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Kenan Doğulu'dan Eşi Beren Saat ile İlgili Güldüren Açıklama "Aa Boşandık mı?"

Kenan Doğulu'dan Eşi Beren Saat ile İlgili Güldüren Açıklama "Aa Boşandık mı?"

Beren saat Kenan Doğulu
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
02.01.2024 - 21:07

Yeni yıl gecesi Kıbrıs'ta bir otelde sahne alan Kenan Doğulu, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 2024 yılı için dilekte bulunan Kenan Doğulu, oyuncu eşi Beren Saat ile ilgili sorulara da yanıt verdi. Evliliğiyle ilgili iddialar hakkında 'Aa boşandık mı?' yorumu yapan Doğulu, Beren Saat'in yeni albümü hakkında yorumda bulundu. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/cadde/gal...
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Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, yeni yılda Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Yılın son anlarında 2024'ün ilk anlarına konuklarına eşsiz bir müzik ziyafeti sunan Doğulu, geceye basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak başladı!

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, yeni yılda Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Yılın son anlarında 2024'ün ilk anlarına konuklarına eşsiz bir müzik ziyafeti sunan Doğulu, geceye basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak başladı!

Kenan Doğulu'nun konser öncesi yanıtladığı sorular arasında eşi Beren Saat'le boşandıklarına ilişkin iddialar da yer aldı. İşte, Kenan Doğulu'nun 2024 yılı mesajı ve eşi Beren Saat ile ilgili açıklamaları... 👇

Kenan Doğulu'dan 2024 mesajı: "Yeni yılda şahane günler diliyorum"

Kenan Doğulu'dan 2024 mesajı: "Yeni yılda şahane günler diliyorum"

Basın mensupları ile yaptığı röportajda 2023 yılında yaşanan acılara değinen Kenan Doğulu, şu sözlerle yeni yıl dileklerinde bulundu: 

'Yaşanan birçok acı olaya rağmen ayakta durmak zorundayız. 2024'e umutla adım atacağız. Yeni yılın harika günler getirmesini diliyorum. Sağlık, başarı ve aşkla dolu bir yıl olsun.'

2014 yılında yetenekli oyuncu Beren Saat ile dünyaevine giren Kenan Doğulu'nun ilişkisine ilişkin sorulara verdiği tepkiler dikkat çekti.

2014 yılında yetenekli oyuncu Beren Saat ile dünyaevine giren Kenan Doğulu'nun ilişkisine ilişkin sorulara verdiği tepkiler dikkat çekti.

2023 yılında Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin ilişkisine dair ortaya atılan iddialara değinen basın mensupları, 'Boşandığınız söylendi' dedi. 

Kenan Doğulu ise bu iddialara 'Onlara çok güldük. 'Gizlice boşandılar' yazmışlar. Biz de 'Aa boşandık mı?' diye şaşırdık.' diyerek yanıt verdi ve ekledi, 'Öyle bir şey olsa söylemez miyiz?'

Eşi Beren Saat'in Los Angeles'ta çektiği klip ve altı şarkılık albüm hakkında da konuşan Kenan Doğulu, eşinin albümüne 100 puan verdi.

Eşi Beren Saat'in Los Angeles'ta çektiği klip ve altı şarkılık albüm hakkında da konuşan Kenan Doğulu, eşinin albümüne 100 puan verdi.

Beren Saat ise yılbaşı konserinde eşini yalnız bırakmadı! Kayınvalidesi Serpil Doğulu ile birlikte Kenan Doğulu'yu dinlemeye gelen ünlü oyuncu gece boyunca güzel zaman geçirdi.

Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti 2024 yılının ilk anlarında bir aradaydı!

Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti 2024 yılının ilk anlarında bir aradaydı!

Yılbaşı konserinde hayranlarına güzel bir kutlama yaşatan ünlü sanatçı Kenan Doğulu, 2024'ün ilk anlarında eşi Beren Saat'i öptü!

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