Dilan ve Engin Polat Pembe Oda İstedi mi? Avukatları Hüseyin Kaya'dan Yanıt Geldi!
Dilan ve Engin Polat Pembe Oda İstedi mi? Avukatları Hüseyin Kaya'dan Yanıt Geldi!
Güzellik merkezi sahibi ve fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat, vergi kaçırma ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya, Aramızda Kalmasın programının konuğu oldu. Polat çifti hakkında çıkan çoğu iddiayı yalanlayan Kaya, 'pembe oda' haberlerine ise isyan etti.
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Gözler önüne serdiği gösterişli hayatıyla bütün dikkatleri üzerine çeken Dilan Polat, uzun bir süre gündemimizi meşgul etmişti.
MASAK'ın incelemesiyle bütün mal varlıklarına el konuşan Polat çifti, çeşitli suçlamalarla tutuklandı.
Tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın popülerliği, kaosu ise bitmek bilmedi.
Avukat Hüseyin Kaya, katıldığı programlarda Dilan ve Engin Polat'a dair birçok açıklamada bulundu bugüne kadar.
Avukat Kaya, Dilan ve Engin Polat'ın 'pembe oda' iddialarına da sert sözlerle tepki gösterdi.
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"Öyle bir noktaya getirdiniz ki sizin anlattıklarınıza göre biz de Adalet Bakanlığı da yanlış bir şey yaptı, masumlar diyorsun!"
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