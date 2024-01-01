Behzat Uygur, İbo Show'daki Yılbaşı Filtresi ile Dalga Geçerek 'İyi Yıllar' Diledi

Dün gece yayınlanan İbo Show'un yılbaşı özel programında, kullanılan filtre sosyal medyada gündem oldu. Adeta ünlü isimlerin akın ettiği programa Hülya Avşar, Serdar Ortaç, Şafak Sezer, İdo Tatlıses, Bülent Serttaş, Resul Dindar, Cenk Eren, Norm Ender ve Aleyna Tilki gibi isimler konuk oldu.
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Birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu programda ise kullanılan filtre çokça konuşuldu. Konuklara yapılan filtre nedeniyle insanlar adeta 20-30 yaş gençleştiler.
İbo Show'da gündem olan filtre olayı ise Behzat Uygur'dan da nasibini aldı. Uygur, o filtre ile dalga geçerek 'İyi yıllar' dedi.
İşte o anlar: 👇
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Şaka gibi, asgari ücret yeni artmışken daha şimdiden ara zam tartışmasına başladılar ve hâlâ halkı enflasyona ezdirmemekten bahsediliyor!!
Seçim öncesi tatlı şımarıklıklar 😇 Yeni yılın ilk günü zamları da bi güzel filtrelendi Filistin yürüyüşü ile İbo Şov pişmaniye filtresi gibi 😄
ananizin amina sokun uygulamayi yarrak var yorumlara kapatiyorsunuz silin lan hesabimi sikerim sizin yapacaginiz isi