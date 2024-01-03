Enflasyon Açıklandı: Emekli ve Memur Maaş Zamları Belli Oldu
Enflasyon Açıklandı: Emekli ve Memur Maaş Zamları Belli Oldu
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TÜİK 2023 yılı enflasyonunu açıkladı. Emeklileri ve memur maaşlarına uygulanacak zam oranları da belli oldu.
İşçi, esnaf ve çiftçi maaşlarında yılın ikinci yarısında 6 aylık enflasyon olan yüzde 37,57 oranında artış olacağı hesaplanırken, memur ve memur emeklilerinin maaş zamlarında farklı bir hesaplama yapılacak.
Yılın ikinci yarısı için memur ve emeklilerinin aldığı yüzde 6 oranındaki zam enflasyondan düşülürken, bu orana toplu sözleşmedeki yüzde 15 oranı eklenecek. Memur ve memur emeklileri yüzde 49,25 oranında zam alabilecek.
Sosyal medyada emekli ve memur maaşlarına yönelik hesaplama ve yorumlar da gecikmedi.
İşte o yorumlardan bazıları.
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