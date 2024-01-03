Armağan Çağlayan TÜİK Enflasyon Verilerine İbo Show Filtresi Benzetmesiyle Gönderme Yaptı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sabah saatlerinde 2023'ün Aralık aylık enflasyonunu açıkladı. Aylık artışı yüzde 2,93 olarak duyurulan enflasyon gündeme damgasını vurdu. Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan'ın sosyal medyada yaptığı 'enflasyon' yorumu ise kısa sürede gündem oldu.