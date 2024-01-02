Kerimcan Durmaz'ın 2010'daki Rihanna Konserinde Partileyebilmek Uğruna Vazgeçtikleri Akıl Tutulması Yaşattı!
Kerimcan Durmaz'ın 2010'daki Rihanna Konserinde Partileyebilmek Uğruna Vazgeçtikleri Akıl Tutulması Yaşattı!
Seçkin Süngüç ve Fezi Altun'un YouTube programı 'Bize Kaldı!'ya konuk olan Kerimcan Durmaz, 2010'daki Rihanna konserine gidebilmek için nelerden feragat ettiğini anlattı... 😂
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Bir dönem herkesin her gün dilinde olan Kerimcan Durmaz, uzun süredir sosyal medya ve YouTube'a nispeten daha mesafeliydi.
Şarkıları ve müthiş prodüksiyonlu klipleriyle herkese küçük çaplı bir şok geçirten Kerimcan Durmaz, geçtiğimiz aylarda yakın dostu Samet Liçina'yla beraber YouTube günlerine hızlı bir dönüş yaptı.
Hem sosyal medya hesabında hem de düzenli olarak YouTube'da birbirinden komik videolar paylaşan Kerimcan Durmaz, eski popülaritesine hemencecik döndü bile!
Haliyle birçok popüler programa konuk oluyor kendisi! Yine ve yeniden 'peşindeler' çünkü... 😂 Katıldığı her programda da mutlaka gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulunuyor.
Tıpkı Seçkin Süngüç ve Fezi Altun'un YouTube programı "Bize Kaldı!"nın yılbaşı özel bölümünde yaptığı Rihanna konseri açıklaması gibi! 🙈
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2010'daki Rihanna konserini hatırlarsınız belki? Kerimcan Durmaz, harçlık biriktirerek bilet aldığı konseri heyecanla beklediği gün ablasının doğum yaptığını öğrenmiş.
Ve ne olmuş bilin bakalım? Ailesine "Şaka mı yapıyorsunuz?" diyerek tepki gösteren Kerimcan Durmaz, "Ebesi miyim ben onun? Birazcık doğursun ben çıkışta geleceğim" diyerek ablasının doğumunu anında ekmiş!
Rihanna konserini zevkle dinledikten sonra da yeğenini görmeye gitmiş! 😂 Valla kendisine de hak vermek lazım, bir tarafta Rihanna'nın İstanbul'a konsere gelmiş olduğu gerçeği var çünkü....
İşte o anlar 😂
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