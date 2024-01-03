Tansu Dayan Şeyma Subaşı'nın Hava Güzellemesini 'Van Versiyonuyla Geliyorum' Diyerek Ti'ye Aldı
Tansu Dayan Şeyma Subaşı'nın Hava Güzellemesini 'Van Versiyonuyla Geliyorum' Diyerek Ti'ye Aldı
Hem paylaşımlarıyla hem de özel yaşantısıyla magazin gündemini meşgul eden Şeyma Subaşı, Survivor başlar başlamaz soluğu Dominik'te aldı. Dominik'ten yaptığı paylaşım Tansu Dayan'ın diline düştü.
Gelin Tansu Dayan'ın taklidine yakından bakalım. 👇
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Son zamanlarda çalkantılı yaşantısıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Lüks yaşantısıyla dikkatleri üzerinde çeken ünlü fenomen özel hayatıyla epey gündem olmuştu. En son Marakeş'te görkemli bir düğünle dünyaevine giren Şeyma Subaşı'nın evliliği uzun sürmemişti.
Kısa süre içerisinde boşanan Şeyma Subaşı'nın başka birisiyle ilişkisi olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.
Tüm bu iddiaların ardından hiçbir açıklama yapmayan Şeyma Subaşı Survivor başlar başlamaz soluğu Dominik'te aldı.
Dominik'ten yaptığı bu paylaşım Tansu Dayan'ın diline fena düştü.👇
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'Van versiyonuyla geliyorum' diyerek paylaştı.
Tansu Dayan'ın taklidi👇
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