Eşi Bianca'nın Nudelarını Paylaşan Kanye West Yeni Yıla Hızlı Bir Giriş Yaptı, Görenler "İyice Delirmiş" Dedi

Gündemi uzun bir süredir akıllara ziyan giyim tarzlarıyla meşgul eden Kanye West ve karısı Bianca, sosyal medyaya yine ve yeniden akıl tutulması yaşattı.... Bianca'nin nudelarını paylaşan Kanye West'in yeni yıla hızlı girişi dillere düştü!