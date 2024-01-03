Melisa Döngel Kürküyle Verdiği Pozlarla Gigi Hadid'e Benzetilince Olanlar Oldu!
Melisa Döngel Kürküyle Verdiği Pozlarla Gigi Hadid'e Benzetilince Olanlar Oldu!
Genç oyuncu Melisa Döngel, son zamanlarda yaptırdığı estetikler ve ilginç açıklamalarıyla gündemden düşmüyor biliyorsunuz ki. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Döngel, şimdilerde kürküyle birlikte paylaştığı pozları ile sosyal medyayı birbirine kattı.
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Şimdilerde Kirli Sepeti dizisinde Aylin karakterine hayat veren Melisa Döngel, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri.
Kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melisa Döngel, son zamanlarda estetikleriyle ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor biliyorsunuz ki.
Döngel, önce katıldığı Talu Talks programında “Çene dolgum, biraz yanak dolgum var, biraz dudak, biraz da botoks. Ben benlikten çıkmışım aslında.” diyerek hepimize kısa süreli bir şok yaşatmıştı.
Ardından Eser Yenenler'in YouTube'daki EYS TV isimli kanalına konuk olan Döngel, "Baktın arkadaşımın sevgilisi, beğenirim hoşlanırım asla 'yapmam' demem. Ama yani yapmamaya çalışırım, özen gösteririm" sözleriyle tepki çekmişti.
Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Melisa Döngel, şimdilerde kürkü ile paylaştığı pozlarla gündemde.
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İçinde mayosu üstünde kürküyle kamera karşısına geçen Döngel’in pozları olay oldu 👇
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Melisa Döngel’in bu ilginç tarzıyla verdiği pozlara sosyal medya kullanıcılarından da yorumlar gecikmedi tabii ki 👇
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