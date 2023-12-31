Yıla Erken Giren Cem Yılmaz'dan "Yallah" Diyerek Uğurlayan Hazal Kaya'ya Ünlülerin Yılbaşı Paylaşımları
Yıla Erken Giren Cem Yılmaz'dan "Yallah" Diyerek Uğurlayan Hazal Kaya'ya Ünlülerin Yılbaşı Paylaşımları
Yılı bitirmemize saatler kalmışken hangi ünlümüz 2024'ü nasıl karşılamış merak edenleri hemen aşağı alalım efendim...
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1. Yeni yılı makarnayla karşılayan Merve Boluğur.
2. Yılı verimli geçiren Edis.
3. Güllü komedyen Ata Demirer.
4. Yeni yıla erken giren Cem Yılmaz.
5. Yeni yıla ışıl ışıl giren Cemal Can Canseven.
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7. Ne yaptığını tam anlayamadığımız Hadise.
8. Çiçeği burnunda evli çiftimiz Umut Evirgen ve Alina Boz.
9. Zaman tünelinde kaybolan Gülben Ergen.
10. Seda Sayan'ı adeta yaşayan Enis Arıkan.
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11. Yeni yıldan alacağı olan Hande Erçel.
12. Tüm yılını özetleyen Zeynep Bastık.
13. Bu yıl kendini bile tanıyamayan Büşra Develi.
14. Dev yılbaşı partisi veren Cem Yılmaz.
15. Yılı "Yallah 2023" diyerek uğurlayan Hazal Kaya.
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