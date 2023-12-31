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Yıla Erken Giren Cem Yılmaz'dan "Yallah" Diyerek Uğurlayan Hazal Kaya'ya Ünlülerin Yılbaşı Paylaşımları

Yıla Erken Giren Cem Yılmaz'dan "Yallah" Diyerek Uğurlayan Hazal Kaya'ya Ünlülerin Yılbaşı Paylaşımları

Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 23:13

Yılı bitirmemize saatler kalmışken hangi ünlümüz 2024'ü nasıl karşılamış merak edenleri hemen aşağı alalım efendim...

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1. Yeni yılı makarnayla karşılayan Merve Boluğur.

1. Yeni yılı makarnayla karşılayan Merve Boluğur.

'Yeni yıl hepimize aşkı parayı mutluluğu getirsin...❤️❤️❤️hayatımızı hayallerimizin ötesinde mucizelerle yaşayalım:)'

2. Yılı verimli geçiren Edis.

3. Güllü komedyen Ata Demirer.

3. Güllü komedyen Ata Demirer.

'Uzatmadan hemen söylüyorum,

Pusulanızın kalbiniz olduğu güzel bir yıl diliyorum ❤️⚓️ 

İyi seneler 🍾'

4. Yeni yıla erken giren Cem Yılmaz.

4. Yeni yıla erken giren Cem Yılmaz.

'Hoş geldin yeni yıl (yerel saatime göre) 🌹'

5. Yeni yıla ışıl ışıl giren Cemal Can Canseven.

5. Yeni yıla ışıl ışıl giren Cemal Can Canseven.
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6. Aralık ayında olduğunu unutan Erdal Özyağcılar.

7. Ne yaptığını tam anlayamadığımız Hadise.

7. Ne yaptığını tam anlayamadığımız Hadise.

'Herkese iyi bir sene diliyorum! ❤️🥰'

8. Çiçeği burnunda evli çiftimiz Umut Evirgen ve Alina Boz.

8. Çiçeği burnunda evli çiftimiz Umut Evirgen ve Alina Boz.

9. Zaman tünelinde kaybolan Gülben Ergen.

10. Seda Sayan'ı adeta yaşayan Enis Arıkan.

10. Seda Sayan'ı adeta yaşayan Enis Arıkan.
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11. Yeni yıldan alacağı olan Hande Erçel.

11. Yeni yıldan alacağı olan Hande Erçel.

12. Tüm yılını özetleyen Zeynep Bastık.

13. Bu yıl kendini bile tanıyamayan Büşra Develi.

13. Bu yıl kendini bile tanıyamayan Büşra Develi.

14. Dev yılbaşı partisi veren Cem Yılmaz.

15. Yılı "Yallah 2023" diyerek uğurlayan Hazal Kaya.

15. Yılı "Yallah 2023" diyerek uğurlayan Hazal Kaya.

'Gerçekten felaketler ve mucizelerle dolu bi yıldı. Zaman çok hızlı aktı,bi yandan her acıyı da hiç bitmicekmiş gibi uzun uzun yaşattı.Yallah 2023…Bize iyi davran 2024!Vallahi billahi tillahi imdat diye bağırırız bak…'

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