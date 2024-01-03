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Cüneyt Özdemir'e Konuk Olan Aleyna Tilki Yaşadığı Tüyler Ürpertici Anların Detaylarını Açıkladı

Cüneyt Özdemir'e Konuk Olan Aleyna Tilki Yaşadığı Tüyler Ürpertici Anların Detaylarını Açıkladı

Cüneyt Özdemir Aleyna Tilki
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
03.01.2024 - 15:52

Aleyna Tilki sosyal medya hesabından yaptığı itiraf gibi açıklamalarla son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Sahneye çıkmasının ünlü isimler tarafından engellendiğini açıklayan genç şarkıcı 'yok olmamı, ölmemi istiyorlar' sözleriyle dikkat çekti. Tilki bu sefer de konuk olduğu Cüneyt Özdemir'in programında 'korkmuyorum' diyerek yaşadığı korkunç anları anlattı.

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Son günlerin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Aleyna Tilki hem dillere pelesenk olan şarkıları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde.

Son günlerin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Aleyna Tilki hem dillere pelesenk olan şarkıları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde.

'Sen Olsan Bari' parçasıyla adını duyuran Aleyna Tilki Türk pop müziğinin en hızlı parlayan çocuk şarkıcılarının başında yer aldı. Her parçası ezbere bilinen genç şarkıcının paylaşımları da çoğu zaman tartışma yarattı.

Geçtiğimiz günlerde müzik sektöründeki sorunlardan dert yandığı bir video ile ortalığı yangın yerine çevirdi genç şarkıcı.

Geçtiğimiz günlerde müzik sektöründeki sorunlardan dert yandığı bir video ile ortalığı yangın yerine çevirdi genç şarkıcı.

'Müzik sektörünü domine eden omurgasızlar' açıklamasında bulunan Tilki, tacize uğradığı mekanda sahne almaya zorlandığını anlattı. 'İş dünyasında her şey çetin olabilir ama benim ölmemi istemeleri normal mi mesela?' sözleri ise büyük sükse yaratmıştı.

"Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz" diyen ünlü isim sözlerini "bu sektörün hepsinin a*ına koyayım" diyerek bitirmişti.

"Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz" diyen ünlü isim sözlerini "bu sektörün hepsinin a*ına koyayım" diyerek bitirmişti.

Açıklamalarıyla birçok ünlü kadın şarkıcıyı dikkat çekince sosyal medya da epey bir hareketlenmişti hatırlarsanız. Hadise'den İrem Derici'ye, Ece Seçkin'den Hande Yener'e birçok isim, kişi adı vermeden 'bebeleri pistten alalım' polemiğine girmişti.

Aleyna Tilki, Cüneyt Özdemir ve Kenan Taş'ın YouTube'da yayınlanan programının yılbaşı bölümüne konuk oldu.

Aleyna Tilki, Cüneyt Özdemir ve Kenan Taş'ın YouTube'da yayınlanan programının yılbaşı bölümüne konuk oldu.

Başından geçenleri anlatmaya başlayan Aleyna Tilki "sektörün büyükleri var. Çok fazla isim vermek istemiyorum çünkü onlara yarıyor zaten. Onların istediği şey ismim yürüsün olduğu için, isimlerini vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Başından geçenleri anlatmaya başlayan Aleyna Tilki "sektörün büyükleri var. Çok fazla isim vermek istemiyorum çünkü onlara yarıyor zaten. Onların istediği şey ismim yürüsün olduğu için, isimlerini vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Ayrıca 'İsimlerini vermem onların ekmeğine yağ-bal bu. Sonuç olarak onlar hem konser yaptırmamış oluyorlar hem de birilerinin kahramanları oluyor. Ben onları kahraman yapmayacağım, isimlerini söylemeyeceğim. Ama çok canımı sıkarlarsa seneye de. O zaman çocukken başıma nelerin geldiğini tek tek anlatacağım' dedi.

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Tilki, bunun üzerine "Ne gibi nelerin geldiğini?" diye soran Cüneyt Özdemir'e, "Kaç kere ölümden döndüm sahnede. Kimse canımı umursamadı. Beni bir çöp gibi ortaya attılar" ifadelerini kullanırken sesi titredi.

Tilki, bunun üzerine "Ne gibi nelerin geldiğini?" diye soran Cüneyt Özdemir'e, "Kaç kere ölümden döndüm sahnede. Kimse canımı umursamadı. Beni bir çöp gibi ortaya attılar" ifadelerini kullanırken sesi titredi.

Özdemir 'Kızgın mısın, üzgün müsün?' diye bir soru yöneltti. Genç şarkıcı da 'O dönem fark etmiyordum üzüldüğümü o dönem sürekli bir şeyler-şarkılar paylaşıyordum. Tek odağım mesleğimi en iyi şekilde yapmaktı. Ne akranlarımla takıldım ne doğru düzgün özel hayatım olabildi. Kendime adadım. 4 yıl Amerika'da yaşadım. 2 yıl İngiltere'de albüm yaptım. Orada da çok yalnızdım, arkadaş edinmedim. Tek hedefim en iyi prodüktörleri bulmaktı' dedi.

Özdemir, 13 yaşından beri sahnede olduğunu söyleyen Aleyna Tilki'ye "Ben hala sıkıntıyı anlayamadım" dedi.

Özdemir, 13 yaşından beri sahnede olduğunu söyleyen Aleyna Tilki'ye "Ben hala sıkıntıyı anlayamadım" dedi.

Olayı açığa kavuşturmak isteyen ünlü şarkıcı 'şöyle örnek vereyim' diyerek sözlerine devam etti: 'Bir Avrupa turnesi vardı.. Bütçe sıkıntısı yüzünden uçakla değil trenle gidelim dedim. Olay o değildi ama. Olay birisi benim o turneye çıkmamı istemedi. Afişler çıkmasına rağmen... O kişiler; şarkıcılar, şarkıcıların abileri-kardeşleri-arkadaşları.. Beni o pastaya ortak oluyorum diye istemiyorlar'

"Ben bu sektörden nefret ediyorum, meslektaşlarımdan değil ama sektörü domine edip yön verebileceğini düşünen insanlardan. Genç biri yok ki, konser yapmasına izin versinler. Dilleri bile farklı. Sanki bana büyü yapıyorlar, beni susturuyorlar, lafı ağzıma tıkıyorlar. Öyle bir esnaf konuşma biçimleri var ki..."

"Ben bu sektörden nefret ediyorum, meslektaşlarımdan değil ama sektörü domine edip yön verebileceğini düşünen insanlardan. Genç biri yok ki, konser yapmasına izin versinler. Dilleri bile farklı. Sanki bana büyü yapıyorlar, beni susturuyorlar, lafı ağzıma tıkıyorlar. Öyle bir esnaf konuşma biçimleri var ki..."

'Bunlar yüzünden sahnelerin, konserlerin tadı yok. Hepsinden nefret ediyorum' diyen Aleyna'nın lafını bölen Özdemir, 'Senin İngilizcen iyi değil mi? 'Welcome to Turkey' diyeyim sana. Türkiye bu! Bütün sektörler böyle.' ifadelerini kullandı. Tilki ise 'Aslında Türkiye bu değil' diyerek itiraz etti.

Aleyna Tilki "bir yılda 2 ya da 3,4 konser" diyince Özdemir de "Tuhaf yani, senin çok daha fazla konser yapman lazım" dedi.

Aleyna Tilki "bir yılda 2 ya da 3,4 konser" diyince Özdemir de "Tuhaf yani, senin çok daha fazla konser yapman lazım" dedi.

Cüneyt Özdemir daha sonra Aleyna Tilki'nin olay olan videosu hakkında "videoyu tek başına mı doldurdun, birisi mi çekti?" diye sordu.

Cüneyt Özdemir daha sonra Aleyna Tilki'nin olay olan videosu hakkında "videoyu tek başına mı doldurdun, birisi mi çekti?" diye sordu.

'Kendim koydum, bağımsızım ben!' diyen Tilki, sondaki el hareketi hakkında o kişileri karşımda görsem yine yaparım ifadelerini kullandı.

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Aleyna Tilki, konuşma yaptıktan sonra şoförünün telefonundan gece yarıları ölüm tehditleri aldığını açıklayınca Özdemir, "ne oluyor kardeşim? Şarkı söylüyorsun ya, ülke gergin dedik... Aleyna Tilki de tehdit ediliyor" diye tepki gösterdi.

Aleyna Tilki, konuşma yaptıktan sonra şoförünün telefonundan gece yarıları ölüm tehditleri aldığını açıklayınca Özdemir, "ne oluyor kardeşim? Şarkı söylüyorsun ya, ülke gergin dedik... Aleyna Tilki de tehdit ediliyor" diye tepki gösterdi.

'Şoförümün telefonuna, IP adresi bulunamayacak şekilde tehdit mesajı atıyorlar. Ben konuştuğum için korku vermeye çalışıyorlar bana, daha fazla konuşmam için. O korkuyu bana verdiklerinde ben ne yapacağım? Her şeyi korumaya alacağım...'

"Ama ben gerçekten korkmuyorum" diyen Aleyna "Benim konserimde bomba da patladı. Prodüktörümü 30 santim kasap bıçağıyla ortadan ikiye de böldüler, gözümün önünde bir tane adamın bacağı da koptu, sahneye bıçakla biri de atladı" sözleriyle bizi dehşete düşürdü.

"Ama ben gerçekten korkmuyorum" diyen Aleyna "Benim konserimde bomba da patladı. Prodüktörümü 30 santim kasap bıçağıyla ortadan ikiye de böldüler, gözümün önünde bir tane adamın bacağı da koptu, sahneye bıçakla biri de atladı" sözleriyle bizi dehşete düşürdü.

Tilki'nin'Beni çöp gibi sahneye attılar. Kafama bozuk para düşecek 7 katlı AVM. Canımı ortaya atıp beni oraya da çıkardılar. Saatlerce çalıştılar uykusuz. Korkmuyorum yani anlatabiliyor muyum?'sözlerine karşısında Cüneyt Özdemir ve Kenan Taş'ın gülmesi tepki çekti.

O esnada kendine hakim olamayan Özdemir gülerek "Savaş muhabirliği yaptık bu kadar tehlike atlatmadık ya" açıklamasında bulundu.

O esnada kendine hakim olamayan Özdemir gülerek "Savaş muhabirliği yaptık bu kadar tehlike atlatmadık ya" açıklamasında bulundu.

"Aleyna Tilki Neden İsyan Etti?" başlığıyla yayınlanan videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz 👇

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