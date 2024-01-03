Photoshop Yapayım Derken Duvarı Yamultan Ünlü Şarkıcı Simge Dalga Konusu Oldu

'Aşkın Olayım' şarkısı ile büyük beğeni toplayan Simge Sağın, güzelliğiyle de hepimizi büyülemeyi başarıyor. Ancak spor yaparken paylaştığı pozundaki bir detay dikkat çekti. Ünlü şarkıcı son pozunda photoshop'un ayarını kaçırdı. Yaptığı shop nedeniyle duvarı yamultan Simge, dalga konusu oldu.👇