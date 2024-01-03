Aras Bulut İynemli Atatürk Filminin Gösteriminden Önce Açıklama Yaptı: "Korkuya Yenik Düşmek Bize Yakışmazdı"
Aras Bulut İynemli Atatürk Filminin Gösteriminden Önce Açıklama Yaptı: "Korkuya Yenik Düşmek Bize Yakışmazdı"
Hatırlarsanız Atatürk filminin ilk kısmı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşmuştu. Filmin ikinci kısmının gösterimi gerçekleşti. Atatürk rolünde izleyeceğimiz Aras Bulut İynemli'den filmin ikinci gösterimi öncesinde dikkat çeken açıklamalar geldi.
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Karizmatik oyuncu Aras Bulut İynemli, hem sinema hem televizyon dünyasının en beğenilen oyuncularından bir tanesi.
Ünlü oyuncuyu bu zamana kadar "Çukur", "7. Koğuştaki Mucize" ve "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" gibi birçok başarılı projede izleme imkanı yakalamıştık.
İynemli, son olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk filminde Atatürk karakterine hayat verdi.
Filmin ilk kısmı yayınlandıktan sonra ünlü oyuncu birçok olumlu yorum ile karşılaşmıştı.
Atatürk filminin ikinci kısmının gösteriminden hemen önce Aras Bulut İynemli, rol aldığı proje hakkında bazı açıklamalarda bulundu.
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Bulut, film hakkında "Bu süreç benim için biraz korkutucuydu. Bu korkuya yenik düşmek bize yakışmazdı" açıklamalarında bulundu.
Ünlü oyuncu cümlelerine "Atamızın 'Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır' sözünden yola çıktım" şeklinde devam etti.
Siz Aras Bulut İynemli'nin açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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Merak etme korkma yiğidim,her türlü şerre ve alçaklığa rağmen ,bu ülkede hala ,andımız okunduğunda duygulanan, TC ibaresinden rahatsız olmayan,Atatürkümüzün ... Devamını Gör
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