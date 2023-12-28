Mehmet Ali Erbil’in Serveti: “Torunlarıma Bile Yeter”
Mehmet Ali Erbil’in Serveti: “Torunlarıma Bile Yeter”
Mehmet Ali Erbil, Acun Ilıcalı hakkında yaptığı açıklamalar sonrasında gündeme gelmişti. Erbil, kendi servetiyle ile ilgili de açıklamada bulundu. Kumarla ilgili bir problemi olmadığını söyleyen Mehmet Ali Erbil, servetinin torunlarına bile yeteceğini de sözlerine ekledi.
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Mehmet Ali Erbil, Acun Ilıcalı’nın serveti hakkında dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.
Acun Ilıcalı ise Mehmet Ali Erbil için ‘kuyruk acısı’ göndermesinde bulunmuştu.
Ünlü şovmen, Enver Aysever’in YouTube programına bir kez daha katılarak Acun Ilıcalı ile yaşadığı polemik ve kendi serveti hakkında açıklamalarda bulundu.
“Hiçbirimiz Acun düşmanı değiliz, asla değilim sadece meslektaş olarak söylüyorum; bu kadar yapım var, bunların özel uçakları, televizyonları, futbol takımları ben duymadım. Allah yürü ya kulum sadece Acun’a mı dedi!”
Mehmet Ali Erbil, “Kumarda para kaybediyor musunuz?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi;
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“Yok, oturduğum ev toplasanız 10 milyon dolar eder, eşlerime verdiklerim de öyle. Kumarda varımı yoğumu yitirmedim, hiç çalışmasam da çocuklarıma torunlarıma yetecek servetim var”
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