Çağla Şikel'den Sonra Bu Da Moda Oldu: Türkan Şoray'ın Kızı Yağmur Ünal ve Sevgilisi Buz Dolu Fıçıya Girdi!
Çağla Şikel'den Sonra Bu Da Moda Oldu: Türkan Şoray'ın Kızı Yağmur Ünal ve Sevgilisi Buz Dolu Fıçıya Girdi!
Türkan Şoray ile 1983'te evlenip, 1987'de boşandığı Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal, Çağla Şikel’den örnek alarak sevgilisi Serkan Mark Kohen ile buz dolu fıçıya girdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Ünal, dikkat çekti.
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yeşilçam'ın usta sanatçısı Türkan Şoray ile Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal’ı tanımayanınız yoktur diye düşünüyoruz.
Yağmur Ünal, bu aralar sevgilisi Serhan Mark Kohen ile doludizgin bir aşk yaşıyor.
En son sevgilisiyle kamera karşısına geçen Ünal, Kohen'e "İyi ki doğdun aşkım" sözleriyle seslenmişti ve ünlü ismin peş peşe paylaştığı kareler, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.
Yağmur Ünal ve sevgilisi şimdilerde bambaşka bir olay ile gündemde. Son günlerde Çağla Şikel’in başlattığı buz dolu fıçıya girerek buz banyosu yapma akımına katılan çift, o anlarıyla olay oldu.
Yağmur Ünal, o anları Instagram hesabı üzerinden “Yok canım hiç zorlanmadım inhale exhale tamam” notunu düşerek paylaştı 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz Yağmur Ünal'ın bu hareketi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda