Cüneyt Özdemir'e Konuk Olan Aleyna Tilki Yaşadığı Tüyler Ürpertici Anların Detaylarını Açıkladı

Ayrıca 'İsimlerini vermem onların ekmeğine yağ-bal bu. Sonuç olarak onlar hem konser yaptırmamış oluyorlar hem de birilerinin kahramanları oluyor. Ben onları kahraman yapmayacağım, isimlerini söylemeyeceğim. Ama çok canımı sıkarlarsa seneye de. O zaman çocukken başıma nelerin geldiğini tek tek anlatacağım' dedi.