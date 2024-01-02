Sevim Alan'dan Dilan Polat Güncellemesi: "Sosyal Hizmetlerin Çocuklara Geldiğini Öğrenince Hastanelik Oldu"

Dilan Polat'ın yürümekte zorlandığını, çocukları için çok üzüldüğünü ve sakinleştirici haplar kullandığını söyleyen Hüseyin Kaya, Tüm yaşananlardan psikolojisi etkilenmiş, biyolojik olarak ciddi ağrılar yaşamıştır. Psikolojik olarak büyük bir hayal kırıklığı yaşamaktadır. Yüzünde de zaman zaman uyuşmalar oluşmaktadır. Bunun belirtilerini avukatı olarak doktorlara sorduğumda, müvekkilin bu baskı sonucunda felç olma ihtimalinin yüksek olduğunu işaret ettiler' açıklamasında bulunmuştu.