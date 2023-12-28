Ata Demirer Yeni Yıl Mesajıyla Güldürürken Sevenlerine 'Hayat Sana Güzel" Dedirtti!
Ata Demirer Yeni Yıl Mesajıyla Güldürürken Sevenlerine 'Hayat Sana Güzel" Dedirtti!
Türkiye'nin sevilen komedyenlerinden biri olan Ata Demirer, çektiği filmlerle ve sempatik tavırlarıyla milyonların kalbini fethetmiş bir oyuncu. Sosyal medyayı sık kullanan Ata Demirer, yeni yıl yaklaşırken bir not paylaştı.
Gelin paylaştığı karelere ve sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım. 👇
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'Bursa Bülbülü', 'Eyvah Eyvah', 'Hedefim Sensin', 'Olanlar Oldu' gibi filmleriyle gönlümüzde taht kuran ünlü komedyen Ata Demirer, yaşam tarzıyla da herkesin severek takip ettiği isimlerden biri.
Yaz aylarında kendini Ege kıyılarına atan Ata Demirer, son zamanlarda verdiği kilolarla gündeme gelmişti.
Geçtiğimiz yıl tam 22 kilo vererek görenleri şaşkına çevirmişti. Fakat değişimiyle herkesten tam not almıştı.
Geçtiğimiz GQ Men Of The Year gecesinde ise 'Yılın Komedi İnsanı' seçilen Ata Demirer ödül konuşmasıyla izleyiciyi epey güldürmüştü.
Sevilen komedyen yılın bitmesine sayılı günler kalan yeni yıl dileğini Instagram hesabından bu pozlarıyla paylaştı.
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Yeni yıl notu👇
Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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