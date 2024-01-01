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Biz Masa Altında Üzüm Yerken İrem Derici Yılın Son Çeyreğinde Bulduğu Sevgilisine Aşk Dolu Öpücükler Yağdırdı

Biz Masa Altında Üzüm Yerken İrem Derici Yılın Son Çeyreğinde Bulduğu Sevgilisine Aşk Dolu Öpücükler Yağdırdı

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
01.01.2024 - 18:26

Atakan Işıktutan ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra Gökhan Fırat ile yeni bir aşka yelken açan İrem Derici, yeni yıla sevgilisiyle birlikte girerken aşk dolu öpücüklerini sosyal medya hesabında paylaştı.

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Sahnesi kadar özel hayatıyla da konuşulan İrem Derici, yeni yıla sağlam bir giril yaptı!

Sahnesi kadar özel hayatıyla da konuşulan İrem Derici, yeni yıla sağlam bir giril yaptı!

Kendisi yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu.

En sevilen şarkılarını coşkuyla söyleyen İrem Derici'nin kostümü, Hadise'nin birkaç ay evvel giydiği elbiseyle de benzetildi.

Sosyal medya kullanıcıları Hadise benzerliğini konuşadursun, biz gelelim asıl meselemize... Atakan Işıktutan ile birlikteliğini bitiren Derici, hızla yeni bir aşka yelken açtı!

Sosyal medya kullanıcıları Hadise benzerliğini konuşadursun, biz gelelim asıl meselemize... Atakan Işıktutan ile birlikteliğini bitiren Derici, hızla yeni bir aşka yelken açtı!

Başta kendisi olmak üzere birçok ünlü ismin klip ve konser çekiminin sahibi Gökhan Fırat ile yeni bir aşka yelken açtı!

Başta kendisi olmak üzere birçok ünlü ismin klip ve konser çekiminin sahibi Gökhan Fırat ile yeni bir aşka yelken açtı!

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Kendisini Kıbrıs'ta da yalnız bırakmayan sevgilisiyle yeni yıla giren Derici, aralarındaki romantik anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Kendisini Kıbrıs'ta da yalnız bırakmayan sevgilisiyle yeni yıla giren Derici, aralarındaki romantik anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte İrem Derici'nin sevgilisi Gökhan Fırat ile aşk dolu dakikaları!

Valla ne diyelim, İrem abla masa altında üzüm yemesine gerek kalmadan 2023'ün son dakikaları attı golü!

Valla ne diyelim, İrem abla masa altında üzüm yemesine gerek kalmadan 2023'ün son dakikaları attı golü!

Peki siz bu çift hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yorumlarda buluşalım!

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Erkin esenn

Sen ordan kapat ben burdan yazarım, lan malaklar, o kadar toplanıp namaz kıldınız sonra sırf artistlik olsun diye israil'e lanet yağdırdınız, karnınızı götün... Devamını Gör