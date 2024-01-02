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Akımın En İyisi! Şükrü Özyıldız ve Sevgilisi Sibil Çetinkaya TikTok Akımına Son Noktayı Koydular

Akımın En İyisi! Şükrü Özyıldız ve Sevgilisi Sibil Çetinkaya TikTok Akımına Son Noktayı Koydular

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
02.01.2024 - 11:54

Oyuncu Şükrü Özyıldız'ı son zamanlarda en çok sevgilisi ile anıyoruz. Fenomen Sibil Çetinkaya, Şükrü Özyıldız'la ilgili videolar çekmekten hiç çekinmiyor. En son olarak TikTok akımı çeken çift yine yalnız kalpleri biraz üzdü.

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Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Şükrü Özyıldız ve Fenomen Sibil Çetinkaya neredeyse artık her gün gündem oluyorlar.

Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Şükrü Özyıldız ve Fenomen Sibil Çetinkaya neredeyse artık her gün gündem oluyorlar.

İlişkilerini gizlemeyi tercih eden çift bir süre sonra dışarda yakalanınca artık gizli bir ilişki ortada kalmamıştı.

İlişkilerini gizlemeyi tercih eden çift bir süre sonra dışarda yakalanınca artık gizli bir ilişki ortada kalmamıştı.

Aşk dedikoduların doğrulanması sonrasında birbirlerini sık sık paylaşan çift artık bunu saklamak değil adeta göstermek istiyorlar.

Aşk dedikoduların doğrulanması sonrasında birbirlerini sık sık paylaşan çift artık bunu saklamak değil adeta göstermek istiyorlar.

Aşkını kıyısından köşesinden gösteren Sibel Çetinkaya güzelliği ile dikkat çeken isimlerin başında geliyor. Doğallığı ve samimiyeti ile büyük bir takipçi, kitlesine sahip. Geçtiğimiz günlerde hazırlanma videosunda Şükrü Özyıldız'ın yardım etmesi de oldukça konuşulmuştu.

Aşkını kıyısından köşesinden gösteren Sibel Çetinkaya güzelliği ile dikkat çeken isimlerin başında geliyor. Doğallığı ve samimiyeti ile büyük bir takipçi, kitlesine sahip. Geçtiğimiz günlerde hazırlanma videosunda Şükrü Özyıldız'ın yardım etmesi de oldukça konuşulmuştu.

Burada bahsetmiştik;

Geçtiğimiz haftalarda Şükrü Özyıldız'ın YouTube'da katıldığı bir programda Sibil Çetinkaya'nın Dua Lipa'ya benzemesi de oldukça konuşulmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda Şükrü Özyıldız'ın YouTube'da katıldığı bir programda Sibil Çetinkaya'nın Dua Lipa'ya benzemesi de oldukça konuşulmuştu.

Burada bahsetmiştik;

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Tüm bunların üzerine Hadise'nin Şükrü Özyıldız'ı Dua Lipa olarak etiketlemesi artık son noktaydı. Herkesi güldüren bu hareket unutulmayacaklar arasında.

Tüm bunların üzerine Hadise'nin Şükrü Özyıldız'ı Dua Lipa olarak etiketlemesi artık son noktaydı. Herkesi güldüren bu hareket unutulmayacaklar arasında.

Burada bahsetmiştik;

Fenomen Sibil Çetinkaya sosyal medyayı çok aktif kullanıyor. Bunlardan biri de tabii ki TikTok!

Fenomen Sibil Çetinkaya sosyal medyayı çok aktif kullanıyor. Bunlardan biri de tabii ki TikTok!

TikTok'ta oldukça aktif olan Sibil Çetinkaya ara ara sevgilisi Şükrü Özyıldız'ı da paylaşmaktan mutluluk duyuyor. Son çektiği videoyla da büyük beğeni topladı;

TikTok'ta oldukça aktif olan Sibil Çetinkaya ara ara sevgilisi Şükrü Özyıldız'ı da paylaşmaktan mutluluk duyuyor. Son çektiği videoyla da büyük beğeni topladı;

Çektikleri videoyla TikTok akımına son noktayı koydular!

Büyük beğeni alan videoya da çok yorum geldi.

Büyük beğeni alan videoya da çok yorum geldi.
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1. THY'den daha hızlı mı yoksa daha mı yüksek? Tartışılır...

1. THY'den daha hızlı mı yoksa daha mı yüksek? Tartışılır...

2. Olayyyy

2. Olayyyy

3. Dua Lipa meselesi

3. Dua Lipa meselesi

4. Dua Lipa tutulması da var

4. Dua Lipa tutulması da var

5. Hızlı bir giriş yapılmış

5. Hızlı bir giriş yapılmış
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6. Bu hayatın tadını Sibil çıkartıyor eminiz

6. Bu hayatın tadını Sibil çıkartıyor eminiz

7. 👇

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9. Hadi hayırlısı

9. Hadi hayırlısı

10. 👇

10. 👇
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11. 👇

11. 👇

12. 😂 😂 Şükrü Özyıldız'ın çarpması da bir başka olur zaten...

12. 😂 😂 Şükrü Özyıldız'ın çarpması da bir başka olur zaten...

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