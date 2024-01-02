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Deniz Seki "Herkes Şuursuzlaşmış" Diyerek TikTok'un Kapatılmasını İstedi

Deniz Seki "Herkes Şuursuzlaşmış" Diyerek TikTok'un Kapatılmasını İstedi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.01.2024 - 17:54

Küllerinden yeniden doğarak sahne almaya başlayan Deniz Seki, son dönemlerde yaptığı açıklamalarla gündemimize gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde hayatının bir belgesel olmasını istediğini belirten Seki, son olarak NTV'nin yılbaşı programının konuğu oldu. 

Deniz Seki, TikTok'un kapatılmasını isteyerek nedenini de açıkladı.

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Deniz Seki gçtiğimiz senelerde küllerinden yeniden doğarak sahne almaya başladı.

Deniz Seki gçtiğimiz senelerde küllerinden yeniden doğarak sahne almaya başladı.

Seki, yalnızca sahne almakla kalmıyor sosyal medya hesaplarını da aktif bir şekilde kullanıyor. Zaman zaman katıldığı programlarda, yaptığı paylaşımlarda söyledikleri ise gündeme gelmeyi başarıyor.

Öyle ki Deniz Seki, yalnızca ülkemizde sahne almakla kalmıyor.

Öyle ki Deniz Seki, yalnızca ülkemizde sahne almakla kalmıyor.

2022 yılında Bakü sahnesi öncesinde makyajlı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Seki, takipçilerine büyük bir şok yaşatmıştı. Birçok kullanıcı, 'Seki nerede?' yorumunda bulunmuştu.

Yeni tarzıyla herkesi şaşırtmayı başaran Deniz Seki, geçtiğimiz günlerde hayatının muhakkak bir belgesel olmasını istediğini açıklamıştı.

Yeni tarzıyla herkesi şaşırtmayı başaran Deniz Seki, geçtiğimiz günlerde hayatının muhakkak bir belgesel olmasını istediğini açıklamıştı.

Yılbaşı konseri öncesinde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Seki, 'Muhakkak bir belgeselim olur ama ben ölünce yapsalar. Hayattayken yapmasınlar. Ben hayattayken belgeselimi izlemek istemem' ifadelerini kullanmıştı.

2023 yılı değerlendirmesinde bulunan Deniz Seki, "benim için çok hüzünlü bir yıldı" ifadelerine yer verdi.

2023 yılı değerlendirmesinde bulunan Deniz Seki, "benim için çok hüzünlü bir yıldı" ifadelerine yer verdi.

Annesini kaybeden Deniz Seki, yeni yıla annesiz gireceği için buruk olduğunu dile getirdi. 'Benim için çok hüzünlü bir yıldı. Annemizi kaybettik biliyorsunuz. Yeni yıla ilk defa annesiz gireceğim, o yüzden biraz buruğum. Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha devirdik.'

Son olarak NTV yılbaşı programına konuk olan Deniz Seki, son yılların popüler uygulaması TikTok hakkında konuştu.

Son olarak NTV yılbaşı programına konuk olan Deniz Seki, son yılların popüler uygulaması TikTok hakkında konuştu.

Deniz Seki, TikTok'un kapatılması gerektiğini söyleyerek 'Doğallığa, sadeliğe dönmek istiyorum. Herkes o kadar abarttı ki her şeyi... Sosyal medya çok zengin, insanlara tahammülüm kalmadı benim ki ben çok sevgili doluyu bir insan. Hele o TikTok var yaa onun kapatılmasını istiyorum. İnanmıyorum, iyice herkes şuursuzlaşmış' ifadelerini kullandı.

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