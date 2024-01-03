Dilan ve Engin Polat Çiftinin Avukatı Hüseyin Kaya "Paranızı Kim Veriyor" Sorusuna Verdiği Cevapla Dumur Etti

'Engin diyor ki duruşmada benimkini yap Dilan diyor ki benimkini yap. Valla menfaat çatışması var diye düşünülür ama bence menfaat çatışması olacak bir şey değil. Birini tercih edeceğim çünkü ben Rize’liyim Engin de Rize torunu yani anası Rize’li. Heralde dayılık tarafım ağır basabilir. Dilan duymasın Engin’inkini yapabilirim Engin’in daha çok avukata ihtiyacı var.'