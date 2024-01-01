Biz Masa Altında Üzüm Yerken İrem Derici Yılın Son Çeyreğinde Bulduğu Sevgilisine Aşk Dolu Öpücükler Yağdırdı
Biz Masa Altında Üzüm Yerken İrem Derici Yılın Son Çeyreğinde Bulduğu Sevgilisine Aşk Dolu Öpücükler Yağdırdı
Atakan Işıktutan ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra Gökhan Fırat ile yeni bir aşka yelken açan İrem Derici, yeni yıla sevgilisiyle birlikte girerken aşk dolu öpücüklerini sosyal medya hesabında paylaştı.
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Sahnesi kadar özel hayatıyla da konuşulan İrem Derici, yeni yıla sağlam bir giril yaptı!
Sosyal medya kullanıcıları Hadise benzerliğini konuşadursun, biz gelelim asıl meselemize... Atakan Işıktutan ile birlikteliğini bitiren Derici, hızla yeni bir aşka yelken açtı!
Başta kendisi olmak üzere birçok ünlü ismin klip ve konser çekiminin sahibi Gökhan Fırat ile yeni bir aşka yelken açtı!
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Kendisini Kıbrıs'ta da yalnız bırakmayan sevgilisiyle yeni yıla giren Derici, aralarındaki romantik anları da sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte İrem Derici'nin sevgilisi Gökhan Fırat ile aşk dolu dakikaları!
Valla ne diyelim, İrem abla masa altında üzüm yemesine gerek kalmadan 2023'ün son dakikaları attı golü!
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