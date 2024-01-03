Eski Sevgilisi İrem Derici İle İlgili Yorum Alan Atakan Işıktutan'dan 'Dikiz Aynası' Benzetmesi
Eski Sevgilisi İrem Derici İle İlgili Yorum Alan Atakan Işıktutan'dan 'Dikiz Aynası' Benzetmesi
Açıklamaları ve özel hayatı ile magazin gündeminden düşmeyen İrem Derici, Atakan Işıktutan ile doludizgin bir aşk yaşıyordu biliyorsunuz ki. Fakat ikilinin ilişkisi geçtiğimiz aylarda ani bir kararla bitmişti. İrem Derici, bu ayrılığın ardından kısa süre önce yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz gün ise Atakan Işıktutan, paylaştığı gönderinin altına bir takipçisinden yorum aldı. Işıktutan, 'Noldu İrem yol mu verdi' diyen takipçisine 'dikiz aynası' benzetmesi yaptı.👇
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Şarkılarıyla dillerden düşmeyen İrem Derici, özel hayatıyla ve yaptığı dobra açıklamalarla adından sıkça söz ettiriyor.
Derici, yaşadığı ilişkilerle de sık sık gündeme geliyor. İrem Derici, geçtiğimiz aylarda 'at gibi aşığım' dediği Atakan Işıktutan ile 8 aylık ilişkisini bitirmişti. Bu ilişkinin ardından bir süre yalnız takılan İrem Derici, bu yalnızlığını kısa süre önce bozdu.
Ünlü şarkıcı, yönetmen Gökhan Fırat ile yeni bir aşka yelken açtı. Hatırlarsanız İrem Derici, aşağıdaki kareyi "Ve özlediğinde hırçınlaşanlar vardır." notuyla paylaşmıştı.
İrem Derici'nin eski sevgilisi Atakan Işıktutan'ın da geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti... Tabii bu olay sadece iddia olarak kaldı.
İki gün önce ise Atakan Işıktutan, sosyal medya hesabından 2023 yılında yaşadıklarından bahsettiği bir paylaşım yaptı. Işıktutan'ın 2023 yılı için duygularını paylaştığı açıklaması;👇
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Işıktutan, bu paylaşımının altına bir takipçisinden "Noldu İrem yol mu verdi?" yorumu aldı.
Atakan Işıktutan, bu yoruma sessiz kalmadı ve takipçisine 'dikiz aynası' benzetmesi yaptı.👇
Işıktutan'ın bu yorumu, Demet Akbağ'ın 'Sandık Kokusu' dizisindeki repliğini akıllara getirdi. Hadi o repliği bir hatırlayalım.👇
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