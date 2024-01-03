Dilan ve Engin Polat Çiftinin Avukatı Hüseyin Kaya "Paranızı Kim Veriyor" Sorusuna Verdiği Cevapla Dumur Etti
Dilan ve Engin Polat Çiftinin Avukatı Hüseyin Kaya "Paranızı Kim Veriyor" Sorusuna Verdiği Cevapla Dumur Etti
Türkiye’nin yakından takip ettiği Dilan ve Engin Polat davasının avukatı Hüseyin Kaya, bugün katıldığı Aramızda Kalsın programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kaya, sunucunun sorduğu bir soru üzerine ise adeta küplere bindi.
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Dilan ve Engin Polat, lüks içinde yaşadığı hayatları ve sosyal medya paylaşımlarıyla eleştirilerin hedefi olmuştu.
Kısa süre içerisinde yaşadıkları yükselişle ve lüks hayatlarıyla MASAK’ın da radarına takılan Dilan Polat ve Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi biliyorsunuz ki.
Bu tutuklamaların ardından çiftin avukatlığını yapan Hüseyin Kaya’dan ilginç açıklamalar arka arkaya gelmişti hatırlarsanız.
Hüseyin Kaya, bugün katıldığı Aramızda Kalsın programında bu açıklamalarına yenilerini ekledi. Kaya, önce Dilan ve Engin Polat çiftinin boşuna cezaevinde oldularını ve dava sonuçlanınca devletten 26 gün alacaklı olacaklarını ve bu günler için tazminat davası açabileceklerini söyledi.
Sonra Kaya, sunucunun “Sizin paranızı kim veriyor? Bütün paralarına el konulduğuna göre” sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:
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Sıla Doğu’nun avukatlığını yapmadığını da açıklayan Kaya, açıklamalarında bir de itirafa yer vererek şu ifadeleri kullandı:
Hüseyin Kaya’nın bu açıklamaları üzerine sosyal medya kullanıcılarından da yorumlar gecikmedi tabii ki 👇
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