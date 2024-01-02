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"Bu Adam Benim Kocam!" Diyen Seda Sayan'dan Yeni Yılın İlk 'Koca' Videosu Geldi!

"Bu Adam Benim Kocam!" Diyen Seda Sayan'dan Yeni Yılın İlk 'Koca' Videosu Geldi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.01.2024 - 19:12

'Kocan da adam çıktı' sözleriyle akıllarımıza kazınan Seda Sayan, son zamanlarda kocasıyla sık sık paylaşım yapıyor. Geçtiğimiz Nisan ayında dünyaevine giren Sayan, yeni yılın ilk 'koca' videosunu da paylaştı. 

Gelin bir bakalım!

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Sabahların Sultanı Seda Sayan, 2023 yılının Nisan ayında sevgilisi Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu.

Sabahların Sultanı Seda Sayan, 2023 yılının Nisan ayında sevgilisi Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu.

Sürpriz bir şekilde evlilik kararı alan Seda Sayan, birçok kişiyi şaşırtmayı başarmıştı. İstanbul'da yapılan düğünün ardından evlenen çift, o gün bugündür mutlu bir evlilik sürüyor.

Bunu biz söylemiyoruz, paylaşımlarından gayet de belli oluyor!

Bunu biz söylemiyoruz, paylaşımlarından gayet de belli oluyor!

Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimlerden. Öyle ki Seda Sayan, TikTok dahil olmak üzere hiçbir mecradan geri kalmıyor desek yeridir.

Geçtiğimiz aylarda Seda Sayan'ın bu yorumu, herkesin diline dolanmıştı hatırlarsanız;

Geçtiğimiz aylarda Seda Sayan'ın bu yorumu, herkesin diline dolanmıştı hatırlarsanız;

Şimdilerde ise devran tersine döndü, Seda Sayan'a 'kocan da adam çıktı' demeye başladık!

Şimdilerde ise devran tersine döndü, Seda Sayan'a 'kocan da adam çıktı' demeye başladık!

Bugüne kadar Seda Sayan'ın 'kocam da kocam' notunu düştüğü birçok paylaşım gördük. Çiftimiz, 2024 yılının ilk selfiesine de '2024 sabahı mutlu yıllar' notunu düşmeyi ihmal etmedi.

Seda Sayan daha sonra paylaştığı bir videoda ise 'Bu adam benim kocam!' diyerek resmen uyarıda bulundu.

Seda Sayan daha sonra paylaştığı bir videoda ise 'Bu adam benim kocam!' diyerek resmen uyarıda bulundu.

Londra'da 2024 yılını karşılayan Seda Sayan, eşiyle bir videolarını paylaştı. Eşinin arkasında görünen kadını kapatmasını isteyen Seda Sayan, 'bu adam benim kocam' demeyi de ihmal etmedi.

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"Öldürürüm! Bu adam benim kocam. Bak benim diyorum!"

"Öldürürüm! Bu adam benim kocam. Bak benim diyorum!"

Neyse ki eşi Çağlar Ökten, arkadaki kadını kar küresiyle kapatmayı başardı da, sorun yaşanmadan halloldu! 😂

İşte o anlar;

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