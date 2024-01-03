Polat Çiftinin Avukatı Hüseyin Kaya, 'Avukat Çağdaş Çelik Polatlar Tarafından Azledildi' Dedi, Ortalık Karıştı
Polat Çiftinin Avukatı Hüseyin Kaya, 'Avukat Çağdaş Çelik Polatlar Tarafından Azledildi' Dedi, Ortalık Karıştı
Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialardan dolayı başlatılan soruşturma kapsamında Dilan Polat ve Engin Polat tutuklanmıştı biliyorsunuz ki. Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya, bugün Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Polatlar hakkında merak edilen iddiaları cevaplayan Kaya, Dilan ve Engin Polat çiftinin eski avukatı Çağdaş Çelik'in Polatlar tarafından 'azledildiğini' söyleyince ortamda tansiyon yükseldi.👇
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Sadece son birkaç yılda ulaştıkları zenginliği insanların gözüne sokarak yaşayan Polat çifti, lüks yaşantıları ve gösterişleri nedeniyle birçok kişinin dikkatini çekmişti.
Bunun üzerine Polat çiftinin mal varlıkları ve kazandıkları paranın kaynağı araştırılmaya başlanmış ve işler soruşturmaya kadar gitmişti.
Tüm Türkiye'nin aylardır gündemine oturan Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarından bulunduğu 16 kişi; geçtiğimiz Kasım ayında kara para aklama, vergi kaçırma gibi iddialardan dolayı tutuklanmıştı.
Polat çiftinin tutuklanmasının ardından avukatları Çağdaş Çelik, daha önce katıldığı bir programda müvekkillerinin ‘kara para aklama’ suçlamasıyla yargılandığı davadan çekildiğini açıklamıştı.
Yaşanan bu gelişmenin ardından Polat çiftinin yeni avukatı Hüseyin Kaya olmuştu. Avukat Hüseyin Kaya, bugün TV8'de yayınlanan Aramızda Kalmasın programının konuğu oldu.
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Programda, Polat çifti hakkında çıkan iddiaları cevaplayan Kaya, Polatların eski avukatı Çağdaş Çelik için de yeni bir iddia ortaya attı.
Avukat Hüseyin Kaya, davadan kendisinin çekildiğini söyleyen Çağdaş Çelik'in 'Polatlar' tarafından azledildiğini söyledi. Bunu bizzat müvekkilleri Dilan ve Engin Polat'ın söylediğini dile getirdi.
Avukat Çağdaş Çelik ise bu açıklamanın ardından programa bağlandı. Çelik "Ben davadan azledilmedim" dedi;👇
Çağdaş Çelik, şunu da belirteyim diyerek sözlerine devam etti "Ben dosyadan çekildim. Ama bunun sebebini de ısrarla açıkladım. Israrla kara para olduğu söyleniyor. Bu söylentiler hala herhangi bir delile dayanmış değil" diyince Hüseyin Kaya, meslektaşına teşekkür etti.
Bu açıklamanın ardından program sunucusu Ali Eyüboğlu söze girdi. Eyüboğlu, Çağdaş Çelik'e "Yaptığınız bütün açıklamaları okudum. Son açıklamanızda söylentiler artık delil niteliğine dayandı." diyorsunuz dedi.
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Ali Eyüboğlu ise "Ya pardon da biz gerizekalı mıyız? Söylentiler artık delil niteliğine dayandı diyorsunuz aklımızla alay etmeyin" diyince ortam fena gerildi.
İşte o anlar👇
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