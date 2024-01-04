Ünlü Astrolog Hilal Saraç, Dilan Polat'ın Yıldız Haritasına Bakarak Tam Tahliye Gününü Açıkladı
Ünlü Astrolog Hilal Saraç, Dilan Polat'ın Yıldız Haritasına Bakarak Tam Tahliye Gününü Açıkladı
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarından tutuklanan Dilan Polat hakkında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Cezaevine çağırdığı öne sürülen astroloğu Hilal Saraç bugün tv8 ekranlarında yayınlanan Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Ünlü astrolog, Dilan Polat'ın ne zaman tahliye olacağını açıkladı. Detaylar👇🏻
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Kısa bir zaman içerisinde inanılmaz hızlı bir yükseliş yaşayan Dilan ve Engin Polat çiftinin hayatı MASAK'ın radarına takılmasıyla altüst oldu.
Polat çiftinin de içinde bulunduğu birçok kişi şu an "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlamalarıyla cezaevinde.
Oldukça ciddi suçlamalar nedeniyle 4 Kasım'dan bu yana tutuklu bulunan Dilan Polat'tan her geçen gün yeni bir haber alıyoruz.
Hatırlarsanız, davanın devam ettiği bu dönemde ortaya bir de astrolog Hilal Saraç çıkmıştı. 12Punto'da yer alan habere göre; Saraç, Polat çiftinin kendisiyle görüşmek istediğini açıklamıştı.
Ayrıca "Görüşmemizde kendisine yıldızname, bilinçaltı ve ne zaman çıkacağı ile ilgili bilinçaltı kodlama, bilinç altı rahatlatma taktiği ile ilgili bilgiler vereceğim." demişti.
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Polatların avukatı Hüseyin Kaya ise Saraç'la ilgili haberleri "Sosyal medya hakim olursa, hakim astrolog olur. Türkiye'nin durumu budur!" diyerek yalanlamıştı.
Bugün canlı yayına katılan Hilal Saraç, avukatın bu sözlerine "Benim PR'a ihtiyacım yok" diyerek tepki gösterdi.
"Hüseyin Bey'den veto yedi" diyen ünlü astrolog adının listeden çıkarıldığını da açıkladı. Dilan Polat'ın hem astroloğu hem de psikoloğu olduğunu duyuran Saraç, "Dilan içerdeyken aile üyelerine de danışmanlık verdim, onlar ilettiler" dedi.
"28 Ekim Tutulması 25 Ocak tarihinde tekrar tetikleniyor. 14 gün öncesinden 14 gün sonrasına kadarki süreçte çok yüksek ihtimalle çıkacağını düşünüyorum, avukatı gibi"
Avukatının "iddianame verildikten sonra iki günde çıkar" sözlerinin hatırlatıldığı Hilal Saraç, "Ayın 11'inden sonra her an çıkabileceğini düşünüyorum Dilan'ın" ifadelerini kullandı.
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Hilal Saraç, hakkında ortaya atılan "Engin Polat'ın ailesinden tepki gördü" iddiaları hakkında da konuştu. Bunlara "Aileden veto yemedim. Böyle bir şey yok. Hüseyin Bey'in ona gücü yetmez" diyerek açıklık getirdi.
"Hiç ücret almadım. Ben çok sevdiğim arkadaşlarımdan ücret almam. İlk danışmanlıktan sonra verirsiniz. Sonra samimiyet kurarsak para almam" diyen Saraç aynı zamanda Dilan Polat'ı, ablası Sıla'nın gözaltına alınmadan önce uyardığını açıkladı.
Hilal Saraç'ın 15 Şubat'tan önce Dilan Polat'ın çıkacağını söylemesinden sonra Ali Eyüpoğlu söze girerek "Dediğiniz tarihe kadar çıkmazlarsa, yayına gelip özür diler misiniz?" diye sordu.
Sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlara da bi bakalım!
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