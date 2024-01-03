3 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
3 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Bir süredir Hakan Sabancı ile birlikte olan Hande Erçel, aşk açıklamasıyla gündem oldu.
2. Milli voleybolcumuz Zehra Güneş, voleyboldaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dillere düşen bir isim. Yeni yıl pozları ise Ocak ayında ortalığı alev alev etti desek yanlış olmaz!
3. İbo Show'un Yılbaşı Özel bölümünde İbrahim Tatlıses'in konukları arasında son dönemlerde zor günler yaşayan Aleyna Tilki de vardı. Genç yıldız Aleyna Tilki'nin isyan dolu açıklamalarını hatırlatan İmparator İbrahim Tatlıses "Aleyna benim kızım, ona yamuk yapanı bana yapmış sayarım" diyerek Tilki'yi himayesi altına aldı.
4. Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialardan dolayı başlatılan soruşturma kapsamında Dilan Polat ve Engin Polat tutuklanmıştı biliyorsunuz ki. Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya, bugün Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Polatlar hakkında merak edilen iddiaları cevaplayan Kaya, Dilan ve Engin Polat çiftinin eski avukatı Çağdaş Çelik'in Polatlar tarafından 'azledildiğini' söyleyince ortamda tansiyon yükseldi.
5. Aleyna Tilki sosyal medya hesabından yaptığı itiraf gibi açıklamalarla son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Sahneye çıkmasının ünlü isimler tarafından engellendiğini açıklayan genç şarkıcı "yok olmamı, ölmemi istiyorlar" sözleriyle dikkat çekti. Tilki bu sefer de konuk olduğu Cüneyt Özdemir'in programında "korkmuyorum" diyerek yaşadığı korkunç anları anlattı.
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6. Ata Demirer, kendi adına açılan sahte hesaba tepki gösterdi. Ünlü komedyen "Bu çağda aşklar yalan" diyerek tweet attı.
7. Ünlü şarkıcı ve televizyon yıldızı Demet Akalın, sağlık sorunları nedeniyle bugün yayınlanan 'Gel Konuşalım' programına katılamadı.
8. Açıklamaları ve özel hayatı ile magazin gündeminden düşmeyen İrem Derici, Atakan Işıktutan ile doludizgin bir aşk yaşıyordu biliyorsunuz ki. Fakat ikilinin ilişkisi geçtiğimiz aylarda ani bir kararla bitmişti. İrem Derici, bu ayrılığın ardından kısa süre önce yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz gün ise Atakan Işıktutan, paylaştığı gönderinin altına bir takipçisinden yorum aldı. Işıktutan, "Noldu İrem yol mu verdi" diyen takipçisine 'dikiz aynası' benzetmesi yaptı.
9. Hem paylaşımlarıyla hem de özel yaşantısıyla magazin gündemini meşgul eden Şeyma Subaşı, Survivor başlar başlamaz soluğu Dominik'te aldı. Dominik'ten yaptığı paylaşım Tansu Dayan'ın diline düştü.
10. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sabah saatlerinde 2023'ün Aralık aylık enflasyonunu açıkladı. Aylık artışı yüzde 2,93 olarak duyurulan enflasyon gündeme damgasını vurdu. Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan'ın sosyal medyada yaptığı 'enflasyon' yorumu ise kısa sürede gündem oldu.
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11. Güzellik merkezi sahibi ve fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat, vergi kaçırma ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya, Aramızda Kalmasın programının konuğu oldu. Polat çifti hakkında çıkan çoğu iddiayı yalanlayan Kaya, 'pembe oda' haberlerine ise isyan etti.
12. Geçtiğimiz günlerde yaptığı hilafet açıklaması ile gündeme gelen eski manken ve oyuncu Tuğçe Kazaz'a, Yeşim Salkım Twitter (X) üzerinden cevap verdi. Salkım, Kazaz'ın "Türkiye hilafete geçecek" demesine sert çıkıştı.
13. Sokaktaki insanların fotoğrafını çeken ve izin aldıktan sonra da sosyal medyada paylaşan Ediz Özcan Özer, bu defa İlker Ayrık'a denk geldi.
14. Seçkin Süngüç ve Fezi Altun'un YouTube programı "Bize Kaldı!"ya konuk olan Kerimcan Durmaz, 2010'daki Rihanna konserine gidebilmek için nelerden feragat ettiğini anlattı...
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