Hande Erçel 2024 Yılına Tatille Başladı! Bali'den Ortalığı Yakan Pozlar Paylaştı 🔥

Sevilen oyuncu Hande Erçel son zamanların en çok konuşulan ismi. Güzel oyuncu sadece yer aldığı projelerle değil attığı her adımla olay oluyor. Hakan Sabancı'yla güzel giden ilişkisinin yanında son zamanların belki de en çok iş alan ismi kendisi. Son günlerde Suudi Arabistan'la yaşadıklarımızdan dolayı iş birliği iptal olan Hande Erçel kendini Bali'de buldu. Tatilinden nefis pozlar paylaştı.