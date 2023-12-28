Mehmet Ali Erbil’in Serveti: “Torunlarıma Bile Yeter”

Mehmet Ali Erbil, Acun Ilıcalı hakkında yaptığı açıklamalar sonrasında gündeme gelmişti. Erbil, kendi servetiyle ile ilgili de açıklamada bulundu. Kumarla ilgili bir problemi olmadığını söyleyen Mehmet Ali Erbil, servetinin torunlarına bile yeteceğini de sözlerine ekledi.