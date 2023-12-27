Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Sevgilisi Sibil Çetinkaya'nın Hazırlanmasına Yardım Eden Şükrü Özyıldız "Sınavı Yok ki Kazanalım" Dedirtti

Sevgilisi Sibil Çetinkaya'nın Hazırlanmasına Yardım Eden Şükrü Özyıldız "Sınavı Yok ki Kazanalım" Dedirtti

Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 21:56

Sibil Çetinkaya, sevgilisi Şükrü Özyıldız'ın kendisine yardım ettiği anları takipçileri ile paylaştı. Çiftin eğlenceli videosu görenleri imrendirdi. 

Detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Samimi tavırları, karizması ve başarılı performansı ile Şükrü Özyıldız ekranların en sevilen isimlerinden biri.

Samimi tavırları, karizması ve başarılı performansı ile Şükrü Özyıldız ekranların en sevilen isimlerinden biri.

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'ı en son Demet Özdemir ile başrolünde yer aldığı Aşk Taktikleri filminde izlemiştik.

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'ı en son Demet Özdemir ile başrolünde yer aldığı Aşk Taktikleri filminde izlemiştik.

Özel hayatı ile de gündemden düşmeyen Özyıldızın, Sibil Çetinkaya ile ilişki yaşadığını da mutlaka duymuşsunuzdur.

Özel hayatı ile de gündemden düşmeyen Özyıldızın, Sibil Çetinkaya ile ilişki yaşadığını da mutlaka duymuşsunuzdur.

Aşkları dolu dizgin ilerleyen çift, sosyal medya kullanıcıları tarafından da oldukça yakıştırılıyorlar.

Aşkları dolu dizgin ilerleyen çift, sosyal medya kullanıcıları tarafından da oldukça yakıştırılıyorlar.

Beraber çok eğlendikleri her hallerinden belli olan çiftin eğlenceli anlarına bazen bizler de şahitlik ediyoruz.

Beraber çok eğlendikleri her hallerinden belli olan çiftin eğlenceli anlarına bazen bizler de şahitlik ediyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Çünkü ünlü çiftimiz birlikte oldukları anları takipçileri ile sık sık paylaşıyorlar.

Çünkü ünlü çiftimiz birlikte oldukları anları takipçileri ile sık sık paylaşıyorlar.

Son olarak Sibil Çetinkaya, TikTok hesabında sevgilisi Şükrü Özyıldız'ın kendisine hazırlanırken yardım ettiği anları paylaştı.

Son olarak Sibil Çetinkaya, TikTok hesabında sevgilisi Şükrü Özyıldız'ın kendisine hazırlanırken yardım ettiği anları paylaştı.

İşte çiftin eğlenceli anları:

Çiftin samimi halleri takipçileri tarafından da çok beğenildi.

Çiftin samimi halleri takipçileri tarafından da çok beğenildi.

Gelin tepkilere birlikte bakalım!

Gelin tepkilere birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏼

👇🏼

👇🏼

👇🏼

👇🏼

👇🏼

👇🏼

👇🏼

👇🏼

👇🏼
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏼

👇🏼

👇🏼

👇🏼

👇🏼

👇🏼

👇🏼

👇🏼

👇🏼

👇🏼
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏼

👇🏼

Siz çiftin videosu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz çiftin videosu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın