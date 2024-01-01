Akıl Hastanesine Gitmişti: Dilan Polat'ın Avukatı 'Felç Kalabilir' Dedi
Akıl Hastanesine Gitmişti: Dilan Polat'ın Avukatı 'Felç Kalabilir' Dedi
Kara para aklama iddiasıyla tutuklanan güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın avukatından gelen açıklamada sağlık sorunları olduğu ve felç kalma ihtimalinin bulunması dikkat çekti.
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Gösterişli hayatını her fırsatta göz önüne getirerek şimşekleri üzerine çekerek sorgulamalara neden olan Dilan Polat'ın sağlığı hakkında avukatından önemli bir açıklama yapıldı.
Kara para aklama, yasadışı bahis, uyuşturucu üretimi, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve vergi usul kanununa muhalefet gibi birçok suçtan eşi Engin Polat, kardeşleri Sıla Doğu, Can Doğu ve 16 şüpheliyle birlikte tutuklu bulunan Dilan Polat uzun süre gündemi meşgul etmişti.
Dilan Polat, ilaçlarının bitmesi nedeniyle geçen günlerde İstanbul Bakırköy’deki Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti.
Hürriyet'in haberine göre, Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya, müvekkilinin eklem ağrılarının kaldığı koğuşun çok rutubetli olmasıyla arttığını belirtti.
Avukat Kaya, "Müvekkilim çocukları için çok üzülüyor. Bu yüzden de sanırım psikolojisi gittikçe kötüleşiyor. Yürümekte zorlanıyor. Benimle görüştüğü zamanlarda yüzünde uyuşma olduğunu söyledi. Sanırım bu da strese bağlı. Sakinleştirici ve destek hapları kullanıyordu" derken, Dilan Polat'ın felç kalma ihtimalinin olduğunu ifade etti.
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Kaya, "Tüm yaşananlardan psikolojisi etkilenmiş, biyolojik olarak ciddi ağrılar yaşamıştır. Psikolojik olarak büyük bir hayal kırıklığı yaşamaktadır. Yüzünde de zaman zaman uyuşmalar oluşmaktadır. Bunun belirtilerini avukatı olarak doktorlara sorduğumda, müvekkilin bu baskı sonucunda felç olma ihtimalinin yüksek olduğunu işaret ettiler" ifadelerini kullandı.
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