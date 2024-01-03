Kadınları Kötülerin Elinden Almakta Dünya Markası Olan İbrahim Tatlıses, Aleyna Tilki'yi Himayesi Altına Aldı!
Kadınları Kötülerin Elinden Almakta Dünya Markası Olan İbrahim Tatlıses, Aleyna Tilki'yi Himayesi Altına Aldı!
İbo Show'un Yılbaşı Özel bölümünde İbrahim Tatlıses'in konukları arasında son dönemlerde zor günler yaşayan Aleyna Tilki de vardı. Genç yıldız Aleyna Tilki'nin isyan dolu açıklamalarını hatırlatan İmparator İbrahim Tatlıses 'Aleyna benim kızım, ona yamuk yapanı bana yapmış sayarım' diyerek Tilki'yi himayesi altına aldı.
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Aleyna Tilki, son dönemlerde adını sıkça andığımız bir isim haline geldi.
Geçtiğimiz ay "Ölmemi istiyorlar, beni sahnelerden uzak tutup taciz edildiğim mekana çıkmam için zorluyorlar" diyerek sektördeki büyük isimlere isyan etmişti.
Aleyna Tilki'nin açıklamalarının ardından sahneden fotoğraflarını "Bebeleri pistten alalım" açıklamasıyla paylaşan Hadise, başta Ece Seçkin olmak üzere büyük tepki çekmişti.
17 yaşında girdiği sektörde büyük darbeler aldığını anlatan 23 yaşındaki Aleyna Tilki'nin yaşadıklarını duydukça "Yok artık" diyemeden geçemiyoruz maalesef...
Müzik sektörünü kasıp kavuran bu açıklamalarının ardından ilk kez İbo Show'un Yılbaşı Özel programında gördüğümüz Tilki, daha programa giriş yapmadan adından söz ettirdi.
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Kadınları kötülerin elinden almakta bir dünya markası olan İbrahim Tatlıses, Aleyna Tilki'yi himayesi altına alacağını tüm Türkiye'ye duyurdu.
Henüz programa Aleyna Tilki'yi anons etmeden önce Hülya Avşar ve Bülent Serttaş'la kısa bir durum değerlendirmesi yapan Tatlıses "Birkaç gündür televizyonda görüyorum, çok üzülüyorum o kıza" diyerek konuya girdi.
"Çok üzülüyorum, çok sıkılıyorum biliyor musun? O kızın bir yanı yıkık, benim gibi bir yanı yıkık. Bundan sonra ona söylenen her cümleyi kendime söylenmiş sayarım."
"Aleyna'nın ölene kadar yanındayım." diyen İbrahim Tatlıses'e Avşar Kızı "Ne oldu ki, bilmediğimiz bir şey mi var?" diyerek magazin dünyasını altüst eden hadiseden haberi olmadığını belirtti.
Avşar Kızı ise "Boş ver, yüklensinler... Asıl yüklenmedikleri zaman tehlike. Bırak yüklensinler." diyerek bu durumun normal olduğunu söyledi.
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Programa anons edilen ve Yalan şarkısını okuyan Tilki'ye Tatlıses'ten övgü dolu sözler geldi. Tatlıses "Aleyna ben seni bugün dinledim ve çok sevdim, çok saygı duyuyorum sana" dedi.
"Arkadaşlar, o televizyonda gördüğünüz şeyler makaslanmış. Birçok şey anlatıyor Aleyna, en önemli yeri kesip paylaşıyorlar. Makas var, montaj var."
Olayı bir de Hülya Avşar'a kısa bir özet halinde anlatan Aleyna Tilki, İbrahim Tatlıses'in "Sen benim canımsın bundan sonra. Sana kim bir şey derse bana denmiş anlarım. Sen doğru bir insansın" sözler karşısında mutlu oldu...
İkili arasındaki diyalog, sosyal medyaya da intikal etti.
Akıllara hemen geçmişte yaşananlar geldi tabii...
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Kimileri İbrahim Tatlıses'in bu hareketinin altında "Düşmanımın düşmanı dostumdur" mottosu olduğunu söylerken
Kimileri ise bu desteğin Aleyna'yı bir nebze de olsa üstündeki baskıdan kurtaracağını söyledi.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Yorumlarda buluşalım...
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