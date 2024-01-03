Kapadokya Tatilindeki Taze Hamile Gonca Vuslateri'nin "Göbüşü" Açık Pozlarını Görenler Büyük Evham Yaptı!
Kapadokya Tatilindeki Taze Hamile Gonca Vuslateri'nin "Göbüşü" Açık Pozlarını Görenler Büyük Evham Yaptı!
İlk bebeğini bekleyen başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, Kapadokya kaçamağından yeni pozlar paylaştı! Göbeği belli olan Vuslateri'nin 'göbüşüne' yorum yağdı!
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Başlıca Yalan Dünya ve Bizans Oyunları'ndaki rolleriyle akıllara kazınan Gonca Vuslateri, yaptığı açıklamalarla, olaylara verdiği tepkilerle ve magazinde çıkan haberleri tiye alışlarıyla sık sık gündem olan isimlerden.
Belki denk gelmişsinizdir, Gonca Vuslateri bir süredir hamileliğiyle gündemde! Geçtiğimiz aylarda Birsen Altuntaş'ın haberiyle Vuslateri'nin ilk bebeğini beklediğini öğrenmiştik.
Hamilelik haberini kısa bir süre içerisinde doğrulayan Gonca Vuslateri'nin yaptığı açıklama kimileri tarafından çok samimi bulunurken, kimilerinin de tepkisini çekmişti.
Ardından bebeğinin ultrason görüntüsündeki Türk bayrağı görüntüsünü "Atatürk ölmedi, içimde yaşıyor" notuyla paylaşan Gonca Vuslateri'nin, yine Birsen Altuntaş haberiyle bir kız bebek beklediğini öğrenmiştik!
Geçtiğimiz saatlerde Kapadokya seyahatinden yeni pozlar paylaşan Gonca Vuslateri, bu sefer de büyüyen göbeğiyle dikkat çekti!
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Göbeği açık gezmesi de ayrı mesele oldu... 😂
Aniden korumacı içgüdülerini devreye sokanlardan, aşka gelip bebeğe "göbüş" diye yükselenlere Vuslateri'ye resmen yorum yağdı.
1. Gelin, kimler ne demiş beraber bakalım! 😂
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