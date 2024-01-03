Kadınları Kötülerin Elinden Almakta Dünya Markası Olan İbrahim Tatlıses, Aleyna Tilki'yi Himayesi Altına Aldı!

İbo Show'un Yılbaşı Özel bölümünde İbrahim Tatlıses'in konukları arasında son dönemlerde zor günler yaşayan Aleyna Tilki de vardı. Genç yıldız Aleyna Tilki'nin isyan dolu açıklamalarını hatırlatan İmparator İbrahim Tatlıses 'Aleyna benim kızım, ona yamuk yapanı bana yapmış sayarım' diyerek Tilki'yi himayesi altına aldı.