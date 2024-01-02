Tek Tek Maaş Zammı Hesaplaması! Ekonomistler Hesapladı: Memur ve Emekli Maaşları Zam Sonrası Ne Kadar Olacak?
Tek Tek Maaş Zammı Hesaplaması! Ekonomistler Hesapladı: Memur ve Emekli Maaşları Zam Sonrası Ne Kadar Olacak?
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AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'nde ekonomistler, 2023 Aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,19 artacağını tahmin ederken, yıllık enflasyonu da 65,19 olarak öngördü.
Ankete göre maaş zammı tahminleri de görüldü.
Mevcut maaşı 7 bin 500 TL olan bir emeklinin,
Mevcut maaşı 7 bin 600 TL olan bir emeklinin,
Mevcut maaşı 8 bin TL olan bir emeklinin,
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Mevcut maaşı 8 bin 600 TL olan bir emeklinin,
Mevcut maaşı 9 bin 100 TL olan bir emeklinin,
Mevcut maaşı 9 bin 600 TL olan bir emeklinin,
Mevcut maaşı 10 bin TL olan bir emeklinin,
Mevcut maaşı 10 bin 100 TL olan bir emeklinin,
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Mevcut maaşı 10 bin 600 TL olan bir emeklinin,
Mevcut maaşı 11 bin 100 TL olan bir emeklinin,
Mevcut maaşı 11 bin 600 TL olan bir emeklinin,
Mevcut maaşı 12 bin 100 TL olan bir emeklinin,
Mevcut maaşı 12 bin 600 TL olan bir emeklinin,
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Mesleklere göre memur maaşları da hesaplandı. Eş ve 2 çocuk dahil olarak hesaplanan memur maaşları şu şekilde oldu.
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