Maaş Zamlarına Son Adım! TÜİK Açıkladı: 2023 Yılı Enflasyonu Belli Oldu
Maaş Zamlarına Son Adım! TÜİK Açıkladı: 2023 Yılı Enflasyonu Belli Oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Tüketici fiyatları aralık ayında beklentilere yakın olsa da altında kaldı. Enflasyon oranı maaş zamlarında etkili olacak.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,77, aylık %2,93 arttı.
Ekonomistlerinde beklentileri aylık yüzde 3,00, yıllık yüzde 65 seviyesindeydi.
TÜFE'deki değişim 2023 yılı Aralık ayında on iki aylık ortalamalara göre %53,86 olarak gerçekleşti.
Gıda enflasyonu yüzde 72 oranında gerçekleşti.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %44,22, aylık %1,14 oranında artarken, on iki aylık ortalamalara göre %49,93 artış gösterdi.
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