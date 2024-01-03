Eski Sevgilisi İrem Derici İle İlgili Yorum Alan Atakan Işıktutan'dan 'Dikiz Aynası' Benzetmesi

'Önce size bunu yapacaksın derler, sonra size tekrar dönüp bunu neden yaptın? derler. Sonra sizi eleştirirler, hakkınızda konuşurlar. O yüzden birileri hep bir şeyler derler. Son zamanlarda bu denilen şeylere karşı kulağımı kapattığım yeri geldiğinde savaşmak zorunda kaldığım, birilerinin egolarıyla savaştığım ama her seferinde dönüp sen ne istiyorsun? Diye sorduğum değişik bir yıl oldu. Ama yolum bana hep ışıklar tuttu. Büyüdüm, yeşerdim, kimseye inat değil, kendim için yaptım. Yaşamayı normalleştirelim. İnsanların mutluluğuna mutluluk, sevgisine sevgi katalım. Öyle bir hayat yaşayalım ki, herkes konuşsun biz yolumuzdan hiç vazgeçmeyelim. 2023 kendimle savaşı bitirdiğim, Başarı dolu yıl oldu. Teşekkür ederim ve son günün armağanları için kocaman 🤍🙏🏼' dedi.