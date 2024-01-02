Hande Erçel 2024 Yılına Tatille Başladı! Bali'den Ortalığı Yakan Pozlar Paylaştı 🔥
Hande Erçel 2024 Yılına Tatille Başladı! Bali'den Ortalığı Yakan Pozlar Paylaştı 🔥
Sevilen oyuncu Hande Erçel son zamanların en çok konuşulan ismi. Güzel oyuncu sadece yer aldığı projelerle değil attığı her adımla olay oluyor. Hakan Sabancı'yla güzel giden ilişkisinin yanında son zamanların belki de en çok iş alan ismi kendisi. Son günlerde Suudi Arabistan'la yaşadıklarımızdan dolayı iş birliği iptal olan Hande Erçel kendini Bali'de buldu. Tatilinden nefis pozlar paylaştı.
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Sevilen güzel oyuncu 2023 yılının en çok konuşulan ismi. Belli ki 2024 yılı da Hande Erçel'in yılı olacak.
Çok göz önünde ve çok popüler olmak aynı zamanda çok fazla göze batmak da demektir. Yaptığı her hareketi ile olay Hande Erçel de buna en güzel örneklerden biri.
Son günlerde kumrallıktan kızıllığa evrilen Hande Erçel saçlarına yaptığı değişiklikle gündem olmuştu. Kimi çok beğenirken kimi ise hiç beğenmemişti.
Henüz daha saç değişikliğini konuşmamız bitmemişken, Suudi Arabistan ile aramızda gelişen olayların, Hande Erçel'in Atatürk fotoğrafı paylaşmasıyla ona da sıçramış oldu. Güzel oyuncunun reklam iş birliği son buldu.
Bir yılı aşkın süredir birliktelikleri devam eden Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in mutlu bir ilişkisi var. Zaman zaman paylaşım yapıyorlar ve son dönemin en popüler çiftlerinden biri.
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Yeni yılı birlikte karşılayan çiftten de yeni yıl pozu gecikmedi tabii ki.
Yeni yılın ilk günlerini Bali'de geçiren Hande Erçel bu yılın bol seyahatli bir yıl olacağını bize resmen anlatmış oldu.
Güzel oyuncunun tatil pozları bu soğuk günlerde içimizi ısıttı.
Ortalığı alev aldıracak pozlara çokça beğeni yağdı.
Bu saçlar Hande Erçel'e farklı bir hava kattığı doğru...
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Güzelliğine biraz daha yakından bakalım.
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1. Güzel oyuncuya da yorumlar gecikmedi;
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