2023 Yılında Bizlerle Paylaştıkları Garip Sırlarıyla Sınırları Aşmış 18 Ünlü
2023 Yılında Bizlerle Paylaştıkları Garip Sırlarıyla Sınırları Aşmış 18 Ünlü
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/chelseastewa...
Bugün, 2023 yılında ünlülerin paylaştığı iğrenç sırlarına bakacağız.
Sizin de aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Meghan Trainor, kocası ile olan cinsel hayatını bir podcastte gözler önüne sermişti.
2. Yine aynı podcastte, beraber tuvalete gittiklerini de paylaşmıştı.
3. Chris Pratt, enfekte olan ayak baş parmağını Instagram hesabında paylaşmıştı.
4. Prens Hary, penisini az kalsın soğuğa kaybediyordu.
5. Joe Jonas, bir konseri sırasında altına yaptığını söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. The Chainsmokers birlikte üçlü yaptıklarını itiraf ettiler.
7. Rachel Bilson'sa seks hayatından bahsetmiş ve en sevdiği pozisyonlara kadar bütün detayları vermişti.
8. Jada Pinkett Smith, kocası Will Smith ile 2016 yılından beri ayrı olduklarını ve onu başka erkeklerle birçok kez aldattığını anlatmıştı.
9. Sonja Morgan, Owen Wilson ile cinsel ilişkiye girdiğini açıklamış ve Wilson'ın en sevdiği pozisyonu bile bizlerle paylaşmıştı.
10. The View'in sunucularından Ana Navarro, Maluma'yı emzirmek istediğini söylemişti...
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Bad Bunny, Kendall Jenner ile kız kardeşinin evlerinden birinde seks yaptığını "FINA" isimli şarkısında ima etmişti.
12. Rita Moreno, Kennedy Center Onur Ödülleri'nde altına işediğini açıklamıştı.
13. Yung Miami, 'golden showers' için olan aşkını itiraf etmişti.
14. Elliot Page, "Juno" filminin yıldızı Olivia Thirlby ile yaşadığı cinsel ilişkileri anlatmıştı.
15. America Ferrera bazenleri günlerce duş almamaktan garip bir zevk duyduğunu paylaşmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
16. Matty Healy, 'hardcore' pornografik içerikli videolar izlemeyi sevdiğini paylaşmıştı.
17. Chelsea Handler, eski sevgilisiyle ve masözüyle üçlü yaptığını itiraf etmişti.
18. Diplo, başka erkeklere oral seks yaptırdığını paylaşmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda