Kenan Doğulu'dan Eşi Beren Saat ile İlgili Güldüren Açıklama "Aa Boşandık mı?"

2023 yılında Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin ilişkisine dair ortaya atılan iddialara değinen basın mensupları, 'Boşandığınız söylendi' dedi.

Kenan Doğulu ise bu iddialara 'Onlara çok güldük. 'Gizlice boşandılar' yazmışlar. Biz de 'Aa boşandık mı?' diye şaşırdık.' diyerek yanıt verdi ve ekledi, 'Öyle bir şey olsa söylemez miyiz?'