Dilan ve Engin Polat’ın Avukatı: “26 Gün Alacağımız Çıkacak”

Türkiye’nin yakından takip ettiği Dilan ve Engin Polat davası ile ilgili çiftin avukatı Hüseyin Kaya ilginç bir açıklamada bulundu. Polat çiftinin çok daha önce cezaevinden çıkması gerektiğini savunan avukat, dava sonunda devletten 26 gün alacaklı olacaklarını iddia etti.