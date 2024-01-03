Hakan Sabancı'da Aşkı Bulan Hande Erçel Hisleriyle İlgili Açıklamasıyla Aşkın Kitabını Yazdı
Hakan Sabancı'da Aşkı Bulan Hande Erçel Hisleriyle İlgili Açıklamasıyla Aşkın Kitabını Yazdı
Kaynak: https://twitter.com/mgznmahallesi/sta...
Bir süredir Hakan Sabancı ile birlikte olan Hande Erçel, aşk açıklamasıyla gündem oldu. Sevince dünyanın güzelleşeceğini söyleyen Erçel'in aşk yorumuna gelin birlikte bakalım...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz günlerde saçlarını kızıla boyatarak gündem olan Hande Erçel, son günlerde Bali tatiliyle çok konuşuldu.
Ünlü oyuncu bir süredir aşk yaşadığı Hakan Sabancı ile ideal çift olarak görülen ünlüler arasında yer alıyor.
Çiftin tatilleri, fotoğrafları ve uyumu her defasında içimizi kıpır kıpır ediyor.
İlişkilerini gözler önünde yaşasalar da hisleri hakkında yorum yapmayan çiftten ilk açıklama Hande Erçel'den geldi.
L’Officiel Türkiye'ye yaptığı açıklamada aşkla ilgili hislerini paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
E ne diyelim Hande, hisleriyle aşkın kitabını yazmış bile.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Nerde goygoy konu var onun yorum kısmı acik. Hiç yakışmıyor bu durum bilginize.
İsmide değişsin onegoygoy olsun tam olur o zaman