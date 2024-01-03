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Dilan ve Engin Polat Pembe Oda İstedi mi? Avukatları Hüseyin Kaya'dan Yanıt Geldi!

Dilan ve Engin Polat Pembe Oda İstedi mi? Avukatları Hüseyin Kaya'dan Yanıt Geldi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
03.01.2024 - 11:39

Güzellik merkezi sahibi ve fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat, vergi kaçırma ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya, Aramızda Kalmasın programının konuğu oldu. Polat çifti hakkında çıkan çoğu iddiayı yalanlayan Kaya, 'pembe oda' haberlerine ise isyan etti.

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Gözler önüne serdiği gösterişli hayatıyla bütün dikkatleri üzerine çeken Dilan Polat, uzun bir süre gündemimizi meşgul etmişti.

Gözler önüne serdiği gösterişli hayatıyla bütün dikkatleri üzerine çeken Dilan Polat, uzun bir süre gündemimizi meşgul etmişti.

Son model lüks arabaları, havuzlu villaları, altın tozlu kahveleri ve saymayı unuttuğumuz nice lüks varlıklarıyla sosyal medyanın dikkatini çeken Polat çifti, ilk olarak MASAK'ın incelemesine takıldı.

MASAK'ın incelemesiyle bütün mal varlıklarına el konuşan Polat çifti, çeşitli suçlamalarla tutuklandı.

MASAK'ın incelemesiyle bütün mal varlıklarına el konuşan Polat çifti, çeşitli suçlamalarla tutuklandı.

Dilan ve Engin Polat başta olmak üzere, kardeşleri Sıla Doğu, Can Doğu ve 16 şüpheli, kara para aklama, yasadışı bahis, uyuşturucu üretimi, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve vergi usul kanununa muhalefet gibi birçok suçtan tutuklu yargılanıyor.

Tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın popülerliği, kaosu ise bitmek bilmedi.

Tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın popülerliği, kaosu ise bitmek bilmedi.

Gözaltına alınmalarıyla beraber çiftin sağlık durumu, son durumları, neler düşündükleri medya tarafından merak edilir oldu. Bu konulara açıklık ise genellikle Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya tarafından getiriliyor.

Avukat Hüseyin Kaya, katıldığı programlarda Dilan ve Engin Polat'a dair birçok açıklamada bulundu bugüne kadar.

Avukat Hüseyin Kaya, katıldığı programlarda Dilan ve Engin Polat'a dair birçok açıklamada bulundu bugüne kadar.

Kaya, son olarak Müge Dağıstanlı ve Ali Eyüboğlu'nun sunduğu Aramızda Kalmasın'a konuk oldu. 

Programda Müge Dağıstanlı ve Kaya arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Avukat Kaya, Dağıstanlı'ya ''Uyduruyorsunuz hanımefendi, siz hukuktan anlamadığınız için' diyerek tepki gösterdi.

Avukat Kaya, Dilan ve Engin Polat'ın 'pembe oda' iddialarına da sert sözlerle tepki gösterdi.

Avukat Kaya, Dilan ve Engin Polat'ın 'pembe oda' iddialarına da sert sözlerle tepki gösterdi.

Kaya, 'Pembe oda diye bir şey yok o uydurma ayıp oluyor gerçekten. 15 dakika Dilan ağlıyor o kameranın vicdanı olsa bu dosya için bir anneyi tutuklu tutmaz, bu ülkede milyar dolarlık vergi suçları affediliyor' diyerek isyan etti. 

Dilan ve Engin Polat'ın pembe oda talebinde bulunduğu iddia edilmiş, Dilan Polat'ın hamilelik durumunda ise nasıl bir süreç ilerleyeceği merak konusu olmuştu.

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"Öyle bir noktaya getirdiniz ki sizin anlattıklarınıza göre biz de Adalet Bakanlığı da yanlış bir şey yaptı, masumlar diyorsun!"

"Öyle bir noktaya getirdiniz ki sizin anlattıklarınıza göre biz de Adalet Bakanlığı da yanlış bir şey yaptı, masumlar diyorsun!"

Avukat Kaya'ya tepki gösteren Dağıstanlı ise 'Size göre adalet yanlış mı işledi?' ifadelerini kullandı.

Dağıstanlı'nın bu sözlerine Hüseyin Kaya'dan ise 'Sen adalete güveniyor musun? Sor bakalım adalete güven istatistikleri neymiş? İnsanlar adalete de diyanete de güvenmiyor' yanıtı geldi.

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