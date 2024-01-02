Ortalığı Alev Alev Yaktılar: Hande Erçel ve Hakan Sabancı 2024'e Dudak Dudağa Girdi!
Ortalığı Alev Alev Yaktılar: Hande Erçel ve Hakan Sabancı 2024'e Dudak Dudağa Girdi!
Uzun süredir aşk yaşayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti, yeni yılı kutlamak için soluğu Bali'de aldı. Çiftimiz, yeni yıla ateşli bir giriş yaptı. Hande Erçel ve Hakan Sabancı, 2024'e dudak dudağa girdi. O anlara ait görüntüler Yağmur Çevik TV tarafından paylaşıldı. Hadi gelin nefes kesen o görüntülere birlikte bakalım...👇👀
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Hande Erçel, yaşantısıyla ve sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla Türkiye'nin en çok konuşulan ve beğenilen isimlerinden biri bildiğiniz gibi.
Hepimizin bildiği üzere Erçel, 1 yılı aşkın süredir iş insanı Hakan Sabancı ile doludizgin bir aşk yaşıyor. Çift, ilişkilerinin ilk başlarında yaşadıkları aşkı sosyal medyaya çok fazla yansıtmadan yaşamayı tercih ediyordu.
Ancak son dönemde ikili, sosyal medya hesaplarından beraber sık sık paylaşım yapmaya başladı. Durum böyle olunca ilişkilerini çok fazla göstermemeyi tercih eden çiftimiz ,şimdi tam tersi ilişkilerini gözler önünde yaşamaya başladı diyebiliriz.
İlişkilerinde 1. yılı deviren Hande Erçel ve Hakan Sabancı, yeni yıla beraber girdi. Romantik aşıklar, 2024'ü karşılamak için Bali'ye gitti.
2023'e birlikte veda eden ve 2024'ü birlikte karşılayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti, romantik Bali tatilinden paylaşım yapmaya doyamadı. Hatırlarsanız Erçel "2024 senden beklentim çok. Tüm güzel kalplere dileğinden fazlasını ver" notunu düşmüştü.👇
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Hatta çiftimizden yeni yılın ilk paylaşımı da beraber geldi. Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın mutluluğu adeta yüzlerinden okunuyor.👇
Romantik bir tatille yeni yılı karşılayan çiftin nefes kesen görüntüleri ise bugün Yağmur Çevik TV tarafından Instagram'dan paylaşıldı.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı, 2024'e ateşli bir giriş yaptı. Çift, yeni yıla dudak dudağa girdi. O anlar kameraya yansıyınca ortalık alev aldı.
Hadi gelin nefes kesen o anlara bir bakalım...🔥👇
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