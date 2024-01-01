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Armağan Çağlayan ve Berna Laçin, İbo Show Konuklarını Voldemort'a Çeviren Filtreyle Fena Dalga Geçti!

Armağan Çağlayan ve Berna Laçin, İbo Show Konuklarını Voldemort'a Çeviren Filtreyle Fena Dalga Geçti!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
01.01.2024 - 19:38

31 Aralık gecesi yeni yılı İbo Show'la karşılamak isteyen izleyiciler, konuklara uygulanan filtreyle televizyon ekranlarının ayarlarıyla oynamaya başlamıştı. Filtre gece boyu goygoycuların dilinden düşmezken Armağan Çağlayan ve Berna Laçin, konuyla fena halde dalga geçti!

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Dün gece tüm dünya tüm dertlerini, sıkıntılarını, hüzünlerini ve acılarını geçmişte bırakarak büyük umutlarla yeni yıla giriş yaptı.

Dün gece tüm dünya tüm dertlerini, sıkıntılarını, hüzünlerini ve acılarını geçmişte bırakarak büyük umutlarla yeni yıla giriş yaptı.

Kimileri ailesiyle, arkadaşlarıyla, sevgilisiyle ya da sevdikleriyle yeni yılı dışarıda kutlarken büyük bir kısmımızda evde pijama, terlik, televizyon ve mandalina eşliğinde sıcacık evlerimizde oturduk.

Kimileri ailesiyle, arkadaşlarıyla, sevgilisiyle ya da sevdikleriyle yeni yılı dışarıda kutlarken büyük bir kısmımızda evde pijama, terlik, televizyon ve mandalina eşliğinde sıcacık evlerimizde oturduk.

31 Aralık gecesi kanallar için de oldukça hareketli geçti. O Ses Türkiyeler, İbo Showlar... Her kanal kendisine göre bir yılbaşı kutlaması yapmıştı.

31 Aralık gecesi kanallar için de oldukça hareketli geçti. O Ses Türkiyeler, İbo Showlar... Her kanal kendisine göre bir yılbaşı kutlaması yapmıştı.

Gecenin en çok konuşulan olayı da İbo Show'da patlak verdi.

Gecenin en çok konuşulan olayı da İbo Show'da patlak verdi.

Bant yayında yapılan yüz filtresi, izleyicilerin televizyon ayarlarıyla oynamasına neden olmuştu.

Bant yayında yapılan yüz filtresi, izleyicilerin televizyon ayarlarıyla oynamasına neden olmuştu.
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Geçtiğimiz yıllarda Masumiyet dizisinde Hülya Avşar için seçilen filtre, bu sene de İbo Show'da başta Hülya Avşar olmak üzere tüm konukları adeta Voldemort'a çevirdi!

Geçtiğimiz yıllarda Masumiyet dizisinde Hülya Avşar için seçilen filtre, bu sene de İbo Show'da başta Hülya Avşar olmak üzere tüm konukları adeta Voldemort'a çevirdi!

İzleyicilerde göz bozulmasına neden olan filtre, gece boyu goygoycuların dilindeydi.

İzleyicilerde göz bozulmasına neden olan filtre, gece boyu goygoycuların dilindeydi.
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İzleyicilerin mizahına alet ettiği bu filtre, sadece izleyicilerin değil ünlülerin de diline düştü!

İzleyicilerin mizahına alet ettiği bu filtre, sadece izleyicilerin değil ünlülerin de diline düştü!
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Bu isimlerden birisi Behzat Uygur oldu. 👇

Armağan Çağlayan, gece boyu İbo Show'u topa tuttu.

Armağan Çağlayan, gece boyu İbo Show'u topa tuttu.
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Hatta kendi başına gelen bir olayı da anlattı...

Hatta kendi başına gelen bir olayı da anlattı...
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Berna Laçin ise Armağan Çağlayan'a katıldığını bu sözlerle belirtti 👇

Berna Laçin ise Armağan Çağlayan'a katıldığını bu sözlerle belirtti 👇
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Valla ne diyelim, şu filtreleri abartmasak mı? 😂

Valla ne diyelim, şu filtreleri abartmasak mı? 😂

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