Nazlı Sabancı'nın Hazar Ergüçlü'nün Pavyon Sahnesindeki Elbisesine Benzetilen Kombinin Fiyatı Ortaya Çıktı!
Nazlı Sabancı'nın Hazar Ergüçlü'nün Pavyon Sahnesindeki Elbisesine Benzetilen Kombinin Fiyatı Ortaya Çıktı!
Geçtiğimiz yıllarda Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan Zeynep Nazlı Sabancı, sosyal medyada epey dikkat çekiyor. Sabancı ailesinin gelini paylaşımlarıyla magazin dünyasının gündemine oturuyor. Sosyetik güzelin giydikleri de dillerden düşmüyor elbette.
Gelin, Nazlı Sabancı'nın yılbaşı gecesinde giydiği kıyafetlerin markası ve fiyatlarına bir bakalım...
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Zeynep Nazlı Kayı, 2017 yılında aşk yaşamaya başladığı Hacı Sabancı ile 2021 yılında hayatını birleştirmişti.
Ekim ayında Çırağan Sarayı'nda dillere destan bir törenle dünyaevine giren ünlü çiftin şatafatlı düğünleri uzun süre gündemden düşmemişti hatırlarsanız.
Arzu ve Ömer Sabancı çiftinin oğullarıyla aynı yastığa baş koymaya başlayan Nazlı Sabancı sosyetenin en dikkat çeken isimleri arasındaki yerini aldı.
Nazlı Hanım'ın, Sabancı Ailesi'ne gelin olarak geldikten sonra giyim tarzının büyük bir değişikliğe uğradığı da iddia edildi.
Sportif ve dekolteli kıyafetler yerine daha "sade ve ağır" bir giyim tarzına geçtiği konuşulan Nazlı Sabancı'nın sosyal medya paylaşımları ilgiyle takip ediliyor.
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Sosyetik güzelin paylaşımlarıyla beraber daha da konuşulmaya başlanan kombinleri de elbette dikkatlerden kaçmıyor.
Biricik kızı Arzu Alara'nın mevlidinde toz pembe Valentino marka bir elbise giymişti ünlü gelin. Elbisenin o dönem 4.700 euro yani 136 bin TL olması birçok kişinin çenesini yormuştu.
Zeynep Nazlı Sabancı'nın "barış&sağlık&mutluluk&kahkaha&bereket✨🧑🏻🎄" notuyla paylaştığı yılbaşı kombini de diğerleri kadar göze çarptı.
Sosyetik güzelin elbisesinin markasının Magda Butrym olduğunu öğrendik. Çiçek detaylı kırmızı mini elbisenin fiyatı tam 62.305 TL.
Eşi ve arkadaşlarıyla beraber yeni bir yılın gelişini kutlayan Nazlı Sabancı'nın giydiği burnu gold detaylı YSL marka topuklu ayakkabının fiyatı ise 31.225 TL!
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