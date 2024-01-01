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Yılların Acun Ilıcalı’sının Jüri Koltuğuna Geçince Enis Arıkan’a Yalvarması Dillere Fena Düştü

Yılların Acun Ilıcalı’sının Jüri Koltuğuna Geçince Enis Arıkan’a Yalvarması Dillere Fena Düştü

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
01.01.2024 - 15:59 Son Güncelleme: 01.01.2024 - 16:16

Dün gece yayınlanan 'O Ses Türkiye' yılbaşı özel bölümünde Enis Arıkan şovuyla herkesi büyüledi. Acun'un Arıkan'ın kendisinin takımına gelmesi için dil döktüğü anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

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Dün gece "O Ses Türkiye"nin yeni yıl özel programı ekranlardaydı. Birçok ünlü ismin şarkı söylediği gece izleyenleri çok eğlendirdi.

Dün gece "O Ses Türkiye"nin yeni yıl özel programı ekranlardaydı. Birçok ünlü ismin şarkı söylediği gece izleyenleri çok eğlendirdi.

Programda şovuyla herkesi kendine hayran bırakan isim ise Enis Arıkan oldu.

Programda şovuyla herkesi kendine hayran bırakan isim ise Enis Arıkan oldu.

Enis Arıkan'ın şovunun ayrıntılarını burada anlatmıştık👇

Yıllardır sunduğu yarışmada bu sefer jüri üyeliği yapan Acun Ilıcalı, Arıkan'ı kendi takımına almak için dil döktü.

Yıllardır sunduğu yarışmada bu sefer jüri üyeliği yapan Acun Ilıcalı, Arıkan'ı kendi takımına almak için dil döktü.

Acun Ilıcalı'nın sözleri karşısında ağzı açık kalan Enis Arıkan, "Adam kanal sahibi ben hemen ikna oldum" diyerek Ilıcalı'yı seçti.

Acun Ilıcalı'nın sözleri karşısında ağzı açık kalan Enis Arıkan, "Adam kanal sahibi ben hemen ikna oldum" diyerek Ilıcalı'yı seçti.

Acun'un Enis Arıkan'a dil döktüğü anlar sosyal medyada çok konuşuldu👇

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Acun'un dakikalarca dil döktüğü anlara sosyal medyada gelen bazı yorumlar👇

Acun'un dakikalarca dil döktüğü anlara sosyal medyada gelen bazı yorumlar👇
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