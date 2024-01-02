Ortalığı Alev Alev Yaktılar: Hande Erçel ve Hakan Sabancı 2024'e Dudak Dudağa Girdi!

Uzun süredir aşk yaşayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti, yeni yılı kutlamak için soluğu Bali'de aldı. Çiftimiz, yeni yıla ateşli bir giriş yaptı. Hande Erçel ve Hakan Sabancı, 2024'e dudak dudağa girdi. O anlara ait görüntüler Yağmur Çevik TV tarafından paylaşıldı. Hadi gelin nefes kesen o görüntülere birlikte bakalım...👇👀