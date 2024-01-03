Tansu Dayan Şeyma Subaşı'nın Hava Güzellemesini 'Van Versiyonuyla Geliyorum' Diyerek Ti'ye Aldı

Hem paylaşımlarıyla hem de özel yaşantısıyla magazin gündemini meşgul eden Şeyma Subaşı, Survivor başlar başlamaz soluğu Dominik'te aldı. Dominik'ten yaptığı paylaşım Tansu Dayan'ın diline düştü.

Gelin Tansu Dayan'ın taklidine yakından bakalım. 👇