Polat Çiftinin Avukatı Hüseyin Kaya, 'Avukat Çağdaş Çelik Polatlar Tarafından Azledildi' Dedi, Ortalık Karıştı

Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialardan dolayı başlatılan soruşturma kapsamında Dilan Polat ve Engin Polat tutuklanmıştı biliyorsunuz ki. Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya, bugün Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Polatlar hakkında merak edilen iddiaları cevaplayan Kaya, Dilan ve Engin Polat çiftinin eski avukatı Çağdaş Çelik'in Polatlar tarafından 'azledildiğini' söyleyince ortamda tansiyon yükseldi.👇