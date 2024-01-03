Enflasyon Farkıyla En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Olacak?
Enflasyon Farkıyla En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Olacak?
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6 aylık enflasyon farkı da yüzde 37,57 olurken, memur ve emekli maaşlarındaki enflasyon farkı yüzde 29,78 olurken, toplu sözleşme zammı da yüzde 15 olarak eklenecek.
İşte kamuda çalışan memur maaşlarının son hali👇 Uzman doktor (1/4) maaşı 55 bin 743 liraya çıkarken,
Profesör (1/4) maaşı 72 bin 616 lira olacak.
İmam maaşı (1/4) 14 bin 791 liradan 22 bin 76 liraya çıkıyor.
Üniversite mezunu (9/1) memur maaşı 34 bin 217 liraya çıkacak.
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Uzman öğretmen (1/4) 29 bin 525 liradan 44 bin 66 liraya çıkacak.
Polis memuru (8/1) maaşı 29 bin 512 liradan 44 bin 46 liraya yükseliyor.
Mühendis (1/4) maaşı 33 bin 109 liradan 49 bin 415 liraya çıkıyor.
Avukat (1/4) maaşı 47 bin 86 lira olacak.
Bekçi maaşı 25 bin 909 liradan 38 bin 669 liraya çıkacak.
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