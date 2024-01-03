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Enflasyon Farkıyla En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Olacak?

Enflasyon Farkıyla En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Olacak?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.01.2024 - 11:07

TÜİK Aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Enflasyon aylık bazda yüzde 2,93 oranında artarken, yıllık bazda yüzde 64,77 olarak açıklandı.

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6 aylık enflasyon farkı da yüzde 37,57 olurken, memur ve emekli maaşlarındaki enflasyon farkı yüzde 29,78 olurken, toplu sözleşme zammı da yüzde 15 olarak eklenecek.

6 aylık enflasyon farkı da yüzde 37,57 olurken, memur ve emekli maaşlarındaki enflasyon farkı yüzde 29,78 olurken, toplu sözleşme zammı da yüzde 15 olarak eklenecek.

Memur ve memur emeklisi maaş zammı yüzde 49,25 olarak hesaplandı. 

Maaş zamları ocak ayı itibarıyla geçerli olurken, memurlar 15 Ocak 2024'te maaşlarını zamlarıyla alacak.

Maaş zam oranları detayları burada.

İşte kamuda çalışan memur maaşlarının son hali👇 Uzman doktor (1/4) maaşı 55 bin 743 liraya çıkarken,

İşte kamuda çalışan memur maaşlarının son hali👇 Uzman doktor (1/4) maaşı 55 bin 743 liraya çıkarken,

Hemşire (Üniversite mezunu-5/1) 39 bin 443 lira zamlı maaş alacak.

Profesör (1/4) maaşı 72 bin 616 lira olacak.

Profesör (1/4) maaşı 72 bin 616 lira olacak.

Araştırma görevlisi (7/1) maaşı 47 bin 641 lira olacak.

İmam maaşı (1/4) 14 bin 791 liradan 22 bin 76 liraya çıkıyor.

İmam maaşı (1/4) 14 bin 791 liradan 22 bin 76 liraya çıkıyor.

Vaiz (1/4) maaşı 27 bin 608 liradan 41 bin 204 liraya çıkıyor.

Üniversite mezunu (9/1) memur maaşı 34 bin 217 liraya çıkacak.

Üniversite mezunu (9/1) memur maaşı 34 bin 217 liraya çıkacak.

Üniversite mezunu şube müdürü (1/4) maaşı 32 bin 438 liradan 48 bin 413 liraya çıkıyor.

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Uzman öğretmen (1/4) 29 bin 525 liradan 44 bin 66 liraya çıkacak.

Uzman öğretmen (1/4) 29 bin 525 liradan 44 bin 66 liraya çıkacak.

Öğretmen (1/4) 39 bin 763  lira zamlı maaş alacak.

Polis memuru (8/1) maaşı 29 bin 512 liradan 44 bin 46 liraya yükseliyor.

Polis memuru (8/1) maaşı 29 bin 512 liradan 44 bin 46 liraya yükseliyor.

Başkomiser (1/3)  maaşı 48 bin 674 lira olacak.

Mühendis (1/4) maaşı 33 bin 109 liradan 49 bin 415 liraya çıkıyor.

Mühendis (1/4) maaşı 33 bin 109 liradan 49 bin 415 liraya çıkıyor.

Teknisyen (lise mezunu-11/1) maaşı 35 bin 111 lira olacak .

Avukat (1/4) maaşı 47 bin 86 lira olacak.

Avukat (1/4) maaşı 47 bin 86 lira olacak.

Bekçi maaşı 25 bin 909 liradan 38 bin 669 liraya çıkacak.

Bekçi maaşı 25 bin 909 liradan 38 bin 669 liraya çıkacak.
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