Hakan Sabancı'da Aşkı Bulan Hande Erçel Hisleriyle İlgili Açıklamasıyla Aşkın Kitabını Yazdı

Aşk dünyayı kurtabilecek kadar kudretli bir duygu. Yüreklerimiz sonsuzluğa bu kadar açık olmasa dünya bu noktaya kadar gelemezdi. İnsanlar kendi kendilerini çoktan yok ederdi. Aşk her şeye dair büyük hisler uyandıran bir duygu insanda. Bizi de dünyayı da hala ayakta tutuyor.”