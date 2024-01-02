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Kibariye 13 Yaşındayken Maruz Kaldığı Cinsel İstismarı Yıllar Sonra İlk Kez Anlattı

Kibariye 13 Yaşındayken Maruz Kaldığı Cinsel İstismarı Yıllar Sonra İlk Kez Anlattı

Damla Şimşek
Damla Şimşek - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 21:53

Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programının bu haftaki konuğu ünlü şarkıcı Kibariye oldu. Henüz 13 yaşındayken Muğla'da bir mekanda sahne aldığını söyleyen Kibariye, o dönem cacığına uyku hapı atılarak cinsel istismara uğradığını anlattı. Detaylar👇

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Son dönemde her yerde duyduğumuz 'Lafı mı Olur' 'Gidemem' gibi şarkılarla adından söz ettiren Kibariye'yi bilmeyeniniz yoktur.

Son dönemde her yerde duyduğumuz 'Lafı mı Olur' 'Gidemem' gibi şarkılarla adından söz ettiren Kibariye'yi bilmeyeniniz yoktur.

Yılların şarkıcısı Kibariye, geçtiğimiz günlerde Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. Kibariye, çocukluğunda yaşadığı zor zamanları programda anlattı.

Yılların şarkıcısı Kibariye, geçtiğimiz günlerde Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. Kibariye, çocukluğunda yaşadığı zor zamanları programda anlattı.

Çocukluk döneminde babasından çok şiddet gördüğünü açıklayan Kibariye, babası ölünce 1 sene boyunca hiç ağlayamadığını da söyledi. Ve ünlü şarkıcı, kendisine ve annesine yaptıklarından dolayı yıllar geçmiş olsa da babasını affetmediğini dile getirdi.

Çocukluk döneminde babasından çok şiddet gördüğünü açıklayan Kibariye, babası ölünce 1 sene boyunca hiç ağlayamadığını da söyledi. Ve ünlü şarkıcı, kendisine ve annesine yaptıklarından dolayı yıllar geçmiş olsa da babasını affetmediğini dile getirdi.

Kibariye, babasından gördüğü şiddet dışında çocuk yaşta peruk ve ağır makyajlarla sahneye çıkarıldığından bahsetti. Bu açıklamasının ardından ünlü şarkıcıya "Kötü muameleye maruz kaldın mı?" sorusu yöneltildi.

Kibariye, babasından gördüğü şiddet dışında çocuk yaşta peruk ve ağır makyajlarla sahneye çıkarıldığından bahsetti. Bu açıklamasının ardından ünlü şarkıcıya "Kötü muameleye maruz kaldın mı?" sorusu yöneltildi.

Kibariye, bu soru üzerine "Evet, kaldım" cevabını verdi. Ünlü şarkıcı henüz 13 yaşındayken cacığına atılan uyku hapı nedeniyle istismara uğradığını aşağıdaki sözlerle dile getirdi;

Kibariye, bu soru üzerine "Evet, kaldım" cevabını verdi. Ünlü şarkıcı henüz 13 yaşındayken cacığına atılan uyku hapı nedeniyle istismara uğradığını aşağıdaki sözlerle dile getirdi;

'Muğla'da çocuğun biri bana aşık olmuş saldırmaya kalktı. Gömleğimin düğmelerimi koparmıştı, çok korkmuştum. 13 yaşımdaydım, Pınarbaşı gibi çok güzel bir yerde çalışıyordum. Bir gün benim cacığımın içine uyku hapı atılmış. Düğmelerim falan yırtılmış. Zeyno Abla vardı o beni kurtardı.' dedi.

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Yaşadığı bu üzücü olayın ardından Kibariye "Annemlere mektup yazdım geldiler beni aldılar." diyerek sözlerine devam etti;

Yaşadığı bu üzücü olayın ardından Kibariye "Annemlere mektup yazdım geldiler beni aldılar." diyerek sözlerine devam etti;

'Annemlere mektup yazdım geldiler beni aldılar. O çocuğu da ağabeyiyle yengesi dayaktan öldürdü. O bana aşık olmuş ama o yaşta ne aşkı? Ben aileme bakmak için işe çıkıyordum. Orada kötü bir darbe atlatıyordum. Neredeyse kötü şeyler olacaktı. Ben sabaha kadar defterlerimi döksem bitmez.' ifadesini kullanarak 50 yıl önce yaşadığı olayı kamuoyuyla paylaştı.

Kibariye'nin başından geçen olayı anlattığı o anlar👇

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