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Tek Tek Maaş Zammı Hesaplaması! Ekonomistler Hesapladı: Memur ve Emekli Maaşları Zam Sonrası Ne Kadar Olacak?

Tek Tek Maaş Zammı Hesaplaması! Ekonomistler Hesapladı: Memur ve Emekli Maaşları Zam Sonrası Ne Kadar Olacak?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
02.01.2024 - 16:35

Ekonomistlerin enflasyon beklentileri üzerinden tek tek emekli ve memur maaşlarında artış hesaplandı.

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AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'nde ekonomistler, 2023 Aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,19 artacağını tahmin ederken, yıllık enflasyonu da 65,19 olarak öngördü.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'nde ekonomistler, 2023 Aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,19 artacağını tahmin ederken, yıllık enflasyonu da 65,19 olarak öngördü.

10 ekonomistin katıldığı AA Finans aralık ayı enflasyon beklenti anketinde en düşük beklenti yüzde 2,90, en yüksek beklenti de yüzde 3,60 oldu. 

Enflasyona göre maaş zamları hesaplanırken, emeklilerin kök maaş artışı da masadaki senaryolar dahilinde yer alıyor.

Ankete göre maaş zammı tahminleri de görüldü.

Ankete göre maaş zammı tahminleri de görüldü.

2023 yılında enflasyon yüzde 65,39 olursa, 6 aylık enflasyon da yüzde 38,08 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Cumhurbaşkanı Erdoğan refah payı eklemezse yüzde 38,08 oranında zam alacak. Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı yüzde 30,26 olurken, zam oranı da yüzde 49,80 olacak. Böylelikle en düşük memur maaşı 32 bin 981,47 TL'ye, en düşük memur emeklisi maaşı da 14 bin 795,84 TL'ye çıkacak. 

Ekonomim'in aktardığına göre, SSK VE Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına göre ne kadar zam alacağı da tek tek hesaplandı. En düşük, ortalama ve en yüksek enflasyon tahminlerine göre maaşlara göre zamlar şu şekilde olacak.

Mevcut maaşı 7 bin 500 TL olan bir emeklinin,

Mevcut maaşı 7 bin 500 TL olan bir emeklinin,

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 10 bin 332,00 TL

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 10 bin 356,00 TL

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 10 bin 394,25 TL.

Mevcut maaşı 7 bin 600 TL olan bir emeklinin,

Mevcut maaşı 7 bin 600 TL olan bir emeklinin,

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 10.469,76

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 10.494,08

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 10.532,84

Mevcut maaşı 7 bin 700 TL olan bir emeklinin, 

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 10.607,52

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 10.632,16

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 10.671,43

Mevcut maaşı 7 bin 800 TL olan bir emeklinin, 

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 10.745,28

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 10.770,24

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 10.810,02

Mevcut maaşı 7 bin 900 TL olan bir emeklinin, 

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 10.883,04

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 10.908,32

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 10.948,61

Mevcut maaşı 8 bin TL olan bir emeklinin,

Mevcut maaşı 8 bin TL olan bir emeklinin,

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 11.020,80

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 11.046,40

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 11.087,20

Mevcut maaşı 8 bin 100 TL olan bir emeklinin, 

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 11.158,56

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 11.184,48

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 11.225,79

Mevcut maaşı 8 bin 200 TL olan bir emeklinin, 

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 11.296,32

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 11.322,56

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 11.364,38

Mevcut maaşı 8 bin 300 TL olan bir emeklinin, 

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 11.434,08

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 11.460,64

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 11.502,97

Mevcut maaşı 8 bin 400 TL olan bir emeklinin, 

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 11.571,84

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 11.598,72

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 11.641,56

Mevcut maaşı 8 bin 500 TL olan bir emeklinin, 

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 11.709,60

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 11.736,80

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 11.780,15

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Mevcut maaşı 8 bin 600 TL olan bir emeklinin,

Mevcut maaşı 8 bin 600 TL olan bir emeklinin,

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 11.847,36

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 11.874,88

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 11.918,74

Mevcut maaşı 8 bin 700 TL olan bir emeklinin, 

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 11.985,12

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 12.012,96

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 12.057,33

Mevcut maaşı 8 bin 800 TL olan bir emeklinin, 

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 12.122,88

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 12.151,04

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 12.195,92

Mevcut maaşı 8 bin 900 TL olan bir emeklinin, 

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 12.260,64

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 12.289,12

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 12.334,51

Mevcut maaşı 9 bin TL olan bir emeklinin, 

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 12.398,40

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 12.427,20

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 12.473,10

Mevcut maaşı 9 bin 100 TL olan bir emeklinin,

Mevcut maaşı 9 bin 100 TL olan bir emeklinin,

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 12.536,16

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 12.565,28

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 12.611,69

Mevcut maaşı 9 bin 200 TL olan bir emeklinin, 

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 12.673,92

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 12.703,36

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 12.750,28

Mevcut maaşı 9 bin 300 TL olan bir emeklinin, 

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 12.811,68

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 12.841,44

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 12.888,87

Mevcut maaşı 9 bin 400 TL olan bir emeklinin, 

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 12.949,44

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 12.979,52

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 13.027,46

Mevcut maaşı 9 bin 500 TL olan bir emeklinin, 

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 13.087,20

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 13.117,60

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 13.166,05

Mevcut maaşı 9 bin 600 TL olan bir emeklinin,

Mevcut maaşı 9 bin 600 TL olan bir emeklinin,

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 13.224,96

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı  13.255,68

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 13.304,64

Mevcut maaşı 9 bin 700 TL olan bir emeklinin, 

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 13.362,72

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 13.393,76

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 13.443,23

Mevcut maaşı 9 bin 800 TL olan bir emeklinin, 

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 13.500,48

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 13.531,84

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 13.581,82

Mevcut maaşı 9 bin 900 TL olan bir emeklinin, 

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 13.638,24

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 13.669,92

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 13.720,41

Mevcut maaşı 10 bin TL olan bir emeklinin,

Mevcut maaşı 10 bin TL olan bir emeklinin,

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 13.776,00

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 13.808,00

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 13.859,00

Mevcut maaşı 10 bin 100 TL olan bir emeklinin,

Mevcut maaşı 10 bin 100 TL olan bir emeklinin,

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 13.913,76

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 13.946,08

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 13.997,59

Mevcut maaşı 10 bin 200 TL olan bir emeklinin, 

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 14.051,52

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 14.084,16

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 14.136,18

Mevcut maaşı 10 bin 300 TL olan bir emeklinin, 

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 14.189,28

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 14.222,24

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 14.274,77

Mevcut maaşı 10 bin 400 TL olan bir emeklinin, 

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 14.327,04

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 14.360,32

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 14.413,36

Mevcut maaşı 10 bin 500 TL olan bir emeklinin, 

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 14.464,80

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 14.498,40

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 14.551,95

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Mevcut maaşı 10 bin 600 TL olan bir emeklinin,

Mevcut maaşı 10 bin 600 TL olan bir emeklinin,

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 14.602,56

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı  14.636,48

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 14.690,54

Mevcut maaşı 10 bin 700 TL olan bir emeklinin, 

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 14.740,32

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 14.774,56

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 14.829,13

Mevcut maaşı 10 bin 800 TL olan bir emeklinin, 

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 14.878,08

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 14.912,64

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 14.967,72

Mevcut maaşı 10 bin 900 TL olan bir emeklinin, 

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 15.015,84

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 15.050,72

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 15.106,31

Mevcut maaşı 11 bin TL olan bir emeklinin, 

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 15.153,60

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 15.188,80

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 15.244,90

Mevcut maaşı 11 bin 100 TL olan bir emeklinin,

Mevcut maaşı 11 bin 100 TL olan bir emeklinin,

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 15.291,36

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 15.326,88

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 15.383,49

Mevcut maaşı 11 bin 200 TL olan bir emeklinin, 

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 15.429,12

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 15.464,96

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 15.522,08

Mevcut maaşı 11 bin 300 TL olan bir emeklinin, 

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 15.566,88

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 15.603,04

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 15.660,67

Mevcut maaşı 11 bin 400 TL olan bir emeklinin, 

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 15.704,64

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 15.741,12

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 15.799,26

Mevcut maaşı 11 bin 500 TL olan bir emeklinin, 

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 15.842,40

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 15.879,20

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 15.937,85

Mevcut maaşı 11 bin 600 TL olan bir emeklinin,

Mevcut maaşı 11 bin 600 TL olan bir emeklinin,

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 15.980,16

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 16.017,28

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 16.076,44

Mevcut maaşı 11 bin 700 TL olan bir emeklinin, 

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 16.117,92

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 16.155,36

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 16.215,03

Mevcut maaşı 11 bin 800 TL olan bir emeklinin, 

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 16.255,68

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 16.293,44

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 16.353,62

Mevcut maaşı 11 bin 900 TL olan bir emeklinin, 

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 16.393,44

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 16.431,52

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 16.492,21

Mevcut maaşı 12 bin TL olan bir emeklinin, 

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 16.531,20

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 16.569,60

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 16.630,80

Mevcut maaşı 12 bin 100 TL olan bir emeklinin,

Mevcut maaşı 12 bin 100 TL olan bir emeklinin,

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 16.668,96

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 16.707,68

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 16.769,39

Mevcut maaşı 12 bin 200 TL olan bir emeklinin, 

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 16.806,72

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 16.845,76

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 16.907,98

Mevcut maaşı 12 bin 300 TL olan bir emeklinin, 

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 16.944,48 TL

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 16.983,84 TL

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 17.046,57 TL

Mevcut maaşı 12 bin 400 TL olan bir emeklinin, 

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 17.082,24

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 17.121,92

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 17.185,16

Mevcut maaşı 12 bin 500 TL olan bir emeklinin, 

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 17.220,00

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 17.260,00

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 17.323,75

Mevcut maaşı 12 bin 600 TL olan bir emeklinin,

Mevcut maaşı 12 bin 600 TL olan bir emeklinin,

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 17.357,76

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 17.398,08

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 17.462,34

Mevcut maaşı 12 bin 700 TL olan bir emeklinin, 

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 17.495,52

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 17.536,16

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 17.600,93

Mevcut maaşı 12 bin 800 TL olan bir emeklinin, 

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 17.633,28

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 17.674,24

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 17.739,52

Mevcut maaşı 12 bin 900 TL olan bir emeklinin, 

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 17.771,04

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 17.812,32

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 17.878,11

Mevcut maaşı 13 bin TL olan bir emeklinin, 

  • Yüzde 37,76 oranında zamlı maaşı 17.908,80 TL

  • Yüzde 38,08 oranında zamlı maaşı 17.950,40 

  • Yüzde 38,59 oranında zamlı maaşı 18.016,70

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Mesleklere göre memur maaşları da hesaplandı. Eş ve 2 çocuk dahil olarak hesaplanan memur maaşları şu şekilde oldu.

Mesleklere göre memur maaşları da hesaplandı. Eş ve 2 çocuk dahil olarak hesaplanan memur maaşları şu şekilde oldu.

Mevcut maaşı 32 bin 451 TL olan Şube müdürü (Lisans) 1/4

Yüzde 49,46 oranında zamlı maaşı 48.501,26

Yüzde 49,80 oranında zamlı maaşı 48.611,60

Yüzde 50,35 oranında zamlı maaşı 48.790,08

Mevcut maaşı 22 bin 938 TL olan Memur (Lisans) 9/1

Yüzde 49,46 oranında zamlı maaşı 34.283,13

Yüzde 49,80 oranında zamlı maaşı 34.361,12

Yüzde 50,35 oranında zamlı maaşı 34.487,28

Mevcut maaşı 29 bin 538 TL olan Uzman öğretmen 1/4

Yüzde 49,46 oranında zamlı maaşı 44.147,49

Yüzde 49,80 oranında zamlı maaşı 44.247,92

Yüzde 50,35 oranında zamlı maaşı 44.410,38

Mevcut maaşı 26 bin 654 TL olan Öğretmen 1/4

Yüzde 49,46 oranında zamlı maaşı 39.837,07

Yüzde 49,80 oranında zamlı maaşı 39.927,69

Yüzde 50,35 oranında zamlı maaşı 40.074,29

Mevcut maaşı 32 bin 626 TL olan Başkomiser 3/1

Yüzde 49,46 oranında zamlı maaşı 48.762,82

Yüzde 49,80 oranında zamlı maaşı 48.873,75

Yüzde 50,35 oranında zamlı maaşı 49.053,19

Mevcut maaşı 29 bin 525 TL olan Polis memuru 8/1

Yüzde 49,46 oranında zamlı maaşı 44.128,07

Yüzde 49,80 oranında zamlı maaşı 44.228,45

Yüzde 50,35 oranında zamlı maaşı 44.390,84

Mevcut maaşı 54 bin 959 TL olan Uzman doktor 1/4

Yüzde 49,46 oranında zamlı maaşı 82.141,72

Yüzde 49,80 oranında zamlı maaşı 82.328,58

Yüzde 50,35 oranında zamlı maaşı 82.630,86

Mevcut maaşı 26 bin 440 TL olan Hemşire (Lisans) 5/1

Yüzde 49,46 oranında zamlı maaşı 39.517,22

Yüzde 49,80 oranında zamlı maaşı 39.607,12

Yüzde 50,35 oranında zamlı maaşı 39.752,54

Mevcut maaşı 33 bin 122 TL olan Mühendis 1/4

Yüzde 49,46 oranında zamlı maaşı 49.504,14

Yüzde 49,80 oranında zamlı maaşı 49.616,76

Yüzde 50,35 oranında zamlı maaşı 49.798,93

Mevcut maaşı 23 bin 538 TL olan Teknisyen (Lise) 11/1

Yüzde 49,46 oranında zamlı maaşı 35.179,89

Yüzde 49,80 oranında zamlı maaşı 35.259,92

Yüzde 50,35 oranında zamlı maaşı 35.389,38

Mevcut maaşı 48 bin 124 TL olan Profesör 1/4

Yüzde 49,46 oranında zamlı maaşı 71.926,13

Yüzde 49,80 oranında zamlı maaşı 72.089,75

Yüzde 50,35 oranında zamlı maaşı 72.354,43

Mevcut maaşı 31 bin 763 TL olan Araştırma görevlisi 7/1

Yüzde 49,46 oranında zamlı maaşı 47.472,98

Yüzde 49,80 oranında zamlı maaşı 47.580,97

Yüzde 50,35 oranında zamlı maaşı 47.755,67

Mevcut maaşı 27 bin 620 TL olan Vaiz 1/4

Yüzde 49,46 oranında zamlı maaşı 41.280,85

Yüzde 49,80 oranında zamlı maaşı 41.374,76

Yüzde 50,35 oranında zamlı maaşı 41.526,67

Mevcut maaşı 31 bin 562 TL olan Avukat 1/4

Yüzde 49,46 oranında zamlı maaşı 47.172,57

Yüzde 49,80 oranında zamlı maaşı 47.279,88

Yüzde 50,35 oranında zamlı maaşı 47.453,47

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