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Hakan Sabancı'da Aşkı Bulan Hande Erçel Hisleriyle İlgili Açıklamasıyla Aşkın Kitabını Yazdı

Hakan Sabancı'da Aşkı Bulan Hande Erçel Hisleriyle İlgili Açıklamasıyla Aşkın Kitabını Yazdı

Hande Erçel
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
03.01.2024 - 17:27

Bir süredir Hakan Sabancı ile birlikte olan Hande Erçel, aşk açıklamasıyla gündem oldu. Sevince dünyanın güzelleşeceğini söyleyen Erçel'in aşk yorumuna gelin birlikte bakalım...👇

Kaynak: https://twitter.com/mgznmahallesi/sta...
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Geçtiğimiz günlerde saçlarını kızıla boyatarak gündem olan Hande Erçel, son günlerde Bali tatiliyle çok konuşuldu.

Geçtiğimiz günlerde saçlarını kızıla boyatarak gündem olan Hande Erçel, son günlerde Bali tatiliyle çok konuşuldu.

Ünlü oyuncu bir süredir aşk yaşadığı Hakan Sabancı ile ideal çift olarak görülen ünlüler arasında yer alıyor.

Ünlü oyuncu bir süredir aşk yaşadığı Hakan Sabancı ile ideal çift olarak görülen ünlüler arasında yer alıyor.

Çiftin tatilleri, fotoğrafları ve uyumu her defasında içimizi kıpır kıpır ediyor.

Çiftin tatilleri, fotoğrafları ve uyumu her defasında içimizi kıpır kıpır ediyor.

İlişkilerini gözler önünde yaşasalar da hisleri hakkında yorum yapmayan çiftten ilk açıklama Hande Erçel'den geldi.

İlişkilerini gözler önünde yaşasalar da hisleri hakkında yorum yapmayan çiftten ilk açıklama Hande Erçel'den geldi.

L’Officiel Türkiye'ye yaptığı açıklamada aşkla ilgili hislerini paylaştı.

L’Officiel Türkiye'ye yaptığı açıklamada aşkla ilgili hislerini paylaştı.

Aşk dünyayı kurtabilecek kadar kudretli bir duygu. Yüreklerimiz sonsuzluğa bu kadar açık olmasa dünya bu noktaya kadar gelemezdi. İnsanlar kendi kendilerini çoktan yok ederdi. Aşk her şeye dair büyük hisler uyandıran bir duygu insanda. Bizi de dünyayı da hala ayakta tutuyor.”

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E ne diyelim Hande, hisleriyle aşkın kitabını yazmış bile.

E ne diyelim Hande, hisleriyle aşkın kitabını yazmış bile.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım....

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meltem johnson

Nerde goygoy konu var onun yorum kısmı acik. Hiç yakışmıyor bu durum bilginize.

Maximilian Wagner

İsmide değişsin onegoygoy olsun tam olur o zaman