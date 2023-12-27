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Koşun Kaos Var! Hande Erçel'le Aynı Mekanda Pişti Olan Hadise'nin Mekanı Terk Ettiği İddia Edildi

Koşun Kaos Var! Hande Erçel'le Aynı Mekanda Pişti Olan Hadise'nin Mekanı Terk Ettiği İddia Edildi

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
27.12.2023 - 15:03

Hande Erçel gündemden hiç düşmüyor. Hakan Sabancı'yla 1 yılı geride bırakan Hande Erçel mutlu bir ilişkisi var. Hakan Sabancı'nın geçmişinin ünlü kadınlarla dolu olması, Hande Erçel'in birçok mekanda eski sevgilileriyle karşılaşmasına neden oluyor. İddia üzerine Hadise ve Hande Erçel aynı mekanda bir etkinliğe katıldı ve Hadise mekanı terk etmek zorunda kaldı.

Kaynak: https://www.posta.com.tr/magazin/20-dakika-dayanabildi-2684590

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Her gün başka bir olayını konuştuğumuz Hande Erçel'de konu bitmiyor. Güzel oyuncu setlerin tozunu attırsada özel hayatıyla oyunculuğunda daha fazla ön plana çıkıyor.

Her gün başka bir olayını konuştuğumuz Hande Erçel'de konu bitmiyor. Güzel oyuncu setlerin tozunu attırsada özel hayatıyla oyunculuğunda daha fazla ön plana çıkıyor.

Geçtiğimiz günler de kumral güzelden, kızıl güzel olma arzusuyla saçlarını kızıl yapan Hande Erçel'i kimi çok beğendi kimi ise hiç yakıştırmadı.

Geçtiğimiz günler de kumral güzelden, kızıl güzel olma arzusuyla saçlarını kızıl yapan Hande Erçel'i kimi çok beğendi kimi ise hiç yakıştırmadı.

👇 Burada bahsetmiştik;

Hatta öyle ki bu yeni tarzıyla Kendall Jenner'ı taklit ettiği bile konuşuldu;👇

Biliyorsunuz ki bundan tam 1 yıl önce bomba bir aşk gündemimize gelmişti. Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti hepimizi dumura uğratmıştı.

Biliyorsunuz ki bundan tam 1 yıl önce bomba bir aşk gündemimize gelmişti. Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti hepimizi dumura uğratmıştı.

Kimisi bu ilişkinin ömrünün kısa olduğunu kimisi ise evliliğe gideceğini iddia etti. Geçtiğimiz haftalar 1. yıllarını kutlayan çift çoğu kişiye cevap da vermiş oldu.

Kimisi bu ilişkinin ömrünün kısa olduğunu kimisi ise evliliğe gideceğini iddia etti. Geçtiğimiz haftalar 1. yıllarını kutlayan çift çoğu kişiye cevap da vermiş oldu.

Sabancı Ailesi'nin biricik torunu Hakan Sabancı herkesin bildiği üzere biraz çapkın birisi.

Sabancı Ailesi'nin biricik torunu Hakan Sabancı herkesin bildiği üzere biraz çapkın birisi.
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Aslışah Alkoçlar ile uzun bir ilişkinin ardından çapkın hayatına geri dönen Hakan Sabancı çok kişiyle anıldı.

Aslışah Alkoçlar ile uzun bir ilişkinin ardından çapkın hayatına geri dönen Hakan Sabancı çok kişiyle anıldı.

Yani bu liste o kadar kabarık ki nerden başlasak bilemedik. Serenay AktaşEliz Sakuçoğlu, Merve Boluğur, Dila Tarkan... Bir partide bulunabilecek herkesle adını duymuştuk.

Hakan Sabancı'yla ismi yan yana geçen biri de Hadise olmuştu.

Hakan Sabancı'yla ismi yan yana geçen biri de Hadise olmuştu.

Posta Gazetesi'nin haberine göre Hande Erçel ve Hadise aynı etkinlikte bulundu. Ortamı gergin bir hava sarmasıyla Hadise sadece 20 dakika kalıp o partiden ayrıldı.

Posta Gazetesi'nin haberine göre Hande Erçel ve Hadise aynı etkinlikte bulundu. Ortamı gergin bir hava sarmasıyla Hadise sadece 20 dakika kalıp o partiden ayrıldı.

Geçtiğimiz akşam ulus Sunset'te yapılan yeni yıl partisine Hadise, Hande Erçel, Demet Evgar, Hande Doğandemir, Ece Sukan, Serkan Çayoğlu, Taro Emir, Edis, Gökçe Bahadır, Alp Nevruz gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.

Geçtiğimiz akşam ulus Sunset'te yapılan yeni yıl partisine Hadise, Hande Erçel, Demet Evgar, Hande Doğandemir, Ece Sukan, Serkan Çayoğlu, Taro Emir, Edis, Gökçe Bahadır, Alp Nevruz gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.

Hadise'nin ve Hande Erçerl'in aynı partide bulunması ortamda bir gerginlik yarattığı söylentileri ortaya çıkarttı. Hatta Posta Gazetesi'nin haberine göre Hadise ve Hande Erçel denk gelmemek için köşe kapmaca oynadı. Hadise 20 dakika kalıp mekandan çıktı.

Hadise'nin ve Hande Erçerl'in aynı partide bulunması ortamda bir gerginlik yarattığı söylentileri ortaya çıkarttı. Hatta Posta Gazetesi'nin haberine göre Hadise ve Hande Erçel denk gelmemek için köşe kapmaca oynadı. Hadise 20 dakika kalıp mekandan çıktı.
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Tabii bu haberlerin üzerine olayı yalanlayan yorumlar da yapıldı. Bazı iddialara göre ise mekanı terk eden isim Hande Erçel oldu.

Tabii bu haberlerin üzerine olayı yalanlayan yorumlar da yapıldı. Bazı iddialara göre ise mekanı terk eden isim Hande Erçel oldu.

O geceye ait videoda Hadise şarkı söylüyor!

Magazin sayfalarına gelen mesaja göre Hadise tüm gece oradaymış.

Magazin sayfalarına gelen mesaja göre Hadise tüm gece oradaymış.

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Reklam yüzü olduğu için Hande Erçel'in katıldığını söyleyenler de var.

Reklam yüzü olduğu için Hande Erçel'in katıldığını söyleyenler de var.

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Açıkçası kafamız oldukça karıştı. Kim partiden rahatsız olup erken ayrıldı nolur bize de söylesin meraktan çatlayacağız!

Açıkçası kafamız oldukça karıştı. Kim partiden rahatsız olup erken ayrıldı nolur bize de söylesin meraktan çatlayacağız!

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