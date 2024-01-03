Armağan Çağlayan TÜİK Enflasyon Verilerine İbo Show Filtresi Benzetmesiyle Gönderme Yaptı
Armağan Çağlayan TÜİK Enflasyon Verilerine İbo Show Filtresi Benzetmesiyle Gönderme Yaptı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sabah saatlerinde 2023'ün Aralık aylık enflasyonunu açıkladı. Aylık artışı yüzde 2,93 olarak duyurulan enflasyon gündeme damgasını vurdu. Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan'ın sosyal medyada yaptığı 'enflasyon' yorumu ise kısa sürede gündem oldu.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Ocak Çarşamba sabahı yaptığı açıklamada aralık ayı enflasyonunu kamuoyuna duyurdu
Yapılan açıklamalara göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,77 oldu. Buna göre aylık enflasyon %2,93 artmış oldu.
Enflasyon rakamları açıklandıktan sonra birçok isimden göndermeli paylaşımlar geldi. Bu isimlerden biri de dobralığıyla nam salamış Armağan Çağlayan oldu.
Ünlü televizyoncu X (Twitter) hesabından açıklanan enflasyona ilişkin yaptığı paylaşımda goygoycuların diline düşen İbo Show filtresine değinerek yorum yaptı.
Eminim ki birçoğunuz denk gelmiştir bu filtre olayına. Yılbaşı gecesi yayınlanan İbo Show'da Hülya Avşar'dan Bülent Serttaş'a, Cenk Eren'den Aleyna Tilki'ye kadar konuk olanlara uygulanan filtrenin dozu epey kaçmış, tüm konuklar bambaşka birine dönüşmüştü.
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Armağan Çağlayan'ın "TÜİK enflasyona, yılbaşı gecesi İbo Show filtresi uygulamış gibi :)" yorumu da kısa sürede gündem oldu tabii.
Başarılı televizyoncunun paylaşımına gelen yorumlardan birkaçını da sizler için derledik! 👇
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