Deniz Seki "Herkes Şuursuzlaşmış" Diyerek TikTok'un Kapatılmasını İstedi

Deniz Seki, TikTok'un kapatılması gerektiğini söyleyerek 'Doğallığa, sadeliğe dönmek istiyorum. Herkes o kadar abarttı ki her şeyi... Sosyal medya çok zengin, insanlara tahammülüm kalmadı benim ki ben çok sevgili doluyu bir insan. Hele o TikTok var yaa onun kapatılmasını istiyorum. İnanmıyorum, iyice herkes şuursuzlaşmış' ifadelerini kullandı.