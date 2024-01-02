Kibariye 13 Yaşındayken Maruz Kaldığı Cinsel İstismarı Yıllar Sonra İlk Kez Anlattı

'Annemlere mektup yazdım geldiler beni aldılar. O çocuğu da ağabeyiyle yengesi dayaktan öldürdü. O bana aşık olmuş ama o yaşta ne aşkı? Ben aileme bakmak için işe çıkıyordum. Orada kötü bir darbe atlatıyordum. Neredeyse kötü şeyler olacaktı. Ben sabaha kadar defterlerimi döksem bitmez.' ifadesini kullanarak 50 yıl önce yaşadığı olayı kamuoyuyla paylaştı.