Akımın En İyisi! Şükrü Özyıldız ve Sevgilisi Sibil Çetinkaya TikTok Akımına Son Noktayı Koydular

Oyuncu Şükrü Özyıldız'ı son zamanlarda en çok sevgilisi ile anıyoruz. Fenomen Sibil Çetinkaya, Şükrü Özyıldız'la ilgili videolar çekmekten hiç çekinmiyor. En son olarak TikTok akımı çeken çift yine yalnız kalpleri biraz üzdü.