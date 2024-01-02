Kenan Doğulu'dan Eşi Beren Saat ile İlgili Güldüren Açıklama "Aa Boşandık mı?"
Kenan Doğulu'dan Eşi Beren Saat ile İlgili Güldüren Açıklama "Aa Boşandık mı?"
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/cadde/gal...
Yeni yıl gecesi Kıbrıs'ta bir otelde sahne alan Kenan Doğulu, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 2024 yılı için dilekte bulunan Kenan Doğulu, oyuncu eşi Beren Saat ile ilgili sorulara da yanıt verdi. Evliliğiyle ilgili iddialar hakkında 'Aa boşandık mı?' yorumu yapan Doğulu, Beren Saat'in yeni albümü hakkında yorumda bulundu.
İşte, detaylar...
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Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, yeni yılda Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı. Yılın son anlarında 2024'ün ilk anlarına konuklarına eşsiz bir müzik ziyafeti sunan Doğulu, geceye basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak başladı!
Kenan Doğulu'dan 2024 mesajı: "Yeni yılda şahane günler diliyorum"
2014 yılında yetenekli oyuncu Beren Saat ile dünyaevine giren Kenan Doğulu'nun ilişkisine ilişkin sorulara verdiği tepkiler dikkat çekti.
Eşi Beren Saat'in Los Angeles'ta çektiği klip ve altı şarkılık albüm hakkında da konuşan Kenan Doğulu, eşinin albümüne 100 puan verdi.
Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti 2024 yılının ilk anlarında bir aradaydı!
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