Dilan ve Engin Polat Pembe Oda İstedi mi? Avukatları Hüseyin Kaya'dan Yanıt Geldi!

Kaya, 'Pembe oda diye bir şey yok o uydurma ayıp oluyor gerçekten. 15 dakika Dilan ağlıyor o kameranın vicdanı olsa bu dosya için bir anneyi tutuklu tutmaz, bu ülkede milyar dolarlık vergi suçları affediliyor' diyerek isyan etti.

Dilan ve Engin Polat'ın pembe oda talebinde bulunduğu iddia edilmiş, Dilan Polat'ın hamilelik durumunda ise nasıl bir süreç ilerleyeceği merak konusu olmuştu.