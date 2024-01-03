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Kerem Bürsin'in Buz Gibi Havuza Girdiği Anlar Gündem Oldu! 3 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Kerem Bürsin'in Buz Gibi Havuza Girdiği Anlar Gündem Oldu! 3 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Instagram Magazin
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
03.01.2024 - 18:18

Merak ettiğiniz 'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınızın cevabı burada!

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1. Hande Erçel'in Bali tatilinden fotoğraflar gelmeye devam ediyor.

2. Kendall Jenner:

3. Kerem Bürsin, buz gibi havuza girerek yeni yıl dileklerini paylaştı.

4. Alizade:

4. Alizade:

5. Simge:

5. Simge:
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6. Uraz Kaygılaroğlu:

6. Uraz Kaygılaroğlu:

7. Dj Artz, sevgilisi Hazar Ergüçlü'nün fotoğrafını paylaştı.

7. Dj Artz, sevgilisi Hazar Ergüçlü'nün fotoğrafını paylaştı.

8. Eda Taşpınar, Norveç tatilinde:

8. Eda Taşpınar, Norveç tatilinde:

9. Afra Saraçoğlu'nun fotoğrafına beğeni yağdı.

10. Hadise:

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