Eşi Bianca'nın Nudelarını Paylaşan Kanye West Yeni Yıla Hızlı Bir Giriş Yaptı, Görenler "İyice Delirmiş" Dedi
Eşi Bianca'nın Nudelarını Paylaşan Kanye West Yeni Yıla Hızlı Bir Giriş Yaptı, Görenler "İyice Delirmiş" Dedi
Gündemi uzun bir süredir akıllara ziyan giyim tarzlarıyla meşgul eden Kanye West ve karısı Bianca, sosyal medyaya yine ve yeniden akıl tutulması yaşattı.... Bianca'nin nudelarını paylaşan Kanye West'in yeni yıla hızlı girişi dillere düştü!
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Kim Kardashian'la olaylı boşanmasının ardından enteresan hareketlerde bulunan ve radikal olduğu kadar dumura da uğratan açıklamalarda bulunan Kanye West, bir süredir Kim Kardashian'a benzetmek için taklalar attığı yeni eşi Bianca West'le gündeme geliyor biliyorsunuz.
2023 yılında evlenen çift, beraber görüntülenmeye başladığı ilk andan beri fazlasıyla ilginç kombin seçimleriyle öne çıkıyor. Daha doğrusu herkes, her geçen gün daha da enteresanlaşan kombinlerine anlam vermeye çalışıyor.
Bir de İtalya'dan ömür boyu ban yeme durumları var tabii. Belki hatırlarsınız sebebi Kanye ve Bianca'nın Venedik su taksisinde, toplum içinde uygunsuz hareketler bulunmasıydı... 👇
Ayrıca bir süredir şarkıcı kimliğini bir tarafa bırakan Kanye West'in Bianca'yı riskli ve müstehcen kıyafetleri giymeye zorladığı iddiası da ortalığa atılmıştı. Kimileri bu ilişkiyi kontrolün Kanye'de olduğu sıradan bir ilişki olarak yorumlasa da kimileri de Kanye'nin hareketlerinin artık zorbalığa ve hatta istismara girdiğini düşündü.
Ve beklenen oldu. Geçtiğimiz saatlerde Kanye West'ten ortalığı çok karıştıracak yeni yıl paylaşımları geldi.... Kanye West, bu sefer de eşinin nudelarını paylaştı. 👇
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1. Kanye'nin eşinin nudelarını Instagram hesabından paylaştığını gören sosyal medya kullanıcıları da bir iki cümle etmeden duramadı haliyle... Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇
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12. Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
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