Sevgilisi Sibil Çetinkaya'nın Hazırlanmasına Yardım Eden Şükrü Özyıldız "Sınavı Yok ki Kazanalım" Dedirtti
Sevgilisi Sibil Çetinkaya'nın Hazırlanmasına Yardım Eden Şükrü Özyıldız "Sınavı Yok ki Kazanalım" Dedirtti
Sibil Çetinkaya, sevgilisi Şükrü Özyıldız'ın kendisine yardım ettiği anları takipçileri ile paylaştı. Çiftin eğlenceli videosu görenleri imrendirdi.
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Samimi tavırları, karizması ve başarılı performansı ile Şükrü Özyıldız ekranların en sevilen isimlerinden biri.
Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'ı en son Demet Özdemir ile başrolünde yer aldığı Aşk Taktikleri filminde izlemiştik.
Özel hayatı ile de gündemden düşmeyen Özyıldızın, Sibil Çetinkaya ile ilişki yaşadığını da mutlaka duymuşsunuzdur.
Aşkları dolu dizgin ilerleyen çift, sosyal medya kullanıcıları tarafından da oldukça yakıştırılıyorlar.
Beraber çok eğlendikleri her hallerinden belli olan çiftin eğlenceli anlarına bazen bizler de şahitlik ediyoruz.
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Çünkü ünlü çiftimiz birlikte oldukları anları takipçileri ile sık sık paylaşıyorlar.
Son olarak Sibil Çetinkaya, TikTok hesabında sevgilisi Şükrü Özyıldız'ın kendisine hazırlanırken yardım ettiği anları paylaştı.
İşte çiftin eğlenceli anları:
Çiftin samimi halleri takipçileri tarafından da çok beğenildi.
Gelin tepkilere birlikte bakalım!
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