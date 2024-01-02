Deniz Seki "Herkes Şuursuzlaşmış" Diyerek TikTok'un Kapatılmasını İstedi
Deniz Seki "Herkes Şuursuzlaşmış" Diyerek TikTok'un Kapatılmasını İstedi
Küllerinden yeniden doğarak sahne almaya başlayan Deniz Seki, son dönemlerde yaptığı açıklamalarla gündemimize gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde hayatının bir belgesel olmasını istediğini belirten Seki, son olarak NTV'nin yılbaşı programının konuğu oldu.
Deniz Seki, TikTok'un kapatılmasını isteyerek nedenini de açıkladı.
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Deniz Seki gçtiğimiz senelerde küllerinden yeniden doğarak sahne almaya başladı.
Öyle ki Deniz Seki, yalnızca ülkemizde sahne almakla kalmıyor.
Yeni tarzıyla herkesi şaşırtmayı başaran Deniz Seki, geçtiğimiz günlerde hayatının muhakkak bir belgesel olmasını istediğini açıklamıştı.
2023 yılı değerlendirmesinde bulunan Deniz Seki, "benim için çok hüzünlü bir yıldı" ifadelerine yer verdi.
Son olarak NTV yılbaşı programına konuk olan Deniz Seki, son yılların popüler uygulaması TikTok hakkında konuştu.
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