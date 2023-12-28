Ata Demirer Yeni Yıl Mesajıyla Güldürürken Sevenlerine 'Hayat Sana Güzel" Dedirtti!

Türkiye'nin sevilen komedyenlerinden biri olan Ata Demirer, çektiği filmlerle ve sempatik tavırlarıyla milyonların kalbini fethetmiş bir oyuncu. Sosyal medyayı sık kullanan Ata Demirer, yeni yıl yaklaşırken bir not paylaştı.

Gelin paylaştığı karelere ve sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım. 👇