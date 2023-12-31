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2023 Yılında Bizlerle Paylaştıkları Garip Sırlarıyla Sınırları Aşmış 18 Ünlü

2023 Yılında Bizlerle Paylaştıkları Garip Sırlarıyla Sınırları Aşmış 18 Ünlü

2023enler
İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 21:46

Bugün, 2023 yılında ünlülerin paylaştığı iğrenç sırlarına bakacağız. 

Sizin de aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/chelseastewa...
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1. Meghan Trainor, kocası ile olan cinsel hayatını bir podcastte gözler önüne sermişti.

1. Meghan Trainor, kocası ile olan cinsel hayatını bir podcastte gözler önüne sermişti.

Meghan, Workin 'On It podcast'inde yaptığı bir konuşmada kocasının çok büyük bir penisi olduğunu ve bununla başa çıkamadığını anlatmıştı.

Ülkemizde neler söylenmiş burdan bakabilirsiniz:

2. Yine aynı podcastte, beraber tuvalete gittiklerini de paylaşmıştı.

2. Yine aynı podcastte, beraber tuvalete gittiklerini de paylaşmıştı.

3. Chris Pratt, enfekte olan ayak baş parmağını Instagram hesabında paylaşmıştı.

3. Chris Pratt, enfekte olan ayak baş parmağını Instagram hesabında paylaşmıştı.

4. Prens Hary, penisini az kalsın soğuğa kaybediyordu.

4. Prens Hary, penisini az kalsın soğuğa kaybediyordu.

Prens Harry, Stephen Colbert'e katıldığında Kuzey Kutbu'ndaki anılarından bahsederken, kendisinin hiç eğitim almadığını ve 'Kuzey Kutbu'na gitsem en kötü ne olur ki?' diye düşünerek oraya gittiğini anlattı. 'Kuzey Kutbu'na gittiğinde hava eksi 35 dereceydi tulumu ve ceketi olmasına rağmen Güney Kutbu'na giderken sahip olduğu 'penis yastığı' yoktu ve bu yüzden soğuktan dolayı penisini kaybedebilirdi.

5. Joe Jonas, bir konseri sırasında altına yaptığını söyledi.

5. Joe Jonas, bir konseri sırasında altına yaptığını söyledi.

'Açıkcası birçok sanatçının başına gelmiştir. Yapmam gerekeni yaptım ve şimdi gizli bir kulübün üyesiymişim gibi hissediyorum,' dedi.

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6. The Chainsmokers birlikte üçlü yaptıklarını itiraf ettiler.

6. The Chainsmokers birlikte üçlü yaptıklarını itiraf ettiler.

7. Rachel Bilson'sa seks hayatından bahsetmiş ve en sevdiği pozisyonlara kadar bütün detayları vermişti.

7. Rachel Bilson'sa seks hayatından bahsetmiş ve en sevdiği pozisyonlara kadar bütün detayları vermişti.

8. Jada Pinkett Smith, kocası Will Smith ile 2016 yılından beri ayrı olduklarını ve onu başka erkeklerle birçok kez aldattığını anlatmıştı.

8. Jada Pinkett Smith, kocası Will Smith ile 2016 yılından beri ayrı olduklarını ve onu başka erkeklerle birçok kez aldattığını anlatmıştı.

9. Sonja Morgan, Owen Wilson ile cinsel ilişkiye girdiğini açıklamış ve Wilson'ın en sevdiği pozisyonu bile bizlerle paylaşmıştı.

9. Sonja Morgan, Owen Wilson ile cinsel ilişkiye girdiğini açıklamış ve Wilson'ın en sevdiği pozisyonu bile bizlerle paylaşmıştı.

10. The View'in sunucularından Ana Navarro, Maluma'yı emzirmek istediğini söylemişti...

10. The View'in sunucularından Ana Navarro, Maluma'yı emzirmek istediğini söylemişti...
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11. Bad Bunny, Kendall Jenner ile kız kardeşinin evlerinden birinde seks yaptığını "FINA" isimli şarkısında ima etmişti.

11. Bad Bunny, Kendall Jenner ile kız kardeşinin evlerinden birinde seks yaptığını "FINA" isimli şarkısında ima etmişti.

12. Rita Moreno, Kennedy Center Onur Ödülleri'nde altına işediğini açıklamıştı.

12. Rita Moreno, Kennedy Center Onur Ödülleri'nde altına işediğini açıklamıştı.

'Avukatın biri bana ölümüne sarılıyordu ve sıcak bir şeyin akışını hissettim. Evet, işiyordum.” diye olanları anlattı.

13. Yung Miami, 'golden showers' için olan aşkını itiraf etmişti.

13. Yung Miami, 'golden showers' için olan aşkını itiraf etmişti.

14. Elliot Page, "Juno" filminin yıldızı Olivia Thirlby ile yaşadığı cinsel ilişkileri anlatmıştı.

14. Elliot Page, "Juno" filminin yıldızı Olivia Thirlby ile yaşadığı cinsel ilişkileri anlatmıştı.

Page, kendi anılarını 'Pageboy' adlı kitabında şöyle aktardı: 'Olivia Thirlby'i ilk gördüğüm an şaşkınlığa uğradım.' O dönemde ikisi de aynı yaşlardaydı ancak Page'e göre Olivia, kendisine kıyasla 'çok daha olgun ve yetenekli biriydi. 'cinsel açıdan açık, benim o zamanlar olduğum yerden çok uzaktaydı. Ama aramızdaki kimya inkar edilemezdi ve beni içine çekiyordu.' diye yazmıştı.

15. America Ferrera bazenleri günlerce duş almamaktan garip bir zevk duyduğunu paylaşmıştı.

15. America Ferrera bazenleri günlerce duş almamaktan garip bir zevk duyduğunu paylaşmıştı.
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16. Matty Healy, 'hardcore' pornografik içerikli videolar izlemeyi sevdiğini paylaşmıştı.

16. Matty Healy, 'hardcore' pornografik içerikli videolar izlemeyi sevdiğini paylaşmıştı.

17. Chelsea Handler, eski sevgilisiyle ve masözüyle üçlü yaptığını itiraf etmişti.

17. Chelsea Handler, eski sevgilisiyle ve masözüyle üçlü yaptığını itiraf etmişti.

18. Diplo, başka erkeklere oral seks yaptırdığını paylaşmıştı.

18. Diplo, başka erkeklere oral seks yaptırdığını paylaşmıştı.

Emily Ratajkowski'ye, 'Bildiğim kadarıyla erkekler tarafından pek tahrik edilmiyorum, ama eminim daha önce bir erkeğe oral seks yaptırmışımdır.' demişti.

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