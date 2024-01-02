Tek Tek Maaş Zammı Hesaplaması! Ekonomistler Hesapladı: Memur ve Emekli Maaşları Zam Sonrası Ne Kadar Olacak?

2023 yılında enflasyon yüzde 65,39 olursa, 6 aylık enflasyon da yüzde 38,08 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Cumhurbaşkanı Erdoğan refah payı eklemezse yüzde 38,08 oranında zam alacak. Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı yüzde 30,26 olurken, zam oranı da yüzde 49,80 olacak. Böylelikle en düşük memur maaşı 32 bin 981,47 TL'ye, en düşük memur emeklisi maaşı da 14 bin 795,84 TL'ye çıkacak.

Ekonomim'in aktardığına göre, SSK VE Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına göre ne kadar zam alacağı da tek tek hesaplandı. En düşük, ortalama ve en yüksek enflasyon tahminlerine göre maaşlara göre zamlar şu şekilde olacak.