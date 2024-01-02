Akımın En İyisi! Şükrü Özyıldız ve Sevgilisi Sibil Çetinkaya TikTok Akımına Son Noktayı Koydular
Akımın En İyisi! Şükrü Özyıldız ve Sevgilisi Sibil Çetinkaya TikTok Akımına Son Noktayı Koydular
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Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Şükrü Özyıldız ve Fenomen Sibil Çetinkaya neredeyse artık her gün gündem oluyorlar.
İlişkilerini gizlemeyi tercih eden çift bir süre sonra dışarda yakalanınca artık gizli bir ilişki ortada kalmamıştı.
Aşk dedikoduların doğrulanması sonrasında birbirlerini sık sık paylaşan çift artık bunu saklamak değil adeta göstermek istiyorlar.
Aşkını kıyısından köşesinden gösteren Sibel Çetinkaya güzelliği ile dikkat çeken isimlerin başında geliyor. Doğallığı ve samimiyeti ile büyük bir takipçi, kitlesine sahip. Geçtiğimiz günlerde hazırlanma videosunda Şükrü Özyıldız'ın yardım etmesi de oldukça konuşulmuştu.
Geçtiğimiz haftalarda Şükrü Özyıldız'ın YouTube'da katıldığı bir programda Sibil Çetinkaya'nın Dua Lipa'ya benzemesi de oldukça konuşulmuştu.
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Tüm bunların üzerine Hadise'nin Şükrü Özyıldız'ı Dua Lipa olarak etiketlemesi artık son noktaydı. Herkesi güldüren bu hareket unutulmayacaklar arasında.
Fenomen Sibil Çetinkaya sosyal medyayı çok aktif kullanıyor. Bunlardan biri de tabii ki TikTok!
TikTok'ta oldukça aktif olan Sibil Çetinkaya ara ara sevgilisi Şükrü Özyıldız'ı da paylaşmaktan mutluluk duyuyor. Son çektiği videoyla da büyük beğeni topladı;
Çektikleri videoyla TikTok akımına son noktayı koydular!
Büyük beğeni alan videoya da çok yorum geldi.
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1. THY'den daha hızlı mı yoksa daha mı yüksek? Tartışılır...
2. Olayyyy
3. Dua Lipa meselesi
4. Dua Lipa tutulması da var
5. Hızlı bir giriş yapılmış
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6. Bu hayatın tadını Sibil çıkartıyor eminiz
7. 👇
8. 👇
9. Hadi hayırlısı
10. 👇
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11. 👇
12. 😂 😂 Şükrü Özyıldız'ın çarpması da bir başka olur zaten...
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