Kerem Bürsin'in Buz Gibi Havuza Girdiği Anlar Gündem Oldu! 3 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Kerem Bürsin'in Buz Gibi Havuza Girdiği Anlar Gündem Oldu! 3 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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1. Hande Erçel'in Bali tatilinden fotoğraflar gelmeye devam ediyor.
2. Kendall Jenner:
3. Kerem Bürsin, buz gibi havuza girerek yeni yıl dileklerini paylaştı.
4. Alizade:
5. Simge:
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6. Uraz Kaygılaroğlu:
7. Dj Artz, sevgilisi Hazar Ergüçlü'nün fotoğrafını paylaştı.
8. Eda Taşpınar, Norveç tatilinde:
9. Afra Saraçoğlu'nun fotoğrafına beğeni yağdı.
10. Hadise:
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