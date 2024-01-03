Aleyna Tilki'yi Savunan Selen Görgüzel Işın Karacaya Adeta Ateş Püskürdü: "Artık Sus Işın Karaca!"
Aleyna Tilki'yi Savunan Selen Görgüzel Işın Karacaya Adeta Ateş Püskürdü: "Artık Sus Işın Karaca!"
Daha öncelerde Selen Görgüzel ve Işın Karaca arasında çıkan kaosu bilmeyeniniz yoktur. Uzun zamandır iki taraftan da ses çıkmadığı için bittiğini düşündüğümüz kaos bugün Selen Görgüzel’in Aleyna Tilki’yi Işın Karaca’ya karşı korumasıyla yeniden alevlendi.
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Öncelikle birbirlerinin meslektaşı olan Selen Görgüzel ve Işın Karaca arasındaki kaosu bilmeyenleriniz için biraz bu kaostan bahsedelim...
Önce Işın Karaca, Selen Görgüzel’in Kayahan'ın meşhur "Yemin Ettim" şarkısı yorumunu eleştirerek, "Ama neden?" diye sormuştu.
Bunun üzerine Selen Görgüzel, Işın Karaca'ya cevap vererek şu ifadeleri kullanmıştı 👇
Selen Görgüzel, ilk kaostan birkaç ay sonra durmayarak Demet Akalın’ın yeni şarkısını ‘beğenmedim’ diyen Işın Karaca’ya bir kez daha ateş püskürdü.
Selen Görgüzel, Işın Karaca için “Sesi eyvallah kuvvetli ama o kadar duyuyorum ki sürekli bir anırma hali. Işın Karaca mutsuz, kendini beğenmiyor. Kadın olarak mutsuz olduğundan hasımsız. Kendini de beğenmiyor, fit kadınlara agresifleşiyor.” ifadelerini kullanmıştı.
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Şimdi ikili arasındaki kaosa değindiğimize göre gelelim Aleyna Tilki bu kaosa nasıl dahil oldu?
Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde katıldığı Cüneyt Özdemir'in programında yaptığı "Benim konserimde bomba da patladı. Prodüktörümü 30 santim kasap bıçağıyla ortadan ikiye de böldüler, gözümün önünde bir tane adamın bacağı da koptu, sahneye bıçakla biri de atladı" sözleriyle hepimizi dumur etmişti.
İşte Işın Karaca meslektaşı Aleyna Tilki’nin yaşadıklarını tiye alarak şu şekilde bir yorumda bulunmuştu 👇
Işın Karaca’nın bu yorumu üzerine ondan pek haz etmeyen Selen Görgüzel’den cevap gecikmedi tabii ki.
Selen Görgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Işın Karaca’ya “Artık sus Işın Karaca” sözleriyle tepki göstererek, Aleyna Tilki için “Yanındayım ve seni çok seviyorum” ifadelerini kullandı 👇
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