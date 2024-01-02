Sevim Alan'dan Dilan Polat Güncellemesi: "Sosyal Hizmetlerin Çocuklara Geldiğini Öğrenince Hastanelik Oldu"
Sevim Alan'dan Dilan Polat Güncellemesi: "Sosyal Hizmetlerin Çocuklara Geldiğini Öğrenince Hastanelik Oldu"
Dilan Polat'ın avukatı, geçtiğimiz günlerde Dilan'ın sağlık sorunları olduğunu ve felç kalma ihtimalininin bulunduğunu açıklamıştı. Dilan Polat'ın yakın dostu Sevim Alan'dan son durum güncellemesi geldi, sosyal medyaya sinirlenen Alan küplere bindi.
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Kısacık bir süre içerisinde edindikleri koca serveti insanların gözüne soka soka yaşamayı tercih eden Dilan ve Engin Polat'ın lüks hayatı iki ay önce bir gece yarısı tepetaklak oldu.
Dilan ve Engin Polat, Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu, erkek kardeşi Can Doğu, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat ve erkek kardeşi Alper Kürşat Polat'ın içinde bulunduğu 12 kişiyle beraber kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamarıyla tutuklandı.
Fakat iddianame yazılması için bir süre daha içeride kalacak olan Dilan ve Engin Polat'ın kaosu hiç dinmedi. Gözaltına alındıkları günden bu yana, son durumları, içeride ne yaptıkları, ne yedikleri, ne içtiklerine kadar her şeyi öğrendik.
Dilan Polat'la ilgili gündeme damgasını vuran son durum açıklaması geçtiğimiz günlerde avukatı Hüseyin Kaya'dan gelmişti.
Konuyla ilgili avukat Hüseyin Kaya'nın söylediklerinden daha çok detay ve sitem barındırdan bir açıklamada Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Sevim Alan'dan geldi.
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Dilan Polat'ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatmasının asıl sebebini açıklayan Sevim Alan, "Çocuklarına sosyal hizmetlerden geldiklerini öğrenince hastanelik olmuştu. Nilgün cezaevine dönmüştü ama Dilan uyutuluyordu" ifadelerini kullandı.
Ardından arkadaşının bulunduğu duruma duyduğu tüm öfkeyi sosyal medya kullanıcılarına kusmaya karar verdi ve "Avukatından haber aldım kısmi felç geçirme ihtimali yüksek! Etini kemiğini yediniz, kadına şiddet iye avaz avaz hak arayıp bir kadını her türlü sözlü şiddetinizle bu hale getirdiniz. İlahi adalet size hesap soracak! Alın size eseriniz!" çıkışında bulundu.
Hızını alamayan Sevim Alan, sözlerini "Hüküm giymemiş bir kadına hüküm giydirdiniz o vicdanlarınızı çöpe atın!" diyerek bitirdi.
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