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Maaş Zamlarına Son Adım! TÜİK Açıkladı: 2023 Yılı Enflasyonu Belli Oldu

Maaş Zamlarına Son Adım! TÜİK Açıkladı: 2023 Yılı Enflasyonu Belli Oldu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.01.2024 - 10:00 Son Güncelleme: 03.01.2024 - 10:17

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Tüketici fiyatları aralık ayında beklentilere yakın olsa da altında kaldı. Enflasyon oranı maaş zamlarında etkili olacak.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,77, aylık %2,93 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,77, aylık %2,93 arttı.

Ekonomistlerinde beklentileri aylık yüzde 3,00, yıllık yüzde 65 seviyesindeydi.

Ekonomistlerinde beklentileri aylık yüzde 3,00, yıllık yüzde 65 seviyesindeydi.

TÜFE'deki değişim 2023 yılı Aralık ayında on iki aylık ortalamalara göre %53,86 olarak gerçekleşti.

TÜFE'deki değişim 2023 yılı Aralık ayında on iki aylık ortalamalara göre %53,86 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %40,39 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %93,24 ile lokanta ve oteller oldu.

Gıda enflasyonu yüzde 72 oranında gerçekleşti.

Gıda enflasyonu yüzde 72 oranında gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %68,02, bir önceki yılın aynı ayına göre %68,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %58,58 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %44,22, aylık %1,14 oranında artarken, on iki aylık ortalamalara göre %49,93 artış gösterdi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %44,22, aylık %1,14 oranında artarken, on iki aylık ortalamalara göre %49,93 artış gösterdi.
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