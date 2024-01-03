Cüneyt Özdemir'e Konuk Olan Aleyna Tilki Yaşadığı Tüyler Ürpertici Anların Detaylarını Açıkladı
Cüneyt Özdemir'e Konuk Olan Aleyna Tilki Yaşadığı Tüyler Ürpertici Anların Detaylarını Açıkladı
Aleyna Tilki sosyal medya hesabından yaptığı itiraf gibi açıklamalarla son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Sahneye çıkmasının ünlü isimler tarafından engellendiğini açıklayan genç şarkıcı 'yok olmamı, ölmemi istiyorlar' sözleriyle dikkat çekti. Tilki bu sefer de konuk olduğu Cüneyt Özdemir'in programında 'korkmuyorum' diyerek yaşadığı korkunç anları anlattı.
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Son günlerin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Aleyna Tilki hem dillere pelesenk olan şarkıları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde.
Geçtiğimiz günlerde müzik sektöründeki sorunlardan dert yandığı bir video ile ortalığı yangın yerine çevirdi genç şarkıcı.
"Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz" diyen ünlü isim sözlerini "bu sektörün hepsinin a*ına koyayım" diyerek bitirmişti.
Aleyna Tilki, Cüneyt Özdemir ve Kenan Taş'ın YouTube'da yayınlanan programının yılbaşı bölümüne konuk oldu.
Başından geçenleri anlatmaya başlayan Aleyna Tilki "sektörün büyükleri var. Çok fazla isim vermek istemiyorum çünkü onlara yarıyor zaten. Onların istediği şey ismim yürüsün olduğu için, isimlerini vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.
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Tilki, bunun üzerine "Ne gibi nelerin geldiğini?" diye soran Cüneyt Özdemir'e, "Kaç kere ölümden döndüm sahnede. Kimse canımı umursamadı. Beni bir çöp gibi ortaya attılar" ifadelerini kullanırken sesi titredi.
Özdemir, 13 yaşından beri sahnede olduğunu söyleyen Aleyna Tilki'ye "Ben hala sıkıntıyı anlayamadım" dedi.
"Ben bu sektörden nefret ediyorum, meslektaşlarımdan değil ama sektörü domine edip yön verebileceğini düşünen insanlardan. Genç biri yok ki, konser yapmasına izin versinler. Dilleri bile farklı. Sanki bana büyü yapıyorlar, beni susturuyorlar, lafı ağzıma tıkıyorlar. Öyle bir esnaf konuşma biçimleri var ki..."
Aleyna Tilki "bir yılda 2 ya da 3,4 konser" diyince Özdemir de "Tuhaf yani, senin çok daha fazla konser yapman lazım" dedi.
Cüneyt Özdemir daha sonra Aleyna Tilki'nin olay olan videosu hakkında "videoyu tek başına mı doldurdun, birisi mi çekti?" diye sordu.
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Aleyna Tilki, konuşma yaptıktan sonra şoförünün telefonundan gece yarıları ölüm tehditleri aldığını açıklayınca Özdemir, "ne oluyor kardeşim? Şarkı söylüyorsun ya, ülke gergin dedik... Aleyna Tilki de tehdit ediliyor" diye tepki gösterdi.
"Ama ben gerçekten korkmuyorum" diyen Aleyna "Benim konserimde bomba da patladı. Prodüktörümü 30 santim kasap bıçağıyla ortadan ikiye de böldüler, gözümün önünde bir tane adamın bacağı da koptu, sahneye bıçakla biri de atladı" sözleriyle bizi dehşete düşürdü.
O esnada kendine hakim olamayan Özdemir gülerek "Savaş muhabirliği yaptık bu kadar tehlike atlatmadık ya" açıklamasında bulundu.
"Aleyna Tilki Neden İsyan Etti?" başlığıyla yayınlanan videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz 👇
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