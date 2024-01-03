Photoshop Yapayım Derken Duvarı Yamultan Ünlü Şarkıcı Simge Dalga Konusu Oldu
Photoshop Yapayım Derken Duvarı Yamultan Ünlü Şarkıcı Simge Dalga Konusu Oldu
'Aşkın Olayım' şarkısı ile büyük beğeni toplayan Simge Sağın, güzelliğiyle de hepimizi büyülemeyi başarıyor. Ancak spor yaparken paylaştığı pozundaki bir detay dikkat çekti. Ünlü şarkıcı son pozunda photoshop'un ayarını kaçırdı. Yaptığı shop nedeniyle duvarı yamultan Simge, dalga konusu oldu.👇
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Birçok şarkısıyla listeleri altüst eden Simge, pop müziğin en sevilen isimleri arasında yer alıyor.
Özellikle 'Aşkın Olayım' şarkısı dillerden düşmeyen Simge Sağın, sosyal medya hesaplarını da aktif kullanıyor.
Simge Sağın, bugün bir iddia ile gündeme geldi. İstanbul'da bulunan tapu müdürlüğünde görevli 2 personelin, aralarında Simge Sağın'ın da bulunduğu 136 ünlü ismin taşınmaz ve kimlik bilgilerini kimliği belirsiz kişilerle paylaştığı iddia edildi.
Simge, bugün bu olay dışında bir de yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Ünlü şarkıcının "Bugünüme bin şükür. Hadi siz de spor yapın! Dünya üşenenlere ayrı davranıyor unutma!" açıklamasıyla yaptığı paylaşım olay oldu.👇
Photoshop'u abartan şarkıcının fotoğrafında 'duvarın yamukluğu' sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.
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Simge Sağın'ın photoshop'u abarttığı fotoğrafı gören Nurmagazins'in "Şimdi duvarı spordan önce mi yamultuyoruz sonra mı onu da yazsan" yorumu ise güldürdü.😂👇
Simge'nin bu başarısız photoshop'u hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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