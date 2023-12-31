2023 Yılında Bizlerle Paylaştıkları Garip Sırlarıyla Sınırları Aşmış 18 Ünlü

Page, kendi anılarını 'Pageboy' adlı kitabında şöyle aktardı: 'Olivia Thirlby'i ilk gördüğüm an şaşkınlığa uğradım.' O dönemde ikisi de aynı yaşlardaydı ancak Page'e göre Olivia, kendisine kıyasla 'çok daha olgun ve yetenekli biriydi. 'cinsel açıdan açık, benim o zamanlar olduğum yerden çok uzaktaydı. Ama aramızdaki kimya inkar edilemezdi ve beni içine çekiyordu.' diye yazmıştı.