam ettiği bu dönemde ortaya bir de astrolog Hilal Saraç çıkmıştı. 12Punto'da yer alan habere göre; Saraç, Polat çiftinin kendisiyle görüşmek istediğini açıklamıştı.

Hatırlarsanız, davanın devam ettiği bu dönemde ortaya bir de astrolog Hilal Saraç çıkmıştı. 12Punto'da yer alan habere göre; Saraç, Polat çiftinin kendisiyle görüşmek istediğini açıklamıştı.

Saraç, 'Dilan ve Engin Polat çiftinin astroloğuyum. Aynı zamanda psikologları ve aile danışmanlarıyım. Bunlardan en önemlisi ise Dilan Polat’ın arkadaşı, dostuyum. Cezaevinde Dilan Polat’ı ailesi dışında sadece 3 kişi ziyaret edebiliyor. Bunlardan birisi de benim.

Dilan Polat'ı arkadaşı ve psikoloğu olarak ziyaret edeceğim. Kendisine danışmanlık veriyorum. Bundan sonra her pazartesi günü görüş olacak. Listede adım var' ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca "Görüşmemizde kendisine yıldızname, bilinçaltı ve ne zaman çıkacağı ile ilgili bilinçaltı kodlama, bilinç altı rahatlatma taktiği ile ilgili bilgiler vereceğim." demişti.

Ayrıca "Görüşmemizde kendisine yıldızname, bilinçaltı ve ne zaman çıkacağı ile ilgili bilinçaltı kodlama, bilinç altı rahatlatma taktiği ile ilgili bilgiler vereceğim." demişti.

Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Hilal Saraç 'Dilan'ın yıldız haritasına bakıp, tutuklanacağını söylemiştim. Avukatı aracılığıyla 'Bana ne olacak' diye haber gönderdi. Haritasına baktım. Şubat, mart ya da nisanda cezaevinden çıkacak' diyerek tahliye tarihi konusunda tahminde bulunmuştu.

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Polatların avukatı Hüseyin Kaya ise Saraç'la ilgili haberleri "Sosyal medya hakim olursa, hakim astrolog olur. Türkiye'nin durumu budur!" diyerek yalanlamıştı.

Polatların avukatı Hüseyin Kaya ise Saraç'la ilgili haberleri "Sosyal medya hakim olursa, hakim astrolog olur. Türkiye'nin durumu budur!" diyerek yalanlamıştı.

Bugün canlı yayına katılan Hilal Saraç, avukatın bu sözlerine "Benim PR'a ihtiyacım yok" diyerek tepki gösterdi.

Bugün canlı yayına katılan Hilal Saraç, avukatın bu sözlerine "Benim PR'a ihtiyacım yok" diyerek tepki gösterdi.

Birçok ünlü isme danışmanlık verdiğini açıklayan Saraç, 'Dilan'ı da hiç açıklamadım. Hüseyin Bey davayı almadan önce ben aileye, avukatına danışmanlık verdim. Dilan benim adımı yazdırdı. Bir arkadaşını, astroloğunu ve psikoloğunu içeri çağırdı' ifadelerini kullandı.

"Hüseyin Bey'den veto yedi" diyen ünlü astrolog adının listeden çıkarıldığını da açıkladı. Dilan Polat'ın hem astroloğu hem de psikoloğu olduğunu duyuran Saraç, "Dilan içerdeyken aile üyelerine de danışmanlık verdim, onlar ilettiler" dedi.

"Hüseyin Bey'den veto yedi" diyen ünlü astrolog adının listeden çıkarıldığını da açıkladı. Dilan Polat'ın hem astroloğu hem de psikoloğu olduğunu duyuran Saraç, "Dilan içerdeyken aile üyelerine de danışmanlık verdim, onlar ilettiler" dedi.

"28 Ekim Tutulması 25 Ocak tarihinde tekrar tetikleniyor. 14 gün öncesinden 14 gün sonrasına kadarki süreçte çok yüksek ihtimalle çıkacağını düşünüyorum, avukatı gibi"

"28 Ekim Tutulması 25 Ocak tarihinde tekrar tetikleniyor. 14 gün öncesinden 14 gün sonrasına kadarki süreçte çok yüksek ihtimalle çıkacağını düşünüyorum, avukatı gibi"

Avukatının "iddianame verildikten sonra iki günde çıkar" sözlerinin hatırlatıldığı Hilal Saraç, "Ayın 11'inden sonra her an çıkabileceğini düşünüyorum Dilan'ın" ifadelerini kullandı.

Avukatının "iddianame verildikten sonra iki günde çıkar" sözlerinin hatırlatıldığı Hilal Saraç, "Ayın 11'inden sonra her an çıkabileceğini düşünüyorum Dilan'ın" ifadelerini kullandı.

'Hala haritasında bazı etkiler var. Bunları 'manipülasyon' diye adlandırıyoruz. Bu tarz bir şeyde maksimum nisana kadar kalabilir. Ötesi yok. Benim Dilan'ın haritasında baktığım ve gördüğüme göre Dilan tamamen suçsuz. Astrolojik öngörüme göre en çok Engin çıkacak'

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Hilal Saraç, hakkında ortaya atılan "Engin Polat'ın ailesinden tepki gördü" iddiaları hakkında da konuştu. Bunlara "Aileden veto yemedim. Böyle bir şey yok. Hüseyin Bey'in ona gücü yetmez" diyerek açıklık getirdi.

Hilal Saraç, hakkında ortaya atılan "Engin Polat'ın ailesinden tepki gördü" iddiaları hakkında da konuştu. Bunlara "Aileden veto yemedim. Böyle bir şey yok. Hüseyin Bey'in ona gücü yetmez" diyerek açıklık getirdi.

"Hiç ücret almadım. Ben çok sevdiğim arkadaşlarımdan ücret almam. İlk danışmanlıktan sonra verirsiniz. Sonra samimiyet kurarsak para almam" diyen Saraç aynı zamanda Dilan Polat'ı, ablası Sıla'nın gözaltına alınmadan önce uyardığını açıkladı.

"Hiç ücret almadım. Ben çok sevdiğim arkadaşlarımdan ücret almam. İlk danışmanlıktan sonra verirsiniz. Sonra samimiyet kurarsak para almam" diyen Saraç aynı zamanda Dilan Polat'ı, ablası Sıla'nın gözaltına alınmadan önce uyardığını açıkladı.

Saraç, içeriden çıktıktan sonra Dilan Polat'ın şaha kalkacağını ve yıldızının parlayacağını da ekledi.

Hilal Saraç'ın 15 Şubat'tan önce Dilan Polat'ın çıkacağını söylemesinden sonra Ali Eyüpoğlu söze girerek "Dediğiniz tarihe kadar çıkmazlarsa, yayına gelip özür diler misiniz?" diye sordu.

Sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlara da bi bakalım!

Sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlara da bi bakalım!
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