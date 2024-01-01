Yeni Yılda da Hız Kesmeden Aşklarına Devam Eden Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan Poz Geldi
Yeni Yılda da Hız Kesmeden Aşklarına Devam Eden Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan Poz Geldi
2023'e damga vuran çift Hande Erçel ve Hakan Sabancı çok uzun süre birlikte kameralara yakalanmaktan kaçınmıştı. Ancak bu yıl işler değişecek gibi görünüyor: 2024'ün ilk fotoğrafı ilk günden geldi. Bakalım 👇
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Magazinin son zamanlarda en çok konuşulan ismi Hande Erçel olabilir: Gerek özel hayatı, gerek tarz değişikliği olsun sık sık konuşuluyor.
Erçel en son sosyal medya hesabından Atatürk fotoğrafı paylaştığı için Suudi parfüm markasıyla olan işbirliğinin feshedildiği iddiasıyla gündeme gelmişti.
2023 yılında sayısız iş ve projeye imza atan Erçel, ayrıca hayatının aşkını buldu ve Hakan Sabancı ile çok konuşulacak bir ilişkiye başladı.
İkili ilişkilerinin başında uzun bir süre boyunca birlikte poz vermekten kaçınmış ve sosyal medya hesaplarında dahi gizli saklı paylaşımlar yapıyordu.
Ancak ilişkileri ciddiye bindiğinden olsa gerek, çift sık sık birlikte paylaşım yapmaya ve görüntülenmeye başladı.
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Hatta yeni yılın ilk paylaşımı bile beraber geldi: Erçel "2024 senden beklentim çok. Tüm güzel kalplere dileğinden fazlasını ver" notunu düştü.
Bu sene bol bol bu çifti beraber göreceğiz gibi: Ünlü çiftin gelen bir başka fotoğrafı daha sevenlerini mutlu etti.
Elbette yorumlar da gecikmedi 👇
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Bize de mutluluklar dilemek düşer. 🧿
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