Kibariye 13 Yaşındayken Maruz Kaldığı Cinsel İstismarı Yıllar Sonra İlk Kez Anlattı
Kibariye 13 Yaşındayken Maruz Kaldığı Cinsel İstismarı Yıllar Sonra İlk Kez Anlattı
Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programının bu haftaki konuğu ünlü şarkıcı Kibariye oldu. Henüz 13 yaşındayken Muğla'da bir mekanda sahne aldığını söyleyen Kibariye, o dönem cacığına uyku hapı atılarak cinsel istismara uğradığını anlattı. Detaylar👇
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Son dönemde her yerde duyduğumuz 'Lafı mı Olur' 'Gidemem' gibi şarkılarla adından söz ettiren Kibariye'yi bilmeyeniniz yoktur.
Yılların şarkıcısı Kibariye, geçtiğimiz günlerde Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. Kibariye, çocukluğunda yaşadığı zor zamanları programda anlattı.
Çocukluk döneminde babasından çok şiddet gördüğünü açıklayan Kibariye, babası ölünce 1 sene boyunca hiç ağlayamadığını da söyledi. Ve ünlü şarkıcı, kendisine ve annesine yaptıklarından dolayı yıllar geçmiş olsa da babasını affetmediğini dile getirdi.
Kibariye, babasından gördüğü şiddet dışında çocuk yaşta peruk ve ağır makyajlarla sahneye çıkarıldığından bahsetti. Bu açıklamasının ardından ünlü şarkıcıya "Kötü muameleye maruz kaldın mı?" sorusu yöneltildi.
Kibariye, bu soru üzerine "Evet, kaldım" cevabını verdi. Ünlü şarkıcı henüz 13 yaşındayken cacığına atılan uyku hapı nedeniyle istismara uğradığını aşağıdaki sözlerle dile getirdi;
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Yaşadığı bu üzücü olayın ardından Kibariye "Annemlere mektup yazdım geldiler beni aldılar." diyerek sözlerine devam etti;
Kibariye'nin başından geçen olayı anlattığı o anlar👇
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