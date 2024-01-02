Alizade'ye Onay Çıkmayınca Işık Hızıyla Geri Vites Yapan Ezhel'in Annecilik Seviyesi Büyük Soğuttu
Alizade'ye Onay Çıkmayınca Işık Hızıyla Geri Vites Yapan Ezhel'in Annecilik Seviyesi Büyük Soğuttu
Ezhel ve Alizade'nin Almanya'daki buluşması aşk dedikodularının fitilini ateşlemişti. Bir de üstüne yılbaşı gecesi Alizade'den 'Tantuniler eniştenizin yeni yılını kutlayın' story'si gelince ortalık fena karışmıştı.
Olaylara dahil olan Ezhel'in annesi kaynana Ulya hanım, Alizade hakkında çok sert konuşmuştu. Annesinin Alizade'yi onaylamadığını anlayan Ezhel'in geri vitesi hızlı oldu, anneciliği dillere fena düştü!
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Geçtiğimiz günlerde Almanya'ya giden Alizade, Ezhel'le bir araya gelince kafalar bir karışmıştı hatırlarsanız. Kimileri ikilinin yeni bir şarkı için bir araya geldiğini düşündü, kimileriyse yeni bir aşka yelken açmış olabileceklerini...
Sosyal medya Alizade ve Ezhel'in bir aşk yaşayıp yaşamadığını tartışırken, yılbaşı gecesi Alizade'den iddiaları güçlendiren bir story daha geldi. Alizade, Ezhel'le pozunu "Tantuniler eniştenizin yeni yılını kutlayın" notuyla paylaştı.
Bunun üzerine en büyük tepki de olaylara aniden Semra kaynana gibi dahil olan Ezhel'in annesi Ulya hanımdan geldi.
"Ben sağken zade made yaklaşamaz" çıkışında bulunan Ulay hanım hızını alamayıp, tepkisi yetmemiş gibi bu muhtemel aşka tonlarca öfkeli emoji bırakarak da tepki gösterdi.
Bu olayda tat kaçıran olay ise annesinin tepkisinden sonra Ezhel'in peş peşe attığı hikayeler oldu... Anneden onay alamayan Ezhel, hemen geri vites yaparak "Alizade bacımdır" anlamı çıkan bu videoyu paylaştı. 👇
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Ardından, kalbinde başka bir kız olduğunu ima eden bir hikaye daha paylaştı, Alizade'yi ulu orta friendzoneladı böylece!
1. Ezhel'in yaptığı R gözlerden kaçmadı tabii. Ünlü rapçinin annecilik seviyesi dillere fena düştü, "erkekler kapatılsın" fikrini yeniden fitilledi... Gelin, kimler neler demiş beraber bakalım!👇
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