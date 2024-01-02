Alizade'ye Onay Çıkmayınca Işık Hızıyla Geri Vites Yapan Ezhel'in Annecilik Seviyesi Büyük Soğuttu

Ezhel ve Alizade'nin Almanya'daki buluşması aşk dedikodularının fitilini ateşlemişti. Bir de üstüne yılbaşı gecesi Alizade'den 'Tantuniler eniştenizin yeni yılını kutlayın' story'si gelince ortalık fena karışmıştı.

Olaylara dahil olan Ezhel'in annesi kaynana Ulya hanım, Alizade hakkında çok sert konuşmuştu. Annesinin Alizade'yi onaylamadığını anlayan Ezhel'in geri vitesi hızlı oldu, anneciliği dillere fena düştü!