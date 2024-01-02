"Bu Adam Benim Kocam!" Diyen Seda Sayan'dan Yeni Yılın İlk 'Koca' Videosu Geldi!
"Bu Adam Benim Kocam!" Diyen Seda Sayan'dan Yeni Yılın İlk 'Koca' Videosu Geldi!
'Kocan da adam çıktı' sözleriyle akıllarımıza kazınan Seda Sayan, son zamanlarda kocasıyla sık sık paylaşım yapıyor. Geçtiğimiz Nisan ayında dünyaevine giren Sayan, yeni yılın ilk 'koca' videosunu da paylaştı.
Gelin bir bakalım!
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Sabahların Sultanı Seda Sayan, 2023 yılının Nisan ayında sevgilisi Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu.
Bunu biz söylemiyoruz, paylaşımlarından gayet de belli oluyor!
Geçtiğimiz aylarda Seda Sayan'ın bu yorumu, herkesin diline dolanmıştı hatırlarsanız;
Şimdilerde ise devran tersine döndü, Seda Sayan'a 'kocan da adam çıktı' demeye başladık!
Seda Sayan daha sonra paylaştığı bir videoda ise 'Bu adam benim kocam!' diyerek resmen uyarıda bulundu.
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"Öldürürüm! Bu adam benim kocam. Bak benim diyorum!"
İşte o anlar;
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