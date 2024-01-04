Ünlü Astrolog Hilal Saraç, Dilan Polat'ın Yıldız Haritasına Bakarak Tam Tahliye Gününü Açıkladı

Saraç, 'Dilan ve Engin Polat çiftinin astroloğuyum. Aynı zamanda psikologları ve aile danışmanlarıyım. Bunlardan en önemlisi ise Dilan Polat’ın arkadaşı, dostuyum. Cezaevinde Dilan Polat’ı ailesi dışında sadece 3 kişi ziyaret edebiliyor. Bunlardan birisi de benim.

Dilan Polat'ı arkadaşı ve psikoloğu olarak ziyaret edeceğim. Kendisine danışmanlık veriyorum. Bundan sonra her pazartesi günü görüş olacak. Listede adım var' ifadelerini kullanmıştı.