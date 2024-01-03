Aleyna Tilki'yi Savunan Selen Görgüzel Işın Karacaya Adeta Ateş Püskürdü: "Artık Sus Işın Karaca!"

Daha öncelerde Selen Görgüzel ve Işın Karaca arasında çıkan kaosu bilmeyeniniz yoktur. Uzun zamandır iki taraftan da ses çıkmadığı için bittiğini düşündüğümüz kaos bugün Selen Görgüzel’in Aleyna Tilki’yi Işın Karaca’ya karşı korumasıyla yeniden alevlendi.

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