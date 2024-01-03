Dilan ve Engin Polat’ın Avukatı: “26 Gün Alacağımız Çıkacak”
Dilan ve Engin Polat’ın Avukatı: “26 Gün Alacağımız Çıkacak”
Türkiye’nin yakından takip ettiği Dilan ve Engin Polat davası ile ilgili çiftin avukatı Hüseyin Kaya ilginç bir açıklamada bulundu. Polat çiftinin çok daha önce cezaevinden çıkması gerektiğini savunan avukat, dava sonunda devletten 26 gün alacaklı olacaklarını iddia etti.
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Dilan ve Engin Polat çifti, kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Geçtiğimiz günlerde çiftin davasını soruşturan savcı görevden alınmış ve başka bir ilde görevlendirilmişti.
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Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı olan Hüseyin Kaya, Tv8’de yayınlanan Aramızda Kalsın isimli programa katılarak dava ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Avukat Kaya, davanın savcısının kısa sürede iddianameyi hazırlayıp ve müvekkillerini de 2 gün için serbest bırakması gerektiğini ifade etti.
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Bu kararın devlet için çok önemli olduğunu ifade eden Kaya, Dilan ve Engin Polat çiftinin boşuna cezaevinde oldularını ve dava sonuçlanınca devletten 26 gün alacaklı olacaklarını söyledi. Ayrıca Kaya, bu günler için tazminat davası açılabileceğini de sözlerine ekledi.
Avukat Hüseyin Kaya’nın açıklamaları 👇
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