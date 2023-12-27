Koşun Kaos Var! Hande Erçel'le Aynı Mekanda Pişti Olan Hadise'nin Mekanı Terk Ettiği İddia Edildi

Hande Erçel gündemden hiç düşmüyor. Hakan Sabancı'yla 1 yılı geride bırakan Hande Erçel mutlu bir ilişkisi var. Hakan Sabancı'nın geçmişinin ünlü kadınlarla dolu olması, Hande Erçel'in birçok mekanda eski sevgilileriyle karşılaşmasına neden oluyor. İddia üzerine Hadise ve Hande Erçel aynı mekanda bir etkinliğe katıldı ve Hadise mekanı terk etmek zorunda kaldı.

Kaynak: https://www.posta.com.tr/magazin/20-dakika-dayanabildi-2684590