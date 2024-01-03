Melisa Döngel Kürküyle Verdiği Pozlarla Gigi Hadid'e Benzetilince Olanlar Oldu!

Genç oyuncu Melisa Döngel, son zamanlarda yaptırdığı estetikler ve ilginç açıklamalarıyla gündemden düşmüyor biliyorsunuz ki. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Döngel, şimdilerde kürküyle birlikte paylaştığı pozları ile sosyal medyayı birbirine kattı.

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