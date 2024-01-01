Behzat Uygur, İbo Show'daki Yılbaşı Filtresi ile Dalga Geçerek 'İyi Yıllar' Diledi

Dün gece yayınlanan İbo Show'un yılbaşı özel programında, kullanılan filtre sosyal medyada gündem oldu. Adeta ünlü isimlerin akın ettiği programa Hülya Avşar, Serdar Ortaç, Şafak Sezer, İdo Tatlıses, Bülent Serttaş, Resul Dindar, Cenk Eren, Norm Ender ve Aleyna Tilki gibi isimler konuk oldu.