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Ata Demirer Kendi Adına Sahte Hesap Açanlara 'Bu Çağda Aşklar Yalan' Diyerek Tepki Gösterdi!

Ata Demirer Kendi Adına Sahte Hesap Açanlara 'Bu Çağda Aşklar Yalan' Diyerek Tepki Gösterdi!

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 15:19

Ata Demirer, kendi adına açılan sahte hesaba tepki gösterdi. Ünlü komedyen 'Bu çağda aşklar yalan' diyerek tweet attı.

Ata Demirer'in tepkisine gelen yorumlara bakalım. 👇

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'Bursa Bülbülü', 'Eyvah Eyvah', 'Hedefim Sensin', 'Olanlar Oldu' gibi filmleriyle gönlümüzde taht kuran ünlü komedyen Ata Demirer, yaşam tarzıyla da herkesin severek takip ettiği isimlerden biri.

'Bursa Bülbülü', 'Eyvah Eyvah', 'Hedefim Sensin', 'Olanlar Oldu' gibi filmleriyle gönlümüzde taht kuran ünlü komedyen Ata Demirer, yaşam tarzıyla da herkesin severek takip ettiği isimlerden biri.

Son dönemde verdiği kilolarla adından sık sık söz ettiren ünlü komedyenin yeni hali sevenleri tarafından takdir görmüştü.

Son dönemde verdiği kilolarla adından sık sık söz ettiren ünlü komedyenin yeni hali sevenleri tarafından takdir görmüştü.

Yeni yıla girmeden önce sosyal medya hesabından yeni yıl dileğini paylaşan Ata Demirer'in pozlarına epey yorum gelmişti.

Yeni yıla girmeden önce sosyal medya hesabından yeni yıl dileğini paylaşan Ata Demirer'in pozlarına epey yorum gelmişti.

Ata Demirer'in paylaşımına ve sosyal medyadan gelen yorumlara buradan bakabilirsiniz.👇

Genellikle pozitifliğiyle bildiğimiz Ata Demirer bu defa kendi adına sahte hesap açanlara sert çıktı.

Genellikle pozitifliğiyle bildiğimiz Ata Demirer bu defa kendi adına sahte hesap açanlara sert çıktı.

Ata Demirer tepkisini sosyal medya hesabından paylaştı.👇

Ata Demirer tepkisini sosyal medya hesabından paylaştı.👇
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Sosyal medyadan gelen yorumlar:

Sosyal medyadan gelen yorumlar:

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